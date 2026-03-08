Államfői jókívánságok nőnapra

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.
Bejegyzésében az elnök jókívánságait fejezte ki a nőknek, megköszönve nekik mindazt, amit a családjukért és a közösségért tesznek.
„Sajnos azonban nem minden nő kap ma virágot és elismerést. Gondolataim most főleg az egyedülálló anyák és a családon belüli erőszak áldozataivá vált nők felé irányulnak, akiknek sikerült kiszabadulniuk a mérgező kapcsolatokból, és méltósággal, elszántsággal folytatják az életüket, valamint az egyedül élő nagymamák felé. Csodálom a bátorságukat és az erejüket” – írta az Agerpres által szemlézett bejegyzésében az elnök. Az államfő hozzátette,
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is elszánt támogatója lesz ezeknek a céloknak.
