Államfői jókívánságok nőnapra

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.

Székelyhon

2026. március 08., 16:56

2026. március 08., 17:362026. március 08., 17:36

Bejegyzésében az elnök jókívánságait fejezte ki a nőknek, megköszönve nekik mindazt, amit a családjukért és a közösségért tesznek.

„Sajnos azonban nem minden nő kap ma virágot és elismerést. Gondolataim most főleg az egyedülálló anyák és a családon belüli erőszak áldozataivá vált nők felé irányulnak, akiknek sikerült kiszabadulniuk a mérgező kapcsolatokból, és méltósággal, elszántsággal folytatják az életüket, valamint az egyedül élő nagymamák felé. Csodálom a bátorságukat és az erejüket” – írta az Agerpres által szemlézett bejegyzésében az elnök. Az államfő hozzátette,

Romániának még sokat kell tennie azért, hogy minden nő tiszteletben részesüljön, egyenlő esélyeket kapjon és védelmet élvezzen.

Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is elszánt támogatója lesz ezeknek a céloknak.

Belföld
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

