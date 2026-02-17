Farsangtemetés Sepsiszentgyörgyön: harminc éve viszik vásárra a kecskét, de eladni sosem sikerül

Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.
Sűrű havazás kísérte az idei farsangtemetést Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Tuchiluș Alex
Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.
A tarka maskarákba öltözött farsangolók minden erejükkel igyekeztek elűzni a hideget, de úgy tűnik, a tél makacsul kitart:
A városlakók a főtéri kőszínpadnál gyülekeztek, hogy közösen búcsúzzanak az évszaktól, és vele együtt a múlt év terheit is jelképesen maguk mögött hagyják.
A nagyszabású felvonulást, amely a Míves Háztól indult, idén is maskarások vezették. Színes foltja volt a tömegnek a zajos, kereplőt forgató ördög, a halál, a boszorkány, a pap, a menyasszony és vőlegény, valamint cigány legények és leányok.
A hideg ellenére gyerekek és felnőttek is szép számban eljöttek a mulatságra
Fotó: Tuchiluș Alex
A ceremóniamester ezúttal is Benkő Éva, a Guzsalyas Alapítvány munkatársa volt.
Hiába kínálta, hiába alkudozott, idén sem sikerült eladni, pedig – ahogy a gazda is mondta – már harminc éve próbálkozik vele. Hogy a cudar telet elűzzék, a farsangolók előcsalogatták és táncra bírták a medvét, majd előkerült a pap is, hogy „gyászgyülekezet” jelenlétében megeskesse az ifjú párt, akik „úgy találnak egymáshoz, mint majom a zsiráfhoz”.
Kínálták a kecskét, de megvenni senki sem akarta
Fotó: Tuchiluș Alex
Amint a ceremónia megtörtént, színre lépett a gólya, folytatódhatott a zenés-táncos mulatság. Amikor eljött a végóra,
Ekkorra már a bábu is nagy lánggal égett. A mulatságot táncház követte a Óriáspince rendezvényteremben a Háromszék Táncszínház és a Hagyományok Háza szervezésében.
A „gyászgyülekezet” jelenlétében megeskették az ifjú párt
Fotó: Tuchiluș Alex
A sepsiszentgyörgyi farsangot a Guzsalyas Alapítvány a Míves Házzal közösen szervezte meg, a talpalávalót a Folker együttes és barátai biztosították. A rendezvény idén is széles közönséget mozgatott meg, a műsorban közreműködött a Háromszék Táncszínház, a Kincskeresők Néptáncegyüttes, a Kónya Ádám Művelődési Ház munkatársai, a Székely Mikó Kollégium Tánccsoportja, a Százlábú– Százlábacska Néptánc Együttes és a Művészeti Népiskola Pacsirta énekcsoportja, valamint Bálint Zoltán az Árkosi Vasaló Ház részéről.
Benkő Éva, a sepsiszentgyörgyi farsangi mulatság mókamestere
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
