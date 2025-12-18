Rovatok
Kilenc hónap börtönre ítélte Wiz Khalifát a Konstanca megyei ítélőtábla

• Fotó: Wikipédia

Fotó: Wikipédia

Jogerősen 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Wiz Khalifa amerikai rappert csütörtökön a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt.

Tamás Attila

2025. december 18., 21:032025. december 18., 21:03

2025. december 18., 21:042025. december 18., 21:04

Az eset amiért az ítélet született, amikor a rapper 2024 júliusában a Costinești-en zajló Beach, Please! nevű fesztivál színpadán rágyújtott egy marihuánás cigarettára.

Az amerikai rappert idén áprilisban első fokon csak egy 3600 lejes bírság kifizetésére ítélte a Konstanca megyei törvényszék, azonban a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezett.

A Konstanca megyei ítélőtábla csütörtökön helyt adott a fellebbezésnek, és 9 hónapos szabadságvesztésre ítélte Wiz Khalifát.

Az amerikai állampolgárságú Cameron Jibril Thomaz, előadónevén Wiz Khalifa már rég nincs az országban, ugyanis még 2024 nyarán szabadlábra helyezték, miután a DIICOT veszélyes drogok birtoklása miatt kivizsgálást indított ellene.

A rendőrök 2024. július 14-én vették őrizetbe az amerikai rappert, aki fellépés közben, a Costinești-en zajló Beach, Please! nevű fesztivál színpadán rágyújtott egy marihuánás cigarettára. Az ügyészek pedig további 18 gramm kannabiszt találtak az énekesnél.

Külföld Belföld
