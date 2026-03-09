Százezer eurót fizetnek egy lakatlan házért, hogy megkönnyítsék a közlekedést

A bedeszkázott ablakú ingatlant bontják le
Fotó: Haáz Vince
Százezer eurós kártérítést kapnak annak a marosvásárhelyi háznak a tulajdonosai, amit kisajátítottak és hamarosan lebontanak. A kövesdombi lakótelepen levő ingatlan akadályozza két utca összekötését, ezért kénytelenek eltüntetni a föld színéről.
Már tavaly elkezdődött a folyamat, amelynek eredményeként a februári soros tanácsülésen megszavazták egy kövesdombi ingatlanért fizetendő kártérítést.
A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők tavaly elfogadták a Kövesdomb utca és az 1848-as sugárút összekötését, egy 58 méter hosszú és 5,5 méter széles új útszakasz kialakításával. Az új útszakasz mentén két villanyoszlopot is fel kell állítani és ki kell jelölni 7 parkolóhelyet.
A beruházására azért van szükség, mert
A beruházást közhasznúvá minősítették, hogy lehessen kisajátítani a kijelölt útszakaszon álló házat.
A ház helyén egy új útszakaszt alakítanak ki
Fotó: Haáz Vince
Az új útszakasz kialakítását egyelőre akadályozza egy lakatlan magánház, amelynek ablakai évek óta be vannak deszkázva és udvara is elhanyagolt. Ezt kisajátítják és lebontják. A februári tanácsülésen a tanácsosok
Ilyen a lebontásra ítélt ház hátulról
Fotó: Haáz Vince
Ezt az összeget 15 napon belül átutalják a ház két tulajdonosa által megjelölt bankszámlára.
A helyi költségvetés elfogadása után kezdődhet az ingatlan lebontása, majd a Kövesdomb utca és az 1848-as sugárút összekötése.
Lakatlan és elhanyagolt évek óta
Fotó: Haáz Vince
