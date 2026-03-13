Rovatok
Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.

Székelyhon

2026. március 13., 08:572026. március 13., 08:57

A határozat értelmében egy teljes állású – átlagban havi 166,667 órás munkaidejű – alkalmazott minimális órabére 25,949 lej lesz júliustól. A bruttó minimálbér 6,8 százalékkal, azaz 275 lejjel emelkedik. A nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő.

A minimálbér megemelése 1 759 027 alkalmazottat érint.

A határozat elfogadása után Petre-Florin Manole munkaügyi miniszter kijelentette, hogy azért küzdött a minimálbér-emelésért, mert romániaiak százezrei számára ez nem csupán egy gazdasági mutató, hanem a mindennapi életüket alapvetően meghatározó jövedelem. „Ezek az emberek becsületesen dolgoznak, és megérdemlik, hogy méltósággal megéljenek a munkájukból” – idézték a minisztert a tárca közleményében, melyet az Agerpres ismertet.

Belföld Gazdaság
