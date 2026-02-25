Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került

Fotó: Csató Andrea
A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt több mint két évben több mint 8,9 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 647 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.
Az SGR rendszert működtető RetuRO szerdai közleménye szerint 2026 első hónapjában a visszaváltott italcsomagolások száma meghaladta a piacra kerültekét:
Ezt a vásárlás és a csomagolás visszaváltási időpontja közötti időkülönbség eredményezte, mutatott rá a vállalat.
A betétdíjas visszaváltási rendszert működtető RetuRO vállalat nonprofit társaságként folytatja tevékenységét. A vállalatot három magánrészvényes alkotta konzorcium hozta létre. Ezek a Romániai Sörgyártók Szövetsége a Környezetért (30 százalékos részesedés), az Üdítőital-gyártók Szövetsége a Fenntarthatóságért (30 százalékos részesedés) és a Kiskereskedők Szövetsége a Környezetvédelemért (20 százalékos részesedés). A vállalatban 20 százalékos részesedése van a román államnak, amelyet a központi környezetvédelmi hatóság, a környezetvédelmi minisztérium képvisel.
A szerdán elfogadott törvénytervezet szerint a szexuális agresszióért vagy kizsákmányolásért elítélt, és emiatt nyilvántartásba vett személyek nem dolgozhatnak iskolákban, kórházakban, idősotthonokban, szociális, testnevelési és sportközpontokban.
A tanügyi szakszervezetek a Cotroceni-palota előtt tüntetnek szerdán, mert fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozók nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentésére hozott politikai intézkedésekkel.
Csapadékos időre, az ország jelentős részén havazásra, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.
A kormány kedd esti döntése értelmében az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem alkalmaznak bércsökkentést, a Sanitas szakszervezet azonban még nem állítja le a korábban bejelentett tiltakozások előkészítését.
Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.
A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet.
A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.
szóljon hozzá!