Több erdélyi településről is Dubajban rekedtek tanárok, diákok és családjaik

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Kilenc Szeben megyei tanár és tíz diák is Dubajban rekedt a közel-keleti háborús helyzet okozta légtérzár miatt – tájékoztatott hétfőn a Szeben megyei tanfelügyelőség sajtószóvivője.

Székelyhon

2026. március 02., 19:382026. március 02., 19:38

2026. március 02., 20:102026. március 02., 20:10

Constantin Dincă szerint az érintettek pihenőszabadságra, illetve vakációzni utaztak az Egyesült Arab Emírségekbe.

  • Nyolc tanár a családjával rekedt Dubajban,

  • kilenc tanuló szintén a családjával van,

  • a nagyszebeni Andrei Șaguna Pedagógiai Főgimnázium egyik tanára pedig a fiával rekedt ott, aki ugyanabban az intézményben tanul.

A szóvivő szerint az érintett pedagógusok és diákok nagyszebeniek, medgyesiek, nagydisznódiak, illetve kiskapusiak – írja az Agerpres hírügynökség.

Külföld Háború
