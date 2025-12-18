Kilenc hónap börtönre ítélte Wiz Khalifát a Konstanca megyei ítélőtábla

Jogerősen 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Wiz Khalifa amerikai rappert csütörtökön a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt.

Az eset amiért az ítélet született, amikor a rapper 2024 júliusában a Costinești-en zajló Beach, Please! nevű fesztivál színpadán rágyújtott egy marihuánás cigarettára.

Az amerikai rappert idén áprilisban első fokon csak egy 3600 lejes bírság kifizetésére ítélte a Konstanca megyei törvényszék, azonban a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezett.