Történelmi pillanat: hetven év után visszatértek a fakó keselyűk Romániába

Huszonöt fakó keselyű érkezett Spanyolországból a Fogarasi-havasokba
Fotó: Conservation Carpathia/Facebook
Megkezdődött a fakó keselyű romániai visszatelepítése: az első madarak március kilencedikén érkeztek meg a Fogarasi-havasokba. A Spanyolországból hozott példányokat az akklimatizációs időszak után fokozatosan engedik szabadon.
Március 9-én, hétfőn érkeztek meg az első fakó keselyűk az Argeș megyei Rucăr térségébe. A Conservation Carpathia Alapítvány szerint visszatérésük történelmi jelentőségű, hiszen a faj több mint hetven évvel ezelőtt tűnt el Romániából.
A madarak hat hónapot fognak eltölteni egy speciális röpdében, az akklimatizációs időszak után pedig fokozatosan engedik őket szabadon. Ez az első kezdeményezés a fakó keselyűk romániai visszatelepítésére, a projekt több partner, közöttük a Milvus Csoport és a Vulture Conservation Foundation (VCF) együttműködésével valósul meg.
Amennyiben a program sikeres lesz, az alapítvány a következő években szeretné
Ugyanakkor a madaraknak szentelt látogatóközpontot (Casa Vulturului) is építenek Valea Mare Pravăț területén. A létesítmény része lesz a Fogarasi-havasok térségében található bemutatóközpont-hálózatnak a Hódház (Casa Castorului) és Bölényház (Casa Zimbrului) mellett.
A madarak visszatelepítésével hatalmas lépést tesznek a A Fogarasi-havasok biodiverzitásának helyreállításért
Fotó: Conservation Carpathia/Facebook
Románia az utolsó olyan uniós tagállam, ahol valaha mind a négy európai keselyűfaj (a fakó keselyű, a szakállas saskeselyű, a barátkeselyű mellett a dögkeselyű) költött, de még nem valósult meg egyetlen visszatelepítési program sem. Papp Tamás, a veszélyeztetett fajok védelmével foglalkozó Milvus Csoport ügyvezető igazgatója, biológusa szerint
Ma már nagyon ritkán fordul elő, hogy egy-egy keselyű a szomszédos Bulgáriából Románia területére téved – az ilyen példányokat az állatvédők különleges vendégként kezelik. Noha kinézetük, életmódjuk az ember számára nem túl megnyerő, a dögevő madarak kulcsszereplők a környezet tisztán tartásában, a betegségek terjedésének megelőzésében.
Hetven évvel a fakó keselyűk eltűnése után végre úgy tűnik, minden feltétel adott hozzá, hogy visszatelepítsék a fajt Romániába. Dögevőként a keselyűk – habár emberi megítélésük sokszor negatív – fontos egészségügyi szerepet töltenek be.
