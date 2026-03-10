A közel-keleti helyzetről tárgyal a Legfelsőbb Védelmi Tanács

Az elnöki hivatal keddi tájékoztatása szerint a Cotroceni-palotában 9:30-kor kezdődő ülés napirendjén a közel-keleti helyzet alakulása és annak a romániai olajpiacra gyakorolt hatása szerepel. Emellett elemezni fogják „bizonyos katonai erők Románia területén történő ideiglenes állomásoztatásának” lehetőségét is – derül ki az Agerpes által idézett közleményből.

Nicușor Dan államfő március 5-én azt nyilatkozta, mindaddig nem hívja össze a CSAT-t a közel-keleti helyzet kapcsán, amíg az nem jelent „közvetlen veszélyt” Romániára nézve.

Hirdetés

A CSAT legutóbb 2025. november 24-én ülésezett, akkor a nemzetbiztonsági stratégia szerepelt a napirenden.