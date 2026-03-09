Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ellenőrzések a Hargita megyei utakon: gyorshajtók és ittas sofőrök kerültek rendőrkézre

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.

Székelyhon

2026. március 09., 14:172026. március 09., 14:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ellenőrzést tartottak a 15-ös országúton vasárnap, amelynek alkalmával 68 sofőrt alkoholszondával teszteltek, ám egyetlen ittas vezetőt sem találtak. A közlekedési szabályok megszegése miatt azonban összesen

93 szabálysértési bírságot szabtak ki, amelyek közül 76 a megengedett sebességhatár túllépéséért történt.

A bírságok összértéke meghaladta az 52 ezer lejt. A sofőrök mellett hat kerékpárost is megbírságoltak a rendőrök, ugyanakkor bevontak három jogosítványt és egy forgalmi engedélyt is.

Hirdetés

A vasárnapi, országúti ellenőrzés alkalmával ugyan nem került rendőrkézre ittasan vezető sofőr, a hétvége folyamán azonban a megye különböző településein akadt belőlük bőven, ráadásul

olyanok is voltak, akik jogosítvány nélkül ültek a kormány mögé.

Csíkszeredában egy 19 éves fiatal például vezetői engedély nélkül autózott pénteken, míg Madéfalván egy szintén 19 éves, Neamț megyei fiatal felfüggesztett jogosítvánnyal közlekedett szombaton.

Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyimesközéplokon és Székelykeresztúron is ittas sofőröket azonosítottak a rendőrök szombaton és vasárnap, ugyanakkor rendőrkézre került Gyergyóalfaluban egy 18 éves fiatal is, aki jogosítvány nélkül vezetett, alkoholos befolyásoltság alatt.

Bélborban egy 71 éves férfi akadt fenn a rendőrök rostáján, aki bejegyzetlen gépjárművet vezetett, jogosítványa ráadásul neki sem volt. A rendőrök minden esetben büntetőeljárást indítottak – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Hargita megye Közlekedés Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 09., hétfő

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés

Közzétette a következő két hétre, a március 9–23. közötti időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat. A tavaszias melegre nem lehet panaszunk, a porra viszont igen, ugyanis csapadék szinte egyáltalán nem valószínű.

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. március 09., hétfő

Egyvalamire egyáltalán ne számítsunk ezen a héten – kijött a friss kéthetes időjárás-előrejelzés
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
2026. március 09., hétfő

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
2026. március 09., hétfő

Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült

Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.

Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült
Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült
2026. március 09., hétfő

Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült
2026. március 09., hétfő

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt

Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt
Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt
2026. március 09., hétfő

Kilőttek az olajárak hétfő reggelre, öt terv van a román asztalon, hogy ne érjük el literenként a 10 lejt
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld

A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés volt vasárnap este tíz óra előtt hét perccel.

Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld
Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld
2026. március 09., hétfő

Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld
2026. március 08., vasárnap

Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább

Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.

Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább
Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább
2026. március 08., vasárnap

Ittas autóvezetők nem akadtak fenn a rostán, gyorshajtók annál inkább
2026. március 08., vasárnap

Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén

Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.

Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén
Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén
2026. március 08., vasárnap

Negyvennyolc méteres szállítmány halad át Maros megyén
Hirdetés
2026. március 08., vasárnap

Csíkszentmárton: megújult a reformátusok lelki töltekezésének és összetartozásának otthona

A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.

Csíkszentmárton: megújult a reformátusok lelki töltekezésének és összetartozásának otthona
Csíkszentmárton: megújult a reformátusok lelki töltekezésének és összetartozásának otthona
2026. március 08., vasárnap

Csíkszentmárton: megújult a reformátusok lelki töltekezésének és összetartozásának otthona
2026. március 08., vasárnap

Újabb 183 román állampolgár érkezik haza Katarból Bukarestbe

A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.

Újabb 183 román állampolgár érkezik haza Katarból Bukarestbe
Újabb 183 román állampolgár érkezik haza Katarból Bukarestbe
2026. március 08., vasárnap

Újabb 183 román állampolgár érkezik haza Katarból Bukarestbe
2026. március 08., vasárnap

Államfői jókívánságok nőnapra

A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.

Államfői jókívánságok nőnapra
Államfői jókívánságok nőnapra
2026. március 08., vasárnap

Államfői jókívánságok nőnapra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!