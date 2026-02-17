Rovatok
Farsangtemetés Sepsiszentgyörgyön: harminc éve viszik vásárra a kecskét, de eladni sosem sikerül

Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.

Farkas Orsolya

2026. február 17., 20:00

Farkas Orsolya

2026. február 17., 20:002026. február 17., 20:00

Sűrű havazás kísérte az idei farsangtemetést Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Tuchiluș Alex

Sűrű havazás kísérte az idei farsangtemetést Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Jelképes búcsút vettek a hideg évszaktól húshagyókedd délutánján Sepsiszentgyörgyön. Az 1996 óta megszervezett mulatságot havazás kísérte, de ez nem szegte kedvét a farsangolóknak: idén is megtáncoltatták a medvét, és áruba bocsátották a kecskét.

Farkas Orsolya

2026. február 17., 20:002026. február 17., 20:00

A tarka maskarákba öltözött farsangolók minden erejükkel igyekeztek elűzni a hideget, de úgy tűnik, a tél makacsul kitart:

a mulatság ideje alatt szinte megállás nélkül hullott a hó.
A városlakók a főtéri kőszínpadnál gyülekeztek, hogy közösen búcsúzzanak az évszaktól, és vele együtt a múlt év terheit is jelképesen maguk mögött hagyják.

Örömünnep kicsiknek és nagyoknak

A nagyszabású felvonulást, amely a Míves Háztól indult, idén is maskarások vezették. Színes foltja volt a tömegnek a zajos, kereplőt forgató ördög, a halál, a boszorkány, a pap, a menyasszony és vőlegény, valamint cigány legények és leányok.

A hideg ellenére gyerekek és felnőttek is szép számban eljöttek a mulatságra • Fotó: Tuchiluș Alex

A hideg ellenére gyerekek és felnőttek is szép számban eljöttek a mulatságra

Fotó: Tuchiluș Alex

A ceremóniamester ezúttal is Benkő Éva, a Guzsalyas Alapítvány munkatársa volt.

A főtérre érkezve máris áruba bocsátotta az „évszázad legszebb”, fürge lábú, édes tejű kecskéjét.

Hiába kínálta, hiába alkudozott, idén sem sikerült eladni, pedig – ahogy a gazda is mondta – már harminc éve próbálkozik vele. Hogy a cudar telet elűzzék, a farsangolók előcsalogatták és táncra bírták a medvét, majd előkerült a pap is, hogy „gyászgyülekezet” jelenlétében megeskesse az ifjú párt, akik „úgy találnak egymáshoz, mint majom a zsiráfhoz”.

Kínálták a kecskét, de megvenni senki sem akarta • Fotó: Tuchiluș Alex

Kínálták a kecskét, de megvenni senki sem akarta

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint a ceremónia megtörtént, színre lépett a gólya, folytatódhatott a zenés-táncos mulatság. Amikor eljött a végóra,

a siratóasszonyok megsiratták Illyést, a tömeg pedig hangos kiáltásokkal szabadult meg mindattól a rossztól, amit előző évben kapott és adott.

Ekkorra már a bábu is nagy lánggal égett. A mulatságot táncház követte a Óriáspince rendezvényteremben a Háromszék Táncszínház és a Hagyományok Háza szervezésében.

A „gyászgyülekezet” jelenlétében megeskették az ifjú párt • Fotó: Tuchiluș Alex

A „gyászgyülekezet” jelenlétében megeskették az ifjú párt

Fotó: Tuchiluș Alex

A sepsiszentgyörgyi farsangot a Guzsalyas Alapítvány a Míves Házzal közösen szervezte meg, a talpalávalót a Folker együttes és barátai biztosították. A rendezvény idén is széles közönséget mozgatott meg, a műsorban közreműködött a Háromszék Táncszínház, a Kincskeresők Néptáncegyüttes, a Kónya Ádám Művelődési Ház munkatársai, a Székely Mikó Kollégium Tánccsoportja, a Százlábú– Százlábacska Néptánc Együttes és a Művészeti Népiskola Pacsirta énekcsoportja, valamint Bálint Zoltán az Árkosi Vasaló Ház részéről.

Benkő Éva, a sepsiszentgyörgyi farsangi mulatság mókamestere • Fotó: Tuchiluș Alex

Benkő Éva, a sepsiszentgyörgyi farsangi mulatság mókamestere

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Hirdetés
