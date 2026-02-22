Rövidebb munkálati időre számítottak, mégis évekig elhúzódott az iskolaudvar felújítása

Hat év után végre befejeződött a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola udvarának felújítása és rendezése.

Az udvar felújítása közel hat évig elhúzódott, holott néhány sportpálya megépítése és egy-egy kisebb terület térkövezése nem kellett volna ennyi időt igénybe vegyen. Még azzal együtt sem, hogy teljesen új vízelvezető-rendszert építettek ki a csapadék megfelelő elvezetésére.

A probléma akkor kezdődött, amikor a közbeszerzést megnyerő cég nem végezte el a munkát, amelyet eredetileg 2022-ig be kellett volna befejezni, ezért az önkormányzat szerződést bontott, és végül saját cégével, a Sepsi Út-Építővel valósította meg a beruházást – magyarázta lapunknak Simon Edith, a tanintézet igazgatója.

Most az udvar részben újra van aszfaltozva,

a megrongálódott járdaszakaszokat is kijavíttatta az önkormányzat,

új padokat tettek ki a zöldövezetekbe,

és korszerű sportpályákat alakítottak ki az intézmény udvarán.

Utóbbiak közül még csak a futó- és a távolugró pálya használható, a kosárlabdapályára még várnak néhány kiegészítő elemet, de ezeken kívül esti világítással ellátott tollas- és röplabda-, valamint kézilabda- és focipálya is van az intézmény udvarán.