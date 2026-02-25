A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet. Hivatalos, jogi vagy orvosi dokumentumok esetében továbbra is azok a fordítóirodák maradnak meghatározó szereplők, amelyek képesek szakmailag felülbírálni az AI által készített szövegeket, és vállalják a fordításért járó felelősséget. A csíkszeredai Vigh Translator tapasztalatai is azt mutatják: ahol a fordítás következményekkel jár, ott ma sem kerülhető meg az emberi döntés.

Az AI-alapú fordítóeszközök ma már bárki számára elérhetők. Egy gombnyomás, és kész a szöveg – gyorsan, olcsón, látszólag hibátlanul. Ez sokakban felveti a kérdést: van-e még értelme fordítóirodához fordulni. A válasz ott válik egyértelművé, ahol a fordítás nem csak nyelvi feladat, hanem következményekkel jár. Jogszabályoknál, szerződéseknél, orvosi papíroknál egy félreérthető mondat már nem apró hiba, hanem valódi kockázat. Az AI nem vállal felelősséget A mesterséges intelligencia nem a fordítóirodák legnagyobb kihívása – hanem a legjobb szűrője. Az AI ma már pillanatok alatt képes elfogadható minőségű fordításokat készíteni, de épp ezzel tette láthatóvá, hol ér véget az automatizmus, és hol kezdődik a valódi szakértelem. Azok a fordítóirodák maradnak relevánsak, amelyek nem versenyezni próbálnak az AI-val, hanem pontosan tudják, mikor lehet rá támaszkodni – és mikor nem. Egy jó fordítóirodában a fordítás nem egyetlen lépés, hanem ellenőrzött folyamat. A gépi fordítás lehet kiindulópont, de minden szöveget szakember vizsgál felül: ellenőrzi a szakkifejezéseket, az értelmezést, a szövegkörnyezetet, és azt is, hogy a szöveg megfelel-e annak a célnak, amelyre használni fogják.

Egy AI nem jelez vissza, ha bizonytalan, és nem vállal következményeket egy félrefordításért. Egy fordítóiroda igen: kérdez, pontosít, és adott esetben jelzi, ha egy szöveg többféleképpen értelmezhető.

Ez az a hozzáadott érték, ami a kritikus területeken nem megkerülhető, és pontosan erre a szemléletre épülnek azok a fordítóirodák, amelyek az AI térnyerése mellett is relevánsak maradtak. Közéjük tartozik a Vigh Translator fordítóiroda is, amely tíz éve működik Csíkszeredában nemzetközi szakfordítói tapasztalatokra alapozva. Vigh Zsombor cégvezető is gyakran szembesül azzal a kérdéssel, hogy meddig tudják még ezt a tevékenységet folytatni, el fogja-e hamarosan helyettük végezni a munkát az AI. „Erre a nagyon frappáns választ egy angol professzortól tanultam, amikor részt vettem a Nagy-Britanniai Fordítóegyesület éves konferenciáján, amelynek tagja vagyok. Van, amikor „good enough is enough”, vagyis ott, ahol elegendő az a minőség, amit a mesterséges intelligencia biztosít, azt a technológia is tudja szolgáltatni. Viszont vannak olyan igényes ügyfelek, akiknek fontos, hogy a fordítás hibamentes legyen, és ezt csak a hivatásos fordítók tudják biztosítani” – mutatott rá a szakember. A fordítói piacon az átlagos helyett a kiváló lett a mérce Azt is megtudtuk, hogy már vannak olyan partnereik, akik a mesterséges intelligenciával előfordítják az anyagaikat. Ilyenkor a fordítóiroda feladata az, hogy kijavítsa a szöveget, és publikálható, hibamentes, megfelelő szakkifejezéseket tartalmazó, helyes mondatszerkezetű fordítást juttasson vissza a megrendelőnek. Ez azonban csak akkor működik, ha a fordító valóban felül tudja bírálni az AI által készített változatot. „A mi csapatunk erre a szintre felkészült, és vállaljuk is érte a szakmai felelősséget” – emelte ki Vigh Zsombor. Hozzátette: a mesterséges intelligencia egyre jobb eredményeket ér el, ezért azok a fordítók, akik csak átlagos minőségű munkát tudtak végezni, várhatóan ki fognak esni a piacról. Ugyanakkor pecsét és aláírás hiányában a hivatalos fordításokat a mesterséges intelligencia nem tudja megoldani. Bár erre volt már próbálkozás az Egyesült Államokban, a tapasztalatok szerint rosszul sült el.

Munka közben a fordítócsapat Fotó: Vigh Translator fordítóiroda

„Automatizált fordítást próbáltak alkalmazni különböző bevándorlási intézményeknél, de olyan hibák keletkeztek, amelyek életeket tehettek volna tönkre. Előfordult például, hogy tisztességes, büntetlen előéletű személyeket az AI által végzett fordítás alapján bűnözőnek soroltak be. Egy ilyen téves fordítás rendkívül súlyos következményekkel járhat” – hívta fel a figyelmet a szakember. Hasonlóan fontos a szaktudás az orvosi dokumentumok fordítása esetében is, amelyeken az emberek orvosi kezelése alapszik. Arra vonatkozó próbálkozásra, hogy a mesterséges intelligencia által fordított dokumentumokat hivatalosan elfogadják nálunk is, egyelőre nem lát valós esélyt, mivel meglátása szerint az európai jogszabályok jóval konzervatívabbak. Vigh Zsombor úgy látja, hogy összességében a fordítóirodák felelőssége megnőtt, és mivel egyelőre nincs jogszabály arra, hogy az AI világában ki és hogyan ellenőrzik a hitelességet, egyelőre minden fordítóirodának az egyéni felelőssége, hogy milyen arányban használja az AI eszközöket és emberi fordítókat.

Ha egy iroda rányomja a pecsétet átnézés nélkül egy mesterséges intelligenciával fordított szövegre, az súlyos következményekkel járhat.

A pontos munka nemcsak a fordítóiroda számára jó cégér, de az ügyfelet is jellemzi majd, aki tovább használja a munka eredményét. Éppen ezért nálunk kettős ellenőrzési folyamat zajlik, ahol nemcsak a fordítást végző szakember munkája fontos, hanem a fordítást ellenőrző kollégáké is. Ez természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy néha mi is hibázhatunk, de minden esetben többszöri átnézés után adjuk ki a kezünkből a munkát, és vállaljuk érte a felelősséget” – hangsúlyozta. Hogyan lehet Csíkszeredából jelen lenni a nemzetközi piacon? A csíkszeredai székhelyű fordítóiroda kezdetben főként közjegyzői irodáknak és bíróságoknak dolgozott, később azonban tevékenységük jelentősen bővült, és külföldi megrendelésekre specializálódtak. Főként magyarországi fordítóirodákkal működtek együtt, később pedig sikerült több országba is terjeszkedniük, mostanra állandó partnereik vannak Olaszországból, Németországból, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, illetve Hongkong és Kína irányából is kapnak megrendeléseket. A nagy áttörést az hozta meg, amikor az egyik román iroda beajánlotta őket egy olasz kiadónak, és elkezdték számukra fordítani és lektorálni a Trabant magazint, majd megjelent Magyarországon ez a kiadvány magyar nyelven. „Ez a megrendelés által lettünk ismertebbek nemzetközi szinten. Ezt a munkát egy hírneves német kiadó megrendelése követte, akikhez több gyerekmagazint tartozik, mint például a LEGO, a Playmobil, a Pokémon, a Princess Mimi és a Lissy magazinok. Jelenleg a gyerekmagazinok és képregények széles skáláját fordítjuk és lektoráljuk a Titanic makettépítő magazintól a LEGO Pókember képregényekig.

Ma már online is elérhetők a fordítóiroda szolgáltatásai. Aki mégis személyesen látogatna el hozzájuk, székhelyüket Csíkszeredában, a Mihai Eminescu utca 1-es szám alatt találja Fotó: Vigh Translator fordítóiroda

A versenyben előnyt jelent, hogy rugalmasak vagyunk a különféle szoftverek ismeretében és használatában, amelyek megkönnyítik a grafikusok munkáját is. Fontos ugyanakkor a rugalmasság a szakterületeket illetően, ettől izgalmas a fordítói munka: például sok műszaki fordítást is végzünk. A Lidl üzletekben található barkácsszerszámok, orvostechnikai kellékek és konyhai készülékek használati útmutatóját is mi fordítjuk, ahogy a KIA autók magyar kézikönyvét és applikációit is, illetve a Hörmann termékek vagy Garmin okosórák használati leírásának és weboldalának fordításában is közreműködtünk magyar és román nyelvre egyaránt” – sorolta Vigh Zsombor. Online is elérhető szolgáltatás „Fontos számunkra az itthoni piac, igyekszünk versenyképes árak mellett tisztességesen, precízen kiszolgálni az igényeket. A magánügyfelek részére elsősorban okleveleket, diplomamellékleteket, személyi iratokat, munkaszerződéseket, járműbeíratáshoz szükséges papírokat és hasonlókat fordítunk. Cégeknek, akiknek van külföldi partnerük, a könyvelési papírok, szerződések és különböző cégkivonatok fordításában segítünk” – említett néhány példát Vigh Zsombor. A kényelmes ügyintézés érdekében online is elérhetőek a szolgáltatásaik magán és jogi személyeknek egyaránt. Ezáltal

nem szükséges a fordítani kívánt dokumentumokat személyesen eljuttatni hozzájuk, vagy éppen az elkészült munka után menni, hanem mindez megoldható az otthonuk vagy éppen székhelyük kényelméből is.