Mezőgazdasági szezonkezdés: a környezeti feltételek jók, a gazdaságiak rosszak

Vetésforgóban a jó és rossz körülmények. Nem ígérkezik könnyűnek az idei év sem a mezőgazdaságban.
Fotó: Tuchiluș Alex
A csapadékmennyiséget tekintve az elmúlt öt év legjobb telén vagyunk túl, a környezeti adottságok jók a mezőgazdasági szezonkezdéshez. Gazdasági szempontból azonban ez már kevésbé mondható el, több okból sem.
Nagyon fontos a vízmegtartó módszerek alkalmazása, a lehető leghatékonyabban kell felhasználni az üzemanyagot a mezőgazdasági munkák során, és kritikus fontosságú alapos számításokat végezni az idei idény megtervezésekor. Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője szerint az utóbbi évek telei közül
de a nehéz gazdasági helyzet körültekintő tervezést követel a gazdák részéről. „A januári, februári csapadékmennyiség 64,5 liter volt a megyében átlagosan. Egyes helységekben, Gyergyó és Udvarhely környékén akár nagyobb is volt ez, Alcsíkon kisebb. Ez az utóbbi öt évet tekintve nagy csapadékmennyiségnek számít, utoljára 2021-ben volt még ilyen mennyiség.
és a tavaszi munkákat úgy kellene elvégezni, hogy minél több víz maradjon meg a földben: minimális mozgatással, optimális magágy-előkészítéssel, és időben történő vetéssel lehet megtartani a talajban azt a vizet, ami van” – fogalmazott a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve, hogy ezzel kell megelégedniük, mert
A télen kivételesen sok és nagy mennyiségű hó hullott a megyében, ami a földeken fontos vízutánpótlást jelent. A településeken viszont éppen ennek az ellenkezője, a hómentesítés az elengedhetetlen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a két szükséglet összekapcsolható, és érdemes lenne a földekre hordani a havat a talajszárazság csökkentése érdekében – válaszolta kérdésünkre a szakember. Nincs akkora mennyiségű hó, amit ily módon, a mezőgazdasági területeken hasznosítva volna érdemes eltakarítani, és ez gazdasági szempontból sem lenne egy magalapozott döntés.
lassan beleolvadva a talajba – mondta Romfeld Zsolt.
A kedvező környezeti feltételeknek köszönhetően az őszi vetések is nagyon jól néznek ki, tudtuk meg az igazgatóság vezetőjétől, aki elmondta, most indul el a vegetáció a növényekben és következik a csokrosodási időszak, tehát mindeddig, a vegetációs fázis szerint jó állapotban vannak a vetések.
Szép idővel köszöntött be a tavasz, már egy olyan időszakban vagyunk, amikor Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén „a zabot lehet vetni hólébe”. Ez az első száraz időszak a hóolvadás után, amikor a zabot, az első tavaszi növénykultúraként már el lehet vetni.
„Ebben az időszakban el lehet végezni az őszi kultúrák tápanyag-utánpótlását, valamint a kukorica és más kultúrák esetében a talaj-előkészítést és a tápanyagbevitelt. A kukorica esetében a magágykészítés ideje április dereka, május, tehát amikor a föld nyolc fok fölé melegszik” – beszélt a tavaszi teendőkről a mezőgazdasági igazgatóság vezetője.
A szép tavaszi időjárás kicsalja a földekre a mezőgazdászokat, akik egy nehéz mezőgazdasági év után elkeseredve gondolkodnak azon, hogy mit érdemes ültetni idén – mondta Romfeld Zsolt, aki körültekintő tervezésre inti a gazdákat.
„Gazdasági szempontból komoly számításokat kell végezni a kultúrák megvalósítására, fenntartására, és a betakarítási időszakra, valamint előre látni azt, hogy ősszel milyen árak lesznek, és miből lehet bevételt, nyereséget remélni. Nem egyszerű a dolog, mert egy nehéz év után vagyunk, amikor
Ráadásul az idei mezőgazdasági idény sem kezdődik ideális körülmények között az adóemelések okozta áremelkedések, az energiaárak növekedése és a jelenleg is zajló üzemanyag-drágulás miatt.
Gazdasági szempontból jelenleg is egy nehéz időszak van, amit főleg azok a gazdálkodók szenvednek meg, akik pénzhiány, vagy valamilyen más ok miatt nem tároltak el üzemanyagot a tél folyamán. Számukra ez egy pánikidőszak – mondta felvetésünkre Romfeld Zsolt. Ilyenkor még fontosabbá válik a parcellák optimális mérete, a fölösleges járkálások elkerülése, ezzel lehet valamelyest ellensúlyozni az üzemanyag-drágulást.
és nagyon alaposan mérlegelni azt, hogy miből lehet jövedelmet remélni. Mert a munkát mindenki el tudja végezni, de az év végén pozitív kellene legyen a mérleg, különben nem lesz hosszas jövője a tevékenységnek – hangsúlyozta.
„Minden téren komoly számításokat igénylő aktivitás már ez, ahol nem lehet megérzések alapján tervezni. Sajnos ez van,
és ettől arrafelé örökké az lesz, hogy jól kell számolni és dönteni, hogy utólag ne legyen probléma. Egyre inkább komoly felkészülést, komoly szakmai és gazdasági tapasztalatot, tudást igényel ez a szakma is” – fogalmazott a szakember.
