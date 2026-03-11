Mezőgazdasági szezonkezdés: a környezeti feltételek jók, a gazdaságiak rosszak

Vetésforgóban a jó és rossz körülmények. Nem ígérkezik könnyűnek az idei év sem a mezőgazdaságban.

A csapadékmennyiséget tekintve az elmúlt öt év legjobb telén vagyunk túl, a környezeti adottságok jók a mezőgazdasági szezonkezdéshez. Gazdasági szempontból azonban ez már kevésbé mondható el, több okból sem.

Széchely István 2026. március 11., 07:482026. március 11., 07:48

Nagyon fontos a vízmegtartó módszerek alkalmazása, a lehető leghatékonyabban kell felhasználni az üzemanyagot a mezőgazdasági munkák során, és kritikus fontosságú alapos számításokat végezni az idei idény megtervezésekor. Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője szerint az utóbbi évek telei közül

az idei volt a legkedvezőbb a csapadékhozam szempontjából,

de a nehéz gazdasági helyzet körültekintő tervezést követel a gazdák részéről. „A januári, februári csapadékmennyiség 64,5 liter volt a megyében átlagosan. Egyes helységekben, Gyergyó és Udvarhely környékén akár nagyobb is volt ez, Alcsíkon kisebb. Ez az utóbbi öt évet tekintve nagy csapadékmennyiségnek számít, utoljára 2021-ben volt még ilyen mennyiség.

Évek óta talaj menti szárazságok vannak, és ez a mennyiség elősegíti a talaj vízellátásának az optimális felé való közeledését. Az agrárszakmában dolgozók tudják, hogy ilyenkor a víz megtartása lényeges,

és a tavaszi munkákat úgy kellene elvégezni, hogy minél több víz maradjon meg a földben: minimális mozgatással, optimális magágy-előkészítéssel, és időben történő vetéssel lehet megtartani a talajban azt a vizet, ami van” – fogalmazott a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, hozzáfűzve, hogy ezzel kell megelégedniük, mert

Hargita megyében minimális az öntözőrendszerek száma.

A télen kivételesen sok és nagy mennyiségű hó hullott a megyében, ami a földeken fontos vízutánpótlást jelent. A településeken viszont éppen ennek az ellenkezője, a hómentesítés az elengedhetetlen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a két szükséglet összekapcsolható, és érdemes lenne a földekre hordani a havat a talajszárazság csökkentése érdekében – válaszolta kérdésünkre a szakember. Nincs akkora mennyiségű hó, amit ily módon, a mezőgazdasági területeken hasznosítva volna érdemes eltakarítani, és ez gazdasági szempontból sem lenne egy magalapozott döntés.

A mezőgazdasági területeknek úgy jó, ha ott havaz, és ott marad meg minél hosszabb idei a hó,

lassan beleolvadva a talajba – mondta Romfeld Zsolt. A kedvező környezeti feltételeknek köszönhetően az őszi vetések is nagyon jól néznek ki, tudtuk meg az igazgatóság vezetőjétől, aki elmondta, most indul el a vegetáció a növényekben és következik a csokrosodási időszak, tehát mindeddig, a vegetációs fázis szerint jó állapotban vannak a vetések. Tavaszi teendők a földeken Szép idővel köszöntött be a tavasz, már egy olyan időszakban vagyunk, amikor Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környékén „a zabot lehet vetni hólébe”. Ez az első száraz időszak a hóolvadás után, amikor a zabot, az első tavaszi növénykultúraként már el lehet vetni. Hirdetés „Ebben az időszakban el lehet végezni az őszi kultúrák tápanyag-utánpótlását, valamint a kukorica és más kultúrák esetében a talaj-előkészítést és a tápanyagbevitelt. A kukorica esetében a magágykészítés ideje április dereka, május, tehát amikor a föld nyolc fok fölé melegszik” – beszélt a tavaszi teendőkről a mezőgazdasági igazgatóság vezetője. A szép tavaszi időjárás kicsalja a földekre a mezőgazdászokat, akik egy nehéz mezőgazdasági év után elkeseredve gondolkodnak azon, hogy mit érdemes ültetni idén – mondta Romfeld Zsolt, aki körültekintő tervezésre inti a gazdákat. „Nem egyszerű a dolog, mert egy nehéz év után vagyunk” „Gazdasági szempontból komoly számításokat kell végezni a kultúrák megvalósítására, fenntartására, és a betakarítási időszakra, valamint előre látni azt, hogy ősszel milyen árak lesznek, és miből lehet bevételt, nyereséget remélni. Nem egyszerű a dolog, mert egy nehéz év után vagyunk, amikor

megyei szinten a pityóka – ami itt nagy gazdasági jelentőséget bír – veszteséges volt: a gazdák számára nem térült meg a befektetett pénz a termésmennyiség és a piaci helyzet miatt.”

Ráadásul az idei mezőgazdasági idény sem kezdődik ideális körülmények között az adóemelések okozta áremelkedések, az energiaárak növekedése és a jelenleg is zajló üzemanyag-drágulás miatt. Gazdasági szempontból jelenleg is egy nehéz időszak van, amit főleg azok a gazdálkodók szenvednek meg, akik pénzhiány, vagy valamilyen más ok miatt nem tároltak el üzemanyagot a tél folyamán. Számukra ez egy pánikidőszak – mondta felvetésünkre Romfeld Zsolt. Ilyenkor még fontosabbá válik a parcellák optimális mérete, a fölösleges járkálások elkerülése, ezzel lehet valamelyest ellensúlyozni az üzemanyag-drágulást.

Minél hatékonyabban kell felhasználni a gázolajat,

és nagyon alaposan mérlegelni azt, hogy miből lehet jövedelmet remélni. Mert a munkát mindenki el tudja végezni, de az év végén pozitív kellene legyen a mérleg, különben nem lesz hosszas jövője a tevékenységnek – hangsúlyozta.

„Minden téren komoly számításokat igénylő aktivitás már ez, ahol nem lehet megérzések alapján tervezni. Sajnos ez van,

itt családok élete, megélhetése múlhat a tervezésen, és erre nagyon oda kell figyelni. Tehát a mezőgazdasági munka mellett komoly gazdasági felkészülést igényel a jelenlegi helyzet,