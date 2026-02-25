Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében

A csíkszeredai Gyermek sétányon található a városi irányítóközpont és óvóhely • Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai Gyermek sétányon található a városi irányítóközpont és óvóhely

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetében. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn, illetve Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye minden tűzoltósága nyílt napokra készül.

Barabás Hajnal

2026. február 25., 16:102026. február 25., 16:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hargita megye két településén tartanak óvóhelyi gyakorlatot a polgárvédelem hetének első és utolsó napján: február 26-án és március 4-én. Utóbbi dátum a 1977. március 4-i nagy földrengés évfordulójához kapcsolódik: a földrengés során Románia délkeleti részét 1977. március 4-én, pénteken késő este pusztító erejű földrengés rázta meg. A rengés erőssége a Richter-skálán 7,2 volt.

Helyszínek és időpontok

Monoranu Vasile-Radu, Hargita megyei tűzoltóparancsnok szerdán ismertette a polgárvédelem hetének programjait, amelyek között szerepel két óvóhelyi gyakorlat is. Mint kiemelte, megyei szinten először szerveznek ilyen gyakorlatot, ráadásul

országos szinten sem tartottak évtizedek óta ehhez hasonló szimulációt.

  • Tusnádfürdőn csütörtökön a helyi postahivatalban tartják meg az evakuálási és óvóhelyre vonulási gyakorlatot, a hivatalnak a pincéjében van ugyanis óvóhely.

  • Székelyudvarhelyen pedig a Marin Preda Elméleti Líceumban zajlik le ugyanez a forgatókönyv március 4-én.

Az óvóhelyre vonulás a lakosság védelmét szolgálja légi támadás vagy más, közvetlen veszély esetén.

Hargita megyében jelenleg 33 hivatalos óvóhely van, amelyek közül 9 magán jellegű, például bankok által épített óvóhely.

Ezek kapacitása ugyan kevés, a lakosság mindössze egy-két százalékának biztosítana helyet, de rajtuk kívül ideiglenes menedéket jelenthetnek megfelelően kialakított pincék, alagsorok vagy föld alatti parkolók is – jegyezte meg a tűzoltóparancsnok. Hozzátette, az a terv, hogy havi rendszerességgel tartsanak megyeszerte hasonló szimulációkat légiriadó esetére.

Teendők és a vészhelyzeti hátizsák tartalma

„Azt szeretnénk, hogy az emberek tudják, mit kell tenniük, ha jelzést kapnak. Azonnal kell cselekedniük. Riadó esetén, ha éppen otthon vagy a munkahelyen tartózkodunk, magunkhoz vesszük a személyes iratainkat és a vészhelyzeti hátizsákot, amely jó, ha tartalmaz nem romlandó élelmiszert, ivóvizet, elemes vagy akkumulátoros rádiót, elemlámpát és más alapvető eszközt. Jó, ha mindig van egy ilyen hátizsák otthon vagy a munkahelyen.

Idézet
Ha magunkhoz vettük az iratokat és a hátizsákot, elzárjuk a közműveket – a gázt, a villanyáramot és minden egyéb berendezést –, majd elindulunk a legközelebbi polgárvédelmi óvóhelyre, ami lehet pince, mélygarázs vagy kijelölt, kiépített óvóhely”

– sorolta a tennivalókat a tűzoltóparancsnok. Hozzáfűzte, az óvóhelyen belső szabályok vannak érvényben: csendet kell tartani, figyelni kell a tájékoztatásra, kerülni kell a zajkeltést. Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, gyertyát sem szabad gyújtani. A legfontosabb, hogy elsőbbséget élveznek a gyermekek, a nők, az idősek, valamint a fogyatékkal élők – emelte ki.

153 sziréna működik Hargita megyében

A polgárvédelem hetének célja továbbá, hogy tudatosítsák az emberekben a szirénajelzéseket. Négyféle jelzés van, ezek közül az egyik a hosszan két percig tartó jelzés a veszély végét jelenti. A másik három 3, 5, illetve 15 hangot ad ki. A három hang légvédelmi riadó előrejelzését, az öt hang katasztrófariadót, a tizenöt hang légiriadót jelent – egyszerűsítette le a szirénajelzéseket Monoranu Vasile-Radu.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Tőle tudjuk, hogy a megyében 153 sziréna működik, amelyek közül 29-et központilag is el lehet indítani és beszédet is tud közvetíteni. Mindössze

három Hargita megyei település nem rendelkezik szirénával: Csíkszentimre, Kászonaltíz és Galambfalva.

A polgárvédelmi hét programjainak része, hogy március 4-e a szirénák szerdája lesz, ekkor megszólal a megyében az összes sziréna.

Hirdetés

Ugyanakkor nyílt napokat is tartanak a megye összes tűzoltóságánál pénteken és szombaton 10–14 óra között. Az óvóhelyi gyakorlat mellett Csíkkozmáson március 2-án, Csíkszentmihályon és Székelyudvarhelyen március 4-én riasztási és evakuálási gyakorlatot is tartanak. Továbbá földrengésveszélyt szimulálnak a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskolában szintén március 4-én. Emellett több helyszínen megelőző és tudatosító kampányt folytatnak.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 25., szerda

Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet

A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.

Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet
Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet
2026. február 25., szerda

Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban

Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
2026. február 25., szerda

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
2026. február 25., szerda

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból

Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
2026. február 25., szerda

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
2026. február 25., szerda

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban

Slatina polgármestere a szerencsejátékok működését betiltó határozattervezetet készül benyújtani a városi tanács elé.

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
2026. február 25., szerda

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat

A szerdán elfogadott törvénytervezet szerint a szexuális agresszióért vagy kizsákmányolásért elítélt, és emiatt nyilvántartásba vett személyek nem dolgozhatnak iskolákban, kórházakban, idősotthonokban, szociális, testnevelési és sportközpontokban.

Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat
Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat
2026. február 25., szerda

Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat
2026. február 25., szerda

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben

A tanügyi szakszervezetek a Cotroceni-palota előtt tüntetnek szerdán, mert fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozók nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentésére hozott politikai intézkedésekkel.

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
2026. február 25., szerda

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
2026. február 25., szerda

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került

A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt több mint két évben több mint 8,9 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 647 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
2026. február 25., szerda

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás

Csapadékos időre, az ország jelentős részén havazásra, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
2026. február 25., szerda

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
2026. február 25., szerda

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval

Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
2026. február 25., szerda

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
2026. február 25., szerda

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
2026. február 25., szerda

Egyszerű indítványt nyújtott be Demeter András művelődésügyi miniszter ellen az AUR
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!