Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Történelmi pillanat: hetven év után visszatértek a fakó keselyűk Romániába

Huszonöt fakó keselyű érkezett Spanyolországból a Fogarasi-havasokba • Fotó: Conservation Carpathia/Facebook

Huszonöt fakó keselyű érkezett Spanyolországból a Fogarasi-havasokba

Fotó: Conservation Carpathia/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megkezdődött a fakó keselyű romániai visszatelepítése: az első madarak március kilencedikén érkeztek meg a Fogarasi-havasokba. A Spanyolországból hozott példányokat az akklimatizációs időszak után fokozatosan engedik szabadon.

Farkas Orsolya

2026. március 10., 12:392026. március 10., 12:39

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Március 9-én, hétfőn érkeztek meg az első fakó keselyűk az Argeș megyei Rucăr térségébe. A Conservation Carpathia Alapítvány szerint visszatérésük történelmi jelentőségű, hiszen a faj több mint hetven évvel ezelőtt tűnt el Romániából.

A madarak hat hónapot fognak eltölteni egy speciális röpdében, az akklimatizációs időszak után pedig fokozatosan engedik őket szabadon. Ez az első kezdeményezés a fakó keselyűk romániai visszatelepítésére, a projekt több partner, közöttük a Milvus Csoport és a Vulture Conservation Foundation (VCF) együttműködésével valósul meg.

Hirdetés

Amennyiben a program sikeres lesz, az alapítvány a következő években szeretné

megteremteni a megfelelő feltételeket a barátkeselyűk és a szakállas saskeselyűk visszatelepítéséhez is.

Ugyanakkor a madaraknak szentelt látogatóközpontot (Casa Vulturului) is építenek Valea Mare Pravăț területén. A létesítmény része lesz a Fogarasi-havasok térségében található bemutatóközpont-hálózatnak a Hódház (Casa Castorului) és Bölényház (Casa Zimbrului) mellett.

A madarak visszatelepítésével hatalmas lépést tesznek a A Fogarasi-havasok biodiverzitásának helyreállításért • Fotó: Conservation Carpathia/Facebook Galéria

A madarak visszatelepítésével hatalmas lépést tesznek a A Fogarasi-havasok biodiverzitásának helyreállításért

Fotó: Conservation Carpathia/Facebook

Románia az utolsó olyan uniós tagállam, ahol valaha mind a négy európai keselyűfaj (a fakó keselyű, a szakállas saskeselyű, a barátkeselyű mellett a dögkeselyű) költött, de még nem valósult meg egyetlen visszatelepítési program sem. Papp Tamás, a veszélyeztetett fajok védelmével foglalkozó Milvus Csoport ügyvezető igazgatója, biológusa szerint

a madarak többségét orvvadászok végezték ki, vagy szándékos mérgezés (sztrichinel) következtében hullottak el.

Ma már nagyon ritkán fordul elő, hogy egy-egy keselyű a szomszédos Bulgáriából Románia területére téved – az ilyen példányokat az állatvédők különleges vendégként kezelik. Noha kinézetük, életmódjuk az ember számára nem túl megnyerő, a dögevő madarak kulcsszereplők a környezet tisztán tartásában, a betegségek terjedésének megelőzésében.

korábban írtuk

A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek
A keselyűk hatalmas szolgálatot tesznek az embernek

Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 10., kedd

Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban

A romániai polgárok mintegy 80 százaléka idén nagyobb figyelmet fordít az árakra az online vásárlásoknál, és 57,8 százalékuk lemond a nem nélkülözhetetlen termékekről – derül ki a Cargus futárcég kedden közzétett felméréséből.

Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban
Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban
2026. március 10., kedd

Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban
Hirdetés
2026. március 10., kedd

Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert

Bemutatta új modelljét a Dacia: a Striker egyfajta átmenet a kompakt kombik és az SUV-ok között, tekintve, hogy formavilága mindkettőből ötvöz valamennyit.

Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert
Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert
2026. március 10., kedd

Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert
2026. március 10., kedd

Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói

Évről évre csökken a tarlótüzek száma a Hargita megyei Natura 2000-es területeken, ám az egy általános probléma, hogy éppen a védett területek felégetőit nehéz felelősségre vonni. A legtöbb ilyen tarlóégetési ügy eredménytelenül zárul.

Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói
Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói
2026. március 10., kedd

Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói
2026. március 10., kedd

Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint

A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok.

Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint
Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint
2026. március 10., kedd

Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per

Még várniuk kell a bírósági ítéletre azoknak az egészségügyben dolgozóknak, akiknek a nevében perel a szakszervezet a kormány által múlt évben elrendelt bérpótlékcsökkentés miatt.

Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per
Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per
2026. március 09., hétfő

Elhúzódik a bérpótlék-csökkentés miatt indított per
2026. március 09., hétfő

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop

A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
2026. március 09., hétfő

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
2026. március 09., hétfő

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból

Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő szerint eddig mintegy 2000 román állampolgár tért haza az Öböl menti országokból az evakuáló, repatriáló, illetve a román hatóságok támogatásával megszervezett kereskedelmi járatokkal.

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
2026. március 09., hétfő

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre

Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre
Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre
2026. március 09., hétfő

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre
2026. március 09., hétfő

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés

Közzétette a következő két hétre, a március 9–23. közötti időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat. A tavaszias melegre nem lehet panaszunk, a porra viszont igen, ugyanis csapadék szinte egyáltalán nem valószínű.

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. március 09., hétfő

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. március 09., hétfő

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
2026. március 09., hétfő

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!