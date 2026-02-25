Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került

A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt több mint két évben több mint 8,9 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 647 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.

Az SGR rendszert működtető RetuRO szerdai közleménye szerint 2026 első hónapjában a visszaváltott italcsomagolások száma meghaladta a piacra kerültekét:

Ezt a vásárlás és a csomagolás visszaváltási időpontja közötti időkülönbség eredményezte, mutatott rá a vállalat.

A betétdíjas visszaváltási rendszert működtető RetuRO vállalat nonprofit társaságként folytatja tevékenységét. A vállalatot három magánrészvényes alkotta konzorcium hozta létre. Ezek a Romániai Sörgyártók Szövetsége a Környezetért (30 százalékos részesedés), az Üdítőital-gyártók Szövetsége a Fenntarthatóságért (30 százalékos részesedés) és a Kiskereskedők Szövetsége a Környezetvédelemért (20 százalékos részesedés). A vállalatban 20 százalékos részesedése van a román államnak, amelyet a központi környezetvédelmi hatóság, a környezetvédelmi minisztérium képvisel.