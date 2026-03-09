Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre

Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.

Székelyhon 2026. március 09., 14:172026. március 09., 14:17

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ellenőrzést tartottak a 15-ös országúton vasárnap, amelynek alkalmával 68 sofőrt alkoholszondával teszteltek, ám egyetlen ittas vezetőt sem találtak. A közlekedési szabályok megszegése miatt azonban összesen

93 szabálysértési bírságot szabtak ki, amelyek közül 76 a megengedett sebességhatár túllépéséért történt.

A bírságok összértéke meghaladta az 52 ezer lejt. A sofőrök mellett hat kerékpárost is megbírságoltak a rendőrök, ugyanakkor bevontak három jogosítványt és egy forgalmi engedélyt is. Hirdetés A vasárnapi, országúti ellenőrzés alkalmával ugyan nem került rendőrkézre ittasan vezető sofőr, a hétvége folyamán azonban a megye különböző településein akadt belőlük bőven, ráadásul

olyanok is voltak, akik jogosítvány nélkül ültek a kormány mögé.