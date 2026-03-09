Százezer eurót fizetnek egy lakatlan házért, hogy megkönnyítsék a közlekedést

Százezer eurós kártérítést kapnak annak a marosvásárhelyi háznak a tulajdonosai, amit kisajátítottak és hamarosan lebontanak. A kövesdombi lakótelepen levő ingatlan akadályozza két utca összekötését, ezért kénytelenek eltüntetni a föld színéről.

Már tavaly elkezdődött a folyamat, amelynek eredményeként a februári soros tanácsülésen megszavazták egy kövesdombi ingatlanért fizetendő kártérítést.

Javítanák az összeköttetést

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők tavaly elfogadták a Kövesdomb utca és az 1848-as sugárút összekötését, egy 58 méter hosszú és 5,5 méter széles új útszakasz kialakításával. Az új útszakasz mentén két villanyoszlopot is fel kell állítani és ki kell jelölni 7 parkolóhelyet.

A beruházására azért van szükség, mert