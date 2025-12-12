Adóügyek: a régi tömbházakban élők rosszul járnak az új törvény miatt

Az évtizedekkel ezelőtt, a szocializmus idején épített blokkokra nagy adót kell majd fizetni
Fotó: Haáz Vince
Bár a helyi adók és illetékek emeléséről szóló új törvény még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben, az biztos, hogy jelentős épületadó-növekedésre kell számítani. Hátrányosan érinti a régi tömbházakban élőket, és káoszt okozhat az autóadók kiszámításában.
Mindenki élénk figyelemmel követi a Bolojan-kormány által beterjesztett, helyi adók és illetékek emeléséről szóló törvényt, amely a napokban kell megjelenjen a Hivatalos Közlönyben. A törvény szerdán volt az Alkotmánybíróság asztalán, amely eldöntötte, hogy a Románok Egyesüléséért szövetség (AUR) által megfogalmazott panasz nem jogos, így a törvényt életbe lehet léptetni.
A kormány várhatóan január végén fogadja el a jövő évi állami költségvetést – nyilatkozta szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Megkértük a marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetőjét, Szövérfi Lászlót, hogy mondja el a legfőbb tudnivalókat az adóemelést tartalmazó törvényről. Mint többször kihangsúlyozta,
de egyelőre várják a rendelkezés megjelenését a Hivatalos Közlönyben.
Bár módosítás nem várható, a Hivatalos Közlönyben megjelent szöveget, értékeket kell majd figyelembe vegyék.
Több a kérdés, mint a válasz. Az már biztos, hogy a szennyező autók adója nagyobb lesz
Fotó: Tuchiluș Alex
Az illetékes érdeklődésünkre jelezte, azt már most tudják, hogy nehézségeik adódnak a gépkocsiadó kiszámítását illetően. Ugyanis a 2000 előtt gyártott autók esetében a jármű irataiban nincs feltüntetve, hogy milyen környezetvédelmi besorolásnak felel meg (az autók környezetvédelmi besorolása leggyakrabban az ún. EURO-normák szerint történik). A rendőrségnek sincs erről pontos kimutatása, így
Egyeztetnek még a rendőrséggel és más önkormányzatokkal is, mielőtt beterjesztik a határozattervezetet a helyi tanács elé.
Az már kiviláglik, hogy a régi tömbházak után nőnek meg jelentősen a helyi adók
Fotó: Haáz Vince
Megkértük az adóügyi szakembert, hogy mondjon egy példát a lakásadók változása kapcsán, hogy lássuk, hozzávetőlegesen mire számíthatunk. Mint megismételte, végleges számok csak a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lesznek, azt már most lehet tudni, hogy
Példaként említette, hogy Marosvásárhelyen egy Kövesdomb lakótelepi háromszobás lakás esetében, ahol idén 220 lej volt az épületadó, jövőre ez 500 lej lehet. De pontos számításokat csak ezután tudnak majd végezni.
Szövérfi László elmondta, remélik, hogy mihamarabb megjelenik az adók és illetékek emeléséről szóló törvény a Hivatalos Közlönyben, hiszen az önkormányzati képviselő-testületeknek jövő héten el kellene azt fogadniuk azt, hogy január elsejétől alkalmazni lehessen.
