Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra

Országos lakossági riasztási gyakorlatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Polgári Védelem Hete keretében, szerdán. A Riasztási Szerda elnevezésű akció során az ország teljes területén működtetni fogják a riasztószirénákat.
A gyakorlat célja a szirénarendszer működésének ellenőrzése, valamint a lakosság tájékoztatása arról, mit jelentenek a különböző hangjelzések, és milyen intézkedéseket kell tenni veszélyhelyzet esetén. A székelyudvarhelyi városháza közleménye szerint az alábbi jelzések hangozhatnak el:
Légiriadó: 15 darab 4 másodperces hangjelzés, 4 másodperces szünetekkel
Katasztrófariadó: 5 darab 16 másodperces hangjelzés, 10 másodperces szünetekkel
Légiriadó előriasztás: 3 darab 32 másodperces hangjelzés, 12 másodperces szünetekkel
Riadó vége: egy folyamatos, azonos intenzitású, 2 perces hangjelzés
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy
A mostani akció időzítése sokakban aggodalmat kelthet a nemzetközi helyzet miatt. A Közel-Keleten kialakult feszültség következtében például több mint harminc járatot töröltek a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren, ami jól mutatja, hogy a geopolitikai események milyen gyorsan hatással lehetnek a polgári infrastruktúrára is.
A riasztási rendszer működésének ellenőrzése azért is időszerű kérdés, mert a megyében korlátozott az óvóhely-kapacitás.
Ahogy arról már beszámoltunk, egy korábbi összesítés szerint Hargita megyében a lakosság mindössze egy–két százalékának biztosított hivatalos óvóhely, ami azt jelenti, hogy veszélyhelyzet esetén a többség nem kijelölt, hanem alternatív – például pincékben, megerősített helyiségekben kialakított – menedéket tudna igénybe venni.
Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetén. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn és Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye tűzoltóságai nyílt napokra készülnek.
Mindez tovább erősíti annak fontosságát, hogy a lakosság tisztában legyen a riasztási jelzések jelentésével, és tudja, hogyan kell reagálnia.
A március 4-i hangjelzések tehát egy tervezett országos gyakorlat részét képezik – a jelenlegi nemzetközi helyzet ellenére nincs ok megijedni, ugyanakkor érdemes komolyan venni a tájékoztatást és megismerni a teendőket.
