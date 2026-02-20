Rovatok
Szorongás és teljesítménykényszer az iskolában

Zsigmond Laura bemutatta az MCC erdélyi tevékenységét

Zsigmond Laura bemutatta az MCC erdélyi tevékenységét

Fotó: Tuchiluș Alex

Mindennapi kihívások a tanár–diák kapcsolatban: felismerés, megértés, kezelés témával szervezett pedagóguskonferenciát csütörtökön Sepsiszentgyörgyön a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség.

Bodor Tünde

2026. február 20., 21:062026. február 20., 21:06

2026. február 20., 21:102026. február 20., 21:10

Bevezetőként Zsigmond Laura képviseletvezető dióhéjban bemutatta az MCC harmincéves tehetséggondozó programját, megyei munkatársait és tevékenységeit, majd Kiss Imre főtanfelügyelő elismerő szavakkal méltatta az MCC inspiráló témáit.

Kalóz János klinikai pszichológus, mentálhigiénés segítő arra vállalkozott, hogy a kihívást és a szorongást górcső alá vegye, több szempontból is megvizsgálja. Szerinte ha csak a célt tartjuk szem előtt, az sokszor szorongást okoz, ezért kell megtanulni az utat is élvezni – miután azt megterveztük.

A szorongás – értelmezésében – mindig abból ered, hogy feltételezgetünk – általában rosszat –, ennek következtében beszűkül a gondolkodásunk.

A teljesítménykényszer is ezért okoz stresszt, mert visszavezet a legalapvetőbb félelmünkig, ami végső soron a megsemmisülés: a közösségből való kizárás, a megszégyenülés.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az iskolában is sokféle módon konfliktusba kerülhet a pedagógus és a diák szükséglete:

  • a gyermek leblokkol, ha kihívják a táblához, mert fél a megszégyenüléstől, a szülők reakciójától;

  • de a pedagógus is szoronghat: hogyan tudja megfelelő módon átadni a leckét, miközben a diákok érdektelenségével szembesül.

A következő workshopon Orbán Imola pszichológus, mentálhigiénés szakember olyan művészetterápiás technikákról beszélt, amelyek

a diákok alkotó lényét felerősítik:

ezáltal oly módon lehet eljutni az egyszerű firkától az absztrakt munkáig, hogy közben a tevékenység hozzájárul a lelki tartalmak feldolgozásához is.

Mint mondta, ez inkább kamaszokkal működik, de vannak olyan módszerek, amiket elemistáknál is lehet használni, sőt a szülőkkel is.

A pedagógusok időt szántak arra, hogy kompetensebbek, jobbak legyenek hivatásukban

A pedagógusok időt szántak arra, hogy kompetensebbek, jobbak legyenek hivatásukban

Fotó: Tuchiluș Alex

Kalóz János mindennapi helyzetekben világított rá stresszhormonjaink működésére

Kalóz János mindennapi helyzetekben világított rá stresszhormonjaink működésére

Fotó: Tuchiluș Alex

Túljelentkezés volt az előadás utáni két workshopra is

Túljelentkezés volt az előadás utáni két workshopra is

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy Oktatás
