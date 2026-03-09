Rovatok
Százezer eurót fizetnek egy lakatlan házért, hogy megkönnyítsék a közlekedést

A bedeszkázott ablakú ingatlant bontják le • Fotó: Haáz Vince

A bedeszkázott ablakú ingatlant bontják le

Fotó: Haáz Vince

Százezer eurós kártérítést kapnak annak a marosvásárhelyi háznak a tulajdonosai, amit kisajátítottak és hamarosan lebontanak. A kövesdombi lakótelepen levő ingatlan akadályozza két utca összekötését, ezért kénytelenek eltüntetni a föld színéről.

Simon Virág

2026. március 09., 10:102026. március 09., 10:10

Már tavaly elkezdődött a folyamat, amelynek eredményeként a februári soros tanácsülésen megszavazták egy kövesdombi ingatlanért fizetendő kártérítést.

Javítanák az összeköttetést

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők tavaly elfogadták a Kövesdomb utca és az 1848-as sugárút összekötését, egy 58 méter hosszú és 5,5 méter széles új útszakasz kialakításával. Az új útszakasz mentén két villanyoszlopot is fel kell állítani és ki kell jelölni 7 parkolóhelyet.

A beruházására azért van szükség, mert

a sugárútról nagyon nehezen lehet megközelíteni autóval a Kövesdomb, a Csalhó és a Dobrogeanu Gherea utcákat.

A beruházást közhasznúvá minősítették, hogy lehessen kisajátítani a kijelölt útszakaszon álló házat.

A ház helyén egy új útszakaszt alakítanak ki • Fotó: Haáz Vince Galéria

A ház helyén egy új útszakaszt alakítanak ki

Fotó: Haáz Vince

Le kell bontani egy házat

Az új útszakasz kialakítását egyelőre akadályozza egy lakatlan magánház, amelynek ablakai évek óta be vannak deszkázva és udvara is elhanyagolt. Ezt kisajátítják és lebontják. A februári tanácsülésen a tanácsosok

elfogadták az ingatlanbecsüs által meghatározott, kártérítésként fizetendő pénzösszeget, ami százezer euró.

Ilyen a lebontásra ítélt ház hátulról • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ilyen a lebontásra ítélt ház hátulról

Fotó: Haáz Vince

Ezt az összeget 15 napon belül átutalják a ház két tulajdonosa által megjelölt bankszámlára.

A helyi költségvetés elfogadása után kezdődhet az ingatlan lebontása, majd a Kövesdomb utca és az 1848-as sugárút összekötése.

Lakatlan és elhanyagolt évek óta • Fotó: Haáz Vince Galéria

Lakatlan és elhanyagolt évek óta

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
