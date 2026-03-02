Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Országos lakossági riasztási gyakorlatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Polgári Védelem Hete keretében, szerdán. A Riasztási Szerda elnevezésű akció során az ország teljes területén működtetni fogják a riasztószirénákat.

Székelyhon

2026. március 02., 12:072026. március 02., 12:07

2026. március 02., 12:102026. március 02., 12:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyakorlat célja a szirénarendszer működésének ellenőrzése, valamint a lakosság tájékoztatása arról, mit jelentenek a különböző hangjelzések, és milyen intézkedéseket kell tenni veszélyhelyzet esetén. A székelyudvarhelyi városháza közleménye szerint az alábbi jelzések hangozhatnak el:

  • Légiriadó: 15 darab 4 másodperces hangjelzés, 4 másodperces szünetekkel

  • Katasztrófariadó: 5 darab 16 másodperces hangjelzés, 10 másodperces szünetekkel

  • Légiriadó előriasztás: 3 darab 32 másodperces hangjelzés, 12 másodperces szünetekkel

  • Riadó vége: egy folyamatos, azonos intenzitású, 2 perces hangjelzés

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy

a hangjelzések hallatán ne essenek pánikba, hiszen ezek egy előre bejelentett gyakorlat részei.

A mostani akció időzítése sokakban aggodalmat kelthet a nemzetközi helyzet miatt. A Közel-Keleten kialakult feszültség következtében például több mint harminc járatot töröltek a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren, ami jól mutatja, hogy a geopolitikai események milyen gyorsan hatással lehetnek a polgári infrastruktúrára is.

korábban írtuk

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt

Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a március 4-i szirénapróba nem áll összefüggésben a hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktussal, ez egy régóta tervezett, országos gyakorlat.

A riasztási rendszer működésének ellenőrzése azért is időszerű kérdés, mert a megyében korlátozott az óvóhely-kapacitás.

Hirdetés

Ahogy arról már beszámoltunk, egy korábbi összesítés szerint Hargita megyében a lakosság mindössze egy–két százalékának biztosított hivatalos óvóhely, ami azt jelenti, hogy veszélyhelyzet esetén a többség nem kijelölt, hanem alternatív – például pincékben, megerősített helyiségekben kialakított – menedéket tudna igénybe venni.

korábban írtuk

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében
A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében

Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetén. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn és Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye tűzoltóságai nyílt napokra készülnek.

Mindez tovább erősíti annak fontosságát, hogy a lakosság tisztában legyen a riasztási jelzések jelentésével, és tudja, hogyan kell reagálnia.

A hatóságok célja éppen az, hogy egy esetleges valós veszélyhelyzetben mindenki gyorsan és higgadtan tudjon cselekedni.

A március 4-i hangjelzések tehát egy tervezett országos gyakorlat részét képezik – a jelenlegi nemzetközi helyzet ellenére nincs ok megijedni, ugyanakkor érdemes komolyan venni a tájékoztatást és megismerni a teendőket.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 02., hétfő

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők

Az elmúlt 24 órában összesen 87 személyen segített a Salvamont, a Hargita megyei hegyimentőket is többször riasztották.

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
2026. március 02., hétfő

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt

Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
2026. március 02., hétfő

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
2026. március 02., hétfő

Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
2026. március 02., hétfő

Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?

Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
2026. március 01., vasárnap

Családon belüli erőszak: miért fontos a pszichológiai tanácsadás az agresszorok számára?
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma

Az Országos Adóhatóság (ANAF) tavaly 33 839 adóellenőrzést végzett, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte vasárnap az Agerpres megkeresésére az intézmény. Az ellenőrzések 29 417 adózót érintettek.

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben

Nicușor Dan vasárnap a közel-keleti fegyveres konfliktus kapcsán a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia nincs közvetlen veszélyben.

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön

Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban

Iráni rakéta törmelékétől gyulladt ki szombaton a dubaji Burj al Arab hétcsillagos szálloda burkolata, háborús hangulat uralkodik a kedvelt turisztikai nagyvárosban – erről szólnak a hírek. Egy székelyföldi turista azonban cáfolja mindezeket.

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
2026. március 01., vasárnap

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
2026. március 01., vasárnap

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval

A hegyimentők sikeresen kimentettek három ukrán állampolgárt, akik szombaton eltévedtek a Máramarosi-havasokban, több mint 1600 méteres magasságban – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Máramaros megyei Salvamont.

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
2026. március 01., vasárnap

Méteres hóból, túrasíléccel mentették ki az eltévedt ukrán fiatalokat – videóval
2026. március 01., vasárnap

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus

Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus
Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus
2026. március 01., vasárnap

Tíz lej fölé emelheti az üzemanyagok árát a közel-keleti konfliktus
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!