Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra

Országos lakossági riasztási gyakorlatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Polgári Védelem Hete keretében, szerdán. A Riasztási Szerda elnevezésű akció során az ország teljes területén működtetni fogják a riasztószirénákat.

A gyakorlat célja a szirénarendszer működésének ellenőrzése, valamint a lakosság tájékoztatása arról, mit jelentenek a különböző hangjelzések, és milyen intézkedéseket kell tenni veszélyhelyzet esetén. A székelyudvarhelyi városháza közleménye szerint az alábbi jelzések hangozhatnak el: Légiriadó: 15 darab 4 másodperces hangjelzés, 4 másodperces szünetekkel

Katasztrófariadó: 5 darab 16 másodperces hangjelzés, 10 másodperces szünetekkel

Légiriadó előriasztás: 3 darab 32 másodperces hangjelzés, 12 másodperces szünetekkel

Riadó vége: egy folyamatos, azonos intenzitású, 2 perces hangjelzés A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy

a hangjelzések hallatán ne essenek pánikba, hiszen ezek egy előre bejelentett gyakorlat részei.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a március 4-i szirénapróba nem áll összefüggésben a hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktussal, ez egy régóta tervezett, országos gyakorlat.

A hatóságok célja éppen az, hogy egy esetleges valós veszélyhelyzetben mindenki gyorsan és higgadtan tudjon cselekedni.