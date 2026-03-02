Több erdélyi településről is Dubajban rekedtek tanárok, diákok és családjaik

Kilenc Szeben megyei tanár és tíz diák is Dubajban rekedt a közel-keleti háborús helyzet okozta légtérzár miatt – tájékoztatott hétfőn a Szeben megyei tanfelügyelőség sajtószóvivője.

Constantin Dincă szerint az érintettek pihenőszabadságra, illetve vakációzni utaztak az Egyesült Arab Emírségekbe.

Nyolc tanár a családjával rekedt Dubajban,

kilenc tanuló szintén a családjával van,

a nagyszebeni Andrei Șaguna Pedagógiai Főgimnázium egyik tanára pedig a fiával rekedt ott, aki ugyanabban az intézményben tanul.

A szóvivő szerint az érintett pedagógusok és diákok nagyszebeniek, medgyesiek, nagydisznódiak, illetve kiskapusiak – írja az Agerpres hírügynökség.