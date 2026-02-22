Rovatok
Rövidebb munkálati időre számítottak, mégis évekig elhúzódott az iskolaudvar felújítása

• Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Hat év után végre befejeződött a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola udvarának felújítása és rendezése.

Bodor Tünde

2026. február 22., 19:482026. február 22., 19:48

Az udvar felújítása közel hat évig elhúzódott, holott néhány sportpálya megépítése és egy-egy kisebb terület térkövezése nem kellett volna ennyi időt igénybe vegyen. Még azzal együtt sem, hogy teljesen új vízelvezető-rendszert építettek ki a csapadék megfelelő elvezetésére.

A probléma akkor kezdődött, amikor a közbeszerzést megnyerő cég nem végezte el a munkát, amelyet eredetileg 2022-ig be kellett volna befejezni, ezért az önkormányzat szerződést bontott, és végül saját cégével, a Sepsi Út-Építővel valósította meg a beruházást – magyarázta lapunknak Simon Edith, a tanintézet igazgatója.

  • Most az udvar részben újra van aszfaltozva,

  • a megrongálódott járdaszakaszokat is kijavíttatta az önkormányzat,

  • új padokat tettek ki a zöldövezetekbe,

  • és korszerű sportpályákat alakítottak ki az intézmény udvarán.

Utóbbiak közül még csak a futó- és a távolugró pálya használható, a kosárlabdapályára még várnak néhány kiegészítő elemet, de ezeken kívül esti világítással ellátott tollas- és röplabda-, valamint kézilabda- és focipálya is van az intézmény udvarán.

A futópályát bárki használhatja, de tekintettel az oktatási tevékenységre, ajánlott inkább reggel 6 és 8 óra között, illetve délután 3 óra után, valamint hétvégén sportolni.

A beruházás nagy részét európai uniós forrásokból, a Regionális Operatív Program keretéből finanszírozták, és végül sikerült az utolsó határidőre, 2025 decemberére befejezni a munkálatot, amelynek a szerződésben leszögezett értéke közel négymillió lej volt.

• Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat Galéria

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Jelenleg is munkálatok folynak a Berde Áron iskolánál: az Országos Helyreállítási Alaptól elnyert 11,5 millió lejes finanszírozásból az iskolaépület energetikai hatékonyságát növelik.

• Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat Galéria

Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Háromszék Sepsiszentgyörgy Oktatás
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. február 20., péntek

Orvoshiány Kézdivásárhelyen: belátható időn belül javulhat a helyzet a kórházban

Altatóorvos hiánya miatt ideiglenesen a sepsiszentgyörgyi megyei kórházba irányították át a sürgősségi és szülészeti esetek egy részét Kézdivásárhelyről. A kórházigazgató abban bízik, hogy a következő hetekben pótolni tudják az orvoshiányt.

Orvoshiány Kézdivásárhelyen: belátható időn belül javulhat a helyzet a kórházban
Orvoshiány Kézdivásárhelyen: belátható időn belül javulhat a helyzet a kórházban
2026. február 20., péntek

Orvoshiány Kézdivásárhelyen: belátható időn belül javulhat a helyzet a kórházban
2026. február 20., péntek

Szorongás és teljesítménykényszer az iskolában

A szorongás mindig abból ered, hogy feltételezgetünk – általában rosszat –, ennek következtében beszűkül a gondolkodásunk – véli a pszichológus. Az iskolában sokféle módon konfliktusba kerülhet a pedagógus és a diák szükséglete.

Szorongás és teljesítménykényszer az iskolában
Szorongás és teljesítménykényszer az iskolában
2026. február 20., péntek

Szorongás és teljesítménykényszer az iskolában
2026. február 20., péntek

Julcsa és Ábel is megérkezett a LEGO-székelykapu mellé

Népviseletes figurákkal egészül ki a Kerestély Koppány által megalkotott, legókockákból épült székelykapu. A gazdasszony neve Julcsa, a „legszebb székely menyecske”, párja pedig Ábel, aki „akkora kópé, hogy még a kockából is kicsavarja a viccet”.

Julcsa és Ábel is megérkezett a LEGO-székelykapu mellé
Julcsa és Ábel is megérkezett a LEGO-székelykapu mellé
2026. február 20., péntek

Julcsa és Ábel is megérkezett a LEGO-székelykapu mellé
2026. február 19., csütörtök

Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után

Kasszásnőt ért bántalmazásról számoltak be lapunknak, amely az egyik sepsiszentgyörgyi nagyáruház önkiszolgáló részlegénél történt. A rendőrségnél megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.

Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után
Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után
2026. február 19., csütörtök

Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után
2026. február 19., csütörtök

Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán

Világszerte ismert történetet választott új bemutatójához a Háromszék Táncszínház: Carlo Collodi Pinokkiója kel életre a tánc nyelvén. Ez az első alkalom, hogy a magyar nyelvterületen ilyen táncszínházi formában állítják színpadra a fabábú kalandjait.

Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán
Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán
2026. február 19., csütörtök

Pinokkió fog megelevenedni a Háromszék Táncszínház színpadán
2026. február 18., szerda

Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek

Több évtizedes elkötelezett munkája elismeréseképpen tizennyolc oktató vette át szerdán délután a Székely Mikó Kollégium múzeumtermében a magyar kormány által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet.

Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek
Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek
2026. február 18., szerda

Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek
2026. február 18., szerda

Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei

Két év kihagyás után újra lesz hőlégballonos találkozó Háromszéken. A repülés eme válfajának szerelmesei ez alkalommal a felsőcsernátoni Malomkertben gyűlnek össze, de laikus érdeklődőkre is számítanak.

Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei
Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei
2026. február 18., szerda

Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei
2026. február 18., szerda

Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen

Ismét lehet jelöléseket benyújtani a rangos városi elismerésre: Kézdivásárhely 2026-ban is odaítéli a Pro Urbe díjat egy arra érdemes személynek. A kitüntetést hagyományosan a városnapok keretében adják át, a jelöléseket március 16-ig várják.

Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen
Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen
2026. február 18., szerda

Pro Urbe díjra várnak jelöléseket Kézdivásárhelyen
2026. február 18., szerda

Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet

Lev Birinszkij 1912-ben napvilágot látott komikus-szatirikus, váratlan fordulatokban bővelkedő művéből készül előadás a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. A Bolondok tánca című darab Bélai Marcel rendezésében kerül bemutatásra február 23-án.

Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet
Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet
2026. február 18., szerda

Bolondok tánca: húsba vágó, keserédes humorban bővelkedő történet
2026. február 18., szerda

Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen

Általában minden február utolsó hétvégéjére időzítik, ötven-hatvan helyszín csatlakozik hozzá a világ azon részeiről, ahol magyarok élnek. A vakációra való tekintettel Kézdivásárhelyen már február 19-én megtartják a Wass Albert-felolvasómaratont.

Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen
Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen
2026. február 18., szerda

Wass Albert-felolvasómaraton Kézdivásárhelyen
