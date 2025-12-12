Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Adóügyek: a régi tömbházakban élők rosszul járnak az új törvény miatt

Az évtizedekkel ezelőtt, a szocializmus idején épített blokkokra nagy adót kell majd fizetni • Fotó: Haáz Vince

Az évtizedekkel ezelőtt, a szocializmus idején épített blokkokra nagy adót kell majd fizetni

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár a helyi adók és illetékek emeléséről szóló új törvény még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben, az biztos, hogy jelentős épületadó-növekedésre kell számítani. Hátrányosan érinti a régi tömbházakban élőket, és káoszt okozhat az autóadók kiszámításában.

Simon Virág

2025. december 12., 07:582025. december 12., 07:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mindenki élénk figyelemmel követi a Bolojan-kormány által beterjesztett, helyi adók és illetékek emeléséről szóló törvényt, amely a napokban kell megjelenjen a Hivatalos Közlönyben. A törvény szerdán volt az Alkotmánybíróság asztalán, amely eldöntötte, hogy a Románok Egyesüléséért szövetség (AUR) által megfogalmazott panasz nem jogos, így a törvényt életbe lehet léptetni.

korábban írtuk

Bolojan szerint nem lesz szükség adóemelésre 2026-ban
Bolojan szerint nem lesz szükség adóemelésre 2026-ban

A kormány várhatóan január végén fogadja el a jövő évi állami költségvetést – nyilatkozta szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Hirdetés

Új adótörvény – növekedés a láthatáron

Megkértük a marosvásárhelyi városháza adóügyi osztályának vezetőjét, Szövérfi Lászlót, hogy mondja el a legfőbb tudnivalókat az adóemelést tartalmazó törvényről. Mint többször kihangsúlyozta,

bár ők ismerik a törvény előírásait, és tudják, hogy az épületadók esetében legalább 70 százalékos növekedésre lehet majd számítani,

de egyelőre várják a rendelkezés megjelenését a Hivatalos Közlönyben.

Bár módosítás nem várható, a Hivatalos Közlönyben megjelent szöveget, értékeket kell majd figyelembe vegyék.

Több a kérdés, mint a válasz. Az már biztos, hogy a szennyező autók adója nagyobb lesz • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Több a kérdés, mint a válasz. Az már biztos, hogy a szennyező autók adója nagyobb lesz

Fotó: Tuchiluș Alex

Hol lehetnek gondok?

Az illetékes érdeklődésünkre jelezte, azt már most tudják, hogy nehézségeik adódnak a gépkocsiadó kiszámítását illetően. Ugyanis a 2000 előtt gyártott autók esetében a jármű irataiban nincs feltüntetve, hogy milyen környezetvédelmi besorolásnak felel meg (az autók környezetvédelmi besorolása leggyakrabban az ún. EURO-normák szerint történik). A rendőrségnek sincs erről pontos kimutatása, így

egyelőre nem tudják, hogy milyen értékek szerint fogják kiszámítani az adót.

Egyeztetnek még a rendőrséggel és más önkormányzatokkal is, mielőtt beterjesztik a határozattervezetet a helyi tanács elé.

Az már kiviláglik, hogy a régi tömbházak után nőnek meg jelentősen a helyi adók • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az már kiviláglik, hogy a régi tömbházak után nőnek meg jelentősen a helyi adók

Fotó: Haáz Vince

Megkértük az adóügyi szakembert, hogy mondjon egy példát a lakásadók változása kapcsán, hogy lássuk, hozzávetőlegesen mire számíthatunk. Mint megismételte, végleges számok csak a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lesznek, azt már most lehet tudni, hogy

a régi tömbházak esetében lesz a leglátványosabb az adónövekedés.

Példaként említette, hogy Marosvásárhelyen egy Kövesdomb lakótelepi háromszobás lakás esetében, ahol idén 220 lej volt az épületadó, jövőre ez 500 lej lehet. De pontos számításokat csak ezután tudnak majd végezni.

Szövérfi László elmondta, remélik, hogy mihamarabb megjelenik az adók és illetékek emeléséről szóló törvény a Hivatalos Közlönyben, hiszen az önkormányzati képviselő-testületeknek jövő héten el kellene azt fogadniuk azt, hogy január elsejétől alkalmazni lehessen.

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
5 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!