Szorongás és teljesítménykényszer az iskolában

Zsigmond Laura bemutatta az MCC erdélyi tevékenységét
Fotó: Tuchiluș Alex
Mindennapi kihívások a tanár–diák kapcsolatban: felismerés, megértés, kezelés témával szervezett pedagóguskonferenciát csütörtökön Sepsiszentgyörgyön a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség.
2026. február 20., 21:062026. február 20., 21:06
2026. február 20., 21:102026. február 20., 21:10
Bevezetőként Zsigmond Laura képviseletvezető dióhéjban bemutatta az MCC harmincéves tehetséggondozó programját, megyei munkatársait és tevékenységeit, majd Kiss Imre főtanfelügyelő elismerő szavakkal méltatta az MCC inspiráló témáit.
Kalóz János klinikai pszichológus, mentálhigiénés segítő arra vállalkozott, hogy a kihívást és a szorongást górcső alá vegye, több szempontból is megvizsgálja. Szerinte ha csak a célt tartjuk szem előtt, az sokszor szorongást okoz, ezért kell megtanulni az utat is élvezni – miután azt megterveztük.
A teljesítménykényszer is ezért okoz stresszt, mert visszavezet a legalapvetőbb félelmünkig, ami végső soron a megsemmisülés: a közösségből való kizárás, a megszégyenülés.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az iskolában is sokféle módon konfliktusba kerülhet a pedagógus és a diák szükséglete:
a gyermek leblokkol, ha kihívják a táblához, mert fél a megszégyenüléstől, a szülők reakciójától;
de a pedagógus is szoronghat: hogyan tudja megfelelő módon átadni a leckét, miközben a diákok érdektelenségével szembesül.
A következő workshopon Orbán Imola pszichológus, mentálhigiénés szakember olyan művészetterápiás technikákról beszélt, amelyek
ezáltal oly módon lehet eljutni az egyszerű firkától az absztrakt munkáig, hogy közben a tevékenység hozzájárul a lelki tartalmak feldolgozásához is.
Mint mondta, ez inkább kamaszokkal működik, de vannak olyan módszerek, amiket elemistáknál is lehet használni, sőt a szülőkkel is.
A pedagógusok időt szántak arra, hogy kompetensebbek, jobbak legyenek hivatásukban
Fotó: Tuchiluș Alex
Kalóz János mindennapi helyzetekben világított rá stresszhormonjaink működésére
Fotó: Tuchiluș Alex
Túljelentkezés volt az előadás utáni két workshopra is
Fotó: Tuchiluș Alex
Népviseletes figurákkal egészül ki a Kerestély Koppány által megalkotott, legókockákból épült székelykapu. A gazdasszony neve Julcsa, a „legszebb székely menyecske”, párja pedig Ábel, aki „akkora kópé, hogy még a kockából is kicsavarja a viccet”.
Kasszásnőt ért bántalmazásról számoltak be lapunknak, amely az egyik sepsiszentgyörgyi nagyáruház önkiszolgáló részlegénél történt. A rendőrségnél megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.
Világszerte ismert történetet választott új bemutatójához a Háromszék Táncszínház: Carlo Collodi Pinokkiója kel életre a tánc nyelvén. Ez az első alkalom, hogy a magyar nyelvterületen ilyen táncszínházi formában állítják színpadra a fabábú kalandjait.
Több évtizedes elkötelezett munkája elismeréseképpen tizennyolc oktató vette át szerdán délután a Székely Mikó Kollégium múzeumtermében a magyar kormány által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet.
Két év kihagyás után újra lesz hőlégballonos találkozó Háromszéken. A repülés eme válfajának szerelmesei ez alkalommal a felsőcsernátoni Malomkertben gyűlnek össze, de laikus érdeklődőkre is számítanak.
Ismét lehet jelöléseket benyújtani a rangos városi elismerésre: Kézdivásárhely 2026-ban is odaítéli a Pro Urbe díjat egy arra érdemes személynek. A kitüntetést hagyományosan a városnapok keretében adják át, a jelöléseket március 16-ig várják.
Lev Birinszkij 1912-ben napvilágot látott komikus-szatirikus, váratlan fordulatokban bővelkedő művéből készül előadás a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. A Bolondok tánca című darab Bélai Marcel rendezésében kerül bemutatásra február 23-án.
Általában minden február utolsó hétvégéjére időzítik, ötven-hatvan helyszín csatlakozik hozzá a világ azon részeiről, ahol magyarok élnek. A vakációra való tekintettel Kézdivásárhelyen már február 19-én megtartják a Wass Albert-felolvasómaratont.
Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.
Több mint 400 lakást építtetne a következő öt évben egy bukaresti cég a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén. A napokban lezajlott az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos közmeghallgatás is.
szóljon hozzá!