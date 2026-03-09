Sokan már lefeküdni készültek vasárnap este, amikor rengett a föld

2026. március 08., vasárnap

Tömbházban keletkezett tűz, kiürítették a lakásokat

Tizenhét személy kellett elhagyja az otthonát vasárnap délután amikor Dicsőszentmártonban egy tömbházlakásban tűz ütött ki. A lakás tulajdonosát égési sérülésekkel szállították kórházba.