Történelmi pillanat: hetven év után visszatértek a fakó keselyűk Romániába

Megkezdődött a fakó keselyű romániai visszatelepítése: az első madarak március kilencedikén érkeztek meg a Fogarasi-havasokba. A Spanyolországból hozott példányokat az akklimatizációs időszak után fokozatosan engedik szabadon.

Március 9-én, hétfőn érkeztek meg az első fakó keselyűk az Argeș megyei Rucăr térségébe. A Conservation Carpathia Alapítvány szerint visszatérésük történelmi jelentőségű, hiszen a faj több mint hetven évvel ezelőtt tűnt el Romániából.

A madarak hat hónapot fognak eltölteni egy speciális röpdében, az akklimatizációs időszak után pedig fokozatosan engedik őket szabadon. Ez az első kezdeményezés a fakó keselyűk romániai visszatelepítésére, a projekt több partner, közöttük a Milvus Csoport és a Vulture Conservation Foundation (VCF) együttműködésével valósul meg.

Amennyiben a program sikeres lesz, az alapítvány a következő években szeretné