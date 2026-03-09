Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ellenőrzést tartottak a 15-ös országúton vasárnap, amelynek alkalmával 68 sofőrt alkoholszondával teszteltek, ám egyetlen ittas vezetőt sem találtak. A közlekedési szabályok megszegése miatt azonban összesen
A bírságok összértéke meghaladta az 52 ezer lejt. A sofőrök mellett hat kerékpárost is megbírságoltak a rendőrök, ugyanakkor bevontak három jogosítványt és egy forgalmi engedélyt is.
A vasárnapi, országúti ellenőrzés alkalmával ugyan nem került rendőrkézre ittasan vezető sofőr, a hétvége folyamán azonban a megye különböző településein akadt belőlük bőven, ráadásul
Csíkszeredában egy 19 éves fiatal például vezetői engedély nélkül autózott pénteken, míg Madéfalván egy szintén 19 éves, Neamț megyei fiatal felfüggesztett jogosítvánnyal közlekedett szombaton.
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyimesközéplokon és Székelykeresztúron is ittas sofőröket azonosítottak a rendőrök szombaton és vasárnap, ugyanakkor rendőrkézre került Gyergyóalfaluban egy 18 éves fiatal is, aki jogosítvány nélkül vezetett, alkoholos befolyásoltság alatt.
Bélborban egy 71 éves férfi akadt fenn a rendőrök rostáján, aki bejegyzetlen gépjárművet vezetett, jogosítványa ráadásul neki sem volt. A rendőrök minden esetben büntetőeljárást indítottak – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
