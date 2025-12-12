Adóügyek: a régi tömbházakban élők rosszul járnak az új törvény miatt

Az évtizedekkel ezelőtt, a szocializmus idején épített blokkokra nagy adót kell majd fizetni

Bár a helyi adók és illetékek emeléséről szóló új törvény még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben, az biztos, hogy jelentős épületadó-növekedésre kell számítani. Hátrányosan érinti a régi tömbházakban élőket, és káoszt okozhat az autóadók kiszámításában.

Mindenki élénk figyelemmel követi a Bolojan-kormány által beterjesztett, helyi adók és illetékek emeléséről szóló törvényt, amely a napokban kell megjelenjen a Hivatalos Közlönyben. A törvény szerdán volt az Alkotmánybíróság asztalán, amely eldöntötte, hogy a Románok Egyesüléséért szövetség (AUR) által megfogalmazott panasz nem jogos, így a törvényt életbe lehet léptetni. Hirdetés Új adótörvény – növekedés a láthatáron Megkértük a marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetőjét, Szövérfi Lászlót, hogy mondja el a legfőbb tudnivalókat az adóemelést tartalmazó törvényről. Mint többször kihangsúlyozta,

bár ők ismerik a törvény előírásait, és tudják, hogy az épületadók esetében legalább 70 százalékos növekedésre lehet majd számítani,

de egyelőre várják a rendelkezés megjelenését a Hivatalos Közlönyben. Bár módosítás nem várható, a Hivatalos Közlönyben megjelent szöveget, értékeket kell majd figyelembe vegyék.

Több a kérdés, mint a válasz. Az már biztos, hogy a szennyező autók adója nagyobb lesz Fotó: Tuchiluș Alex

Hol lehetnek gondok? Az illetékes érdeklődésünkre jelezte, azt már most tudják, hogy nehézségeik adódnak a gépkocsiadó kiszámítását illetően. Ugyanis a 2000 előtt gyártott autók esetében a jármű irataiban nincs feltüntetve, hogy milyen környezetvédelmi besorolásnak felel meg (az autók környezetvédelmi besorolása leggyakrabban az ún. EURO-normák szerint történik). A rendőrségnek sincs erről pontos kimutatása, így

egyelőre nem tudják, hogy milyen értékek szerint fogják kiszámítani az adót.

Egyeztetnek még a rendőrséggel és más önkormányzatokkal is, mielőtt beterjesztik a határozattervezetet a helyi tanács elé.

Az már kiviláglik, hogy a régi tömbházak után nőnek meg jelentősen a helyi adók Fotó: Haáz Vince

Megkértük az adóügyi szakembert, hogy mondjon egy példát a lakásadók változása kapcsán, hogy lássuk, hozzávetőlegesen mire számíthatunk. Mint megismételte, végleges számok csak a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lesznek, azt már most lehet tudni, hogy

a régi tömbházak esetében lesz a leglátványosabb az adónövekedés.