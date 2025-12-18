Kilenc hónap börtönre ítélte Wiz Khalifát a Konstanca megyei ítélőtábla

Fotó: Wikipédia
Jogerősen 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Wiz Khalifa amerikai rappert csütörtökön a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt.
2025. december 18., 21:032025. december 18., 21:03
2025. december 18., 21:042025. december 18., 21:04
Az eset amiért az ítélet született, amikor a rapper 2024 júliusában a Costinești-en zajló Beach, Please! nevű fesztivál színpadán rágyújtott egy marihuánás cigarettára.
Az amerikai rappert idén áprilisban első fokon csak egy 3600 lejes bírság kifizetésére ítélte a Konstanca megyei törvényszék, azonban a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezett.
Az amerikai állampolgárságú Cameron Jibril Thomaz, előadónevén Wiz Khalifa már rég nincs az országban, ugyanis még 2024 nyarán szabadlábra helyezték, miután a DIICOT veszélyes drogok birtoklása miatt kivizsgálást indított ellene.
A rendőrök 2024. július 14-én vették őrizetbe az amerikai rappert, aki fellépés közben, a Costinești-en zajló Beach, Please! nevű fesztivál színpadán rágyújtott egy marihuánás cigarettára. Az ügyészek pedig további 18 gramm kannabiszt találtak az énekesnél.
Vádat emeltek egy férfi ellen Magyarországon, aki két autót is átvett szerelésre, ám a problémák megoldása helyett alkatrészeket szerelt ki a kocsikból, amelyek így használhatatlanná váltak.
Tömegpusztító fegyverré nyilvánította Donald Trump amerikai elnök a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn.
A rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt.
Súlyos pszichés károkat okozhatnak az áldozatokban a közösségimédia-felületeken időről időre felbukkanó veszélyes trendek.
A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.
Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.
Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament (EP) képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán.
Christian Stocker osztrák kancellár meghívására Ilie Bolojan hivatalos látogatást tesz szerdán és csütörtökön Ausztriában, és útban Bécs felé, Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar kormányfővel is.
Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.
Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.
szóljon hozzá!