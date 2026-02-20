Szorongás és teljesítménykényszer az iskolában

Mindennapi kihívások a tanár–diák kapcsolatban: felismerés, megértés, kezelés témával szervezett pedagóguskonferenciát csütörtökön Sepsiszentgyörgyön a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség.

Kalóz János klinikai pszichológus, mentálhigiénés segítő arra vállalkozott, hogy a kihívást és a szorongást górcső alá vegye, több szempontból is megvizsgálja. Szerinte ha csak a célt tartjuk szem előtt, az sokszor szorongást okoz, ezért kell megtanulni az utat is élvezni – miután azt megterveztük.

Bevezetőként Zsigmond Laura képviseletvezető dióhéjban bemutatta az MCC harmincéves tehetséggondozó programját, megyei munkatársait és tevékenységeit, majd Kiss Imre főtanfelügyelő elismerő szavakkal méltatta az MCC inspiráló témáit.

A szorongás – értelmezésében – mindig abból ered, hogy feltételezgetünk – általában rosszat –, ennek következtében beszűkül a gondolkodásunk.

A teljesítménykényszer is ezért okoz stresszt, mert visszavezet a legalapvetőbb félelmünkig, ami végső soron a megsemmisülés: a közösségből való kizárás, a megszégyenülés.

A következő workshopon Orbán Imola pszichológus, mentálhigiénés szakember olyan művészetterápiás technikákról beszélt, amelyek

de a pedagógus is szoronghat: hogyan tudja megfelelő módon átadni a leckét, miközben a diákok érdektelenségével szembesül.

a gyermek leblokkol, ha kihívják a táblához, mert fél a megszégyenüléstől, a szülők reakciójától;

Az iskolában is sokféle módon konfliktusba kerülhet a pedagógus és a diák szükséglete:

ezáltal oly módon lehet eljutni az egyszerű firkától az absztrakt munkáig, hogy közben a tevékenység hozzájárul a lelki tartalmak feldolgozásához is.

Mint mondta, ez inkább kamaszokkal működik, de vannak olyan módszerek, amiket elemistáknál is lehet használni, sőt a szülőkkel is.