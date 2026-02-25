Meghirdették a roncsjárművek árverését Kézdivásárhelyen

Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az árverésre bocsátott járművek teljes listája, a kikiáltási árak, valamint a részvételhez szükséges dokumentumok elérhetők az önkormányzat honlapján közzétett hirdetményben.

Az árverésen való részvételhez szükséges iratcsomót március 2-án, hétfőn 12 óráig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal iktatójában, az árverést szintén 2-án, 13 órától tartják.

További részletek az önkormányzat által megadott oldalon találhatók.