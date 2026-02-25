A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban

Slatina polgármestere a szerencsejátékok működését betiltó határozattervezetet készül benyújtani a városi tanács elé.

Székelyhon 2026. február 25., 16:042026. február 25., 16:04

Mario De Mezzo elmondta, hogy a kedd este elfogadott sürgősségi kormányrendelet alapján fog eljárni. Emlékeztetett, hogy a jogszabály felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására. Hozzátette,

amint a rendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben, kezdeményezni fogja a városi tanácsban a szerencsejátékok kitiltását Slatináról.

A játéktermek fokozatosan, a hatályos engedélyük lejártával fognak bezárni – részletezte a polgármester az Agerpres hírügynökségnek. Hirdetés A városvezető szerint jelenleg elemzik a szerencsejátékokból származó adó- és illetékbevételeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

az anyagi haszon nem írhatja felül azt az elvet, hogy „a közérdek, a közösség egészsége és a családok védelme elsőbbséget élvez”.