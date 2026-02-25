A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében

A csíkszeredai Gyermek sétányon található a városi irányítóközpont és óvóhely
Fotó: Borbély Fanni
Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetében. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn, illetve Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye minden tűzoltósága nyílt napokra készül.
Hargita megye két településén tartanak óvóhelyi gyakorlatot a polgárvédelem hetének első és utolsó napján: február 26-án és március 4-én. Utóbbi dátum a 1977. március 4-i nagy földrengés évfordulójához kapcsolódik: a földrengés során Románia délkeleti részét 1977. március 4-én, pénteken késő este pusztító erejű földrengés rázta meg. A rengés erőssége a Richter-skálán 7,2 volt.
Monoranu Vasile-Radu, Hargita megyei tűzoltóparancsnok szerdán ismertette a polgárvédelem hetének programjait, amelyek között szerepel két óvóhelyi gyakorlat is. Mint kiemelte, megyei szinten először szerveznek ilyen gyakorlatot, ráadásul
Tusnádfürdőn csütörtökön a helyi postahivatalban tartják meg az evakuálási és óvóhelyre vonulási gyakorlatot, a hivatalnak a pincéjében van ugyanis óvóhely.
Székelyudvarhelyen pedig a Marin Preda Elméleti Líceumban zajlik le ugyanez a forgatókönyv március 4-én.
Az óvóhelyre vonulás a lakosság védelmét szolgálja légi támadás vagy más, közvetlen veszély esetén.
Ezek kapacitása ugyan kevés, a lakosság mindössze egy-két százalékának biztosítana helyet, de rajtuk kívül ideiglenes menedéket jelenthetnek megfelelően kialakított pincék, alagsorok vagy föld alatti parkolók is – jegyezte meg a tűzoltóparancsnok. Hozzátette, az a terv, hogy havi rendszerességgel tartsanak megyeszerte hasonló szimulációkat légiriadó esetére.
„Azt szeretnénk, hogy az emberek tudják, mit kell tenniük, ha jelzést kapnak. Azonnal kell cselekedniük. Riadó esetén, ha éppen otthon vagy a munkahelyen tartózkodunk, magunkhoz vesszük a személyes iratainkat és a vészhelyzeti hátizsákot, amely jó, ha tartalmaz nem romlandó élelmiszert, ivóvizet, elemes vagy akkumulátoros rádiót, elemlámpát és más alapvető eszközt. Jó, ha mindig van egy ilyen hátizsák otthon vagy a munkahelyen.
– sorolta a tennivalókat a tűzoltóparancsnok. Hozzáfűzte, az óvóhelyen belső szabályok vannak érvényben: csendet kell tartani, figyelni kell a tájékoztatásra, kerülni kell a zajkeltést. Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, gyertyát sem szabad gyújtani. A legfontosabb, hogy elsőbbséget élveznek a gyermekek, a nők, az idősek, valamint a fogyatékkal élők – emelte ki.
A polgárvédelem hetének célja továbbá, hogy tudatosítsák az emberekben a szirénajelzéseket. Négyféle jelzés van, ezek közül az egyik a hosszan két percig tartó jelzés a veszély végét jelenti. A másik három 3, 5, illetve 15 hangot ad ki. A három hang légvédelmi riadó előrejelzését, az öt hang katasztrófariadót, a tizenöt hang légiriadót jelent – egyszerűsítette le a szirénajelzéseket Monoranu Vasile-Radu.
Fotó: Borbély Fanni
Tőle tudjuk, hogy a megyében 153 sziréna működik, amelyek közül 29-et központilag is el lehet indítani és beszédet is tud közvetíteni. Mindössze
A polgárvédelmi hét programjainak része, hogy március 4-e a szirénák szerdája lesz, ekkor megszólal a megyében az összes sziréna.
Ugyanakkor nyílt napokat is tartanak a megye összes tűzoltóságánál pénteken és szombaton 10–14 óra között. Az óvóhelyi gyakorlat mellett Csíkkozmáson március 2-án, Csíkszentmihályon és Székelyudvarhelyen március 4-én riasztási és evakuálási gyakorlatot is tartanak. Továbbá földrengésveszélyt szimulálnak a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskolában szintén március 4-én. Emellett több helyszínen megelőző és tudatosító kampányt folytatnak.
