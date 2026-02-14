Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak

Az oltszemi kastély felújításának befejezését már nagyon várják a helyi turizmus illetékesei, hiszen a falképek restaurálása nagyon idő- és pénzigényes feladat • Fotó: Tuchiluș Alex

Az oltszemi kastély felújításának befejezését már nagyon várják a helyi turizmus illetékesei, hiszen a falképek restaurálása nagyon idő- és pénzigényes feladat

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.

Bodor Tünde

2026. február 14., 08:552026. február 14., 08:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár még jelenleg is dolgoznak a statisztikák egybevetésén és az egyértelmű kép kialakításán, az már most látszik, hogy 2024-hez képest a tavalyi visszaesés kétszámjegyű – árulta el érdeklődésünkre László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter (TDM) vezetője.

Ez valószínűleg az állami szektorban éveken át osztogatott utazási utalványok körüli mizériának is köszönhető:

a 800 lejes összeg tavaly már nem sok mindenre volt elegendő,

ráadásul a felhasználóknak ugyanennyi önrésszel kellett hozzájárulni. Ugyanakkor sok szállásadó nem is fogadta el ezeket az utalványokat, mert nyűgöt jelentett számukra az adminisztráció – mindez egyszerre a belföldi turizmust leszálló ágra vitte. Az a réteg pedig, amelyik élt e kártyák nyújtotta lehetőséggel, ezután még jobban meggondolja, mire költ.

Hirdetés

Ami a Székelyföldet illeti, a parajdi bányakatasztrófa a Sóvidéknek keményen odasújtott, a főszezonban a turisták száma közel 10 százalékkal esett, és várható, hogy a vendégéjszakák tekintetében is szomorú képet fest a statisztika.

Ezzel ellentétben

a külföldi utazások iránt megnőtt az érdeklődés, már őszre is vannak előfoglalások

– igaz, a többség a megszokottnál kissé olcsóbb utakat választja, mondta a TDM klaszter elnöke. „Valószínűleg marad ez a tendencia: sokan élnek a brassói repülőtér nyújtotta lehetőségekkel, és az egyre bővülő járatok is ezt a célt szolgálják, az új járatok bevezető árai sokakat elcsábítanak.

A budapesti járat is nagyon népszerű, sok a foglalás, pedig már 200 euró körül alakul egy menettérti jegy, de még mindig olcsóbb, mint a vonatjegy" – emlékeztetett László Endre.

Nagyon kellenének már új látványosságok Háromszéken

Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület ügyvezető igazgatója megerősítette a rossz híreket a belföldi vendégéjszakák és a turisták számának visszaeséséről, de mint mondta, már a nagy országos szakmai szervezetek is megkongatták a vészharangot a minisztériumnak. Mint jelezte, nagyon

nagy a beutazó turisták utáni haszon és a turisták által külföldön elköltött összegek közötti különbség.

Ez helyben, a megyében is igaz, még annak ellenére is, hogy egy nagyon hosszú influenszer-kampányt folytatott az egyesület, de a hosszú sem elég, folyamatos kell legyen, fejtette ki az egyesületi elnök.

„Akármilyen esemény van, legyen az sport, kulturális vagy vallási, úgy dolgozunk, hogy annak kapcsán a Visit Covasna márkánk eljusson minél több társadalmi csoporthoz és réteghez. Mi általában egy évben megcélozunk egy vendégkört, de

Idézet
az emberek szeretik a változatosságot: ha egyik évben ide jöttek, következő évben máshova mennek, nekünk pedig új célcsoporttal kell foglalkozni.

De tegyük hozzá, hogy ezzel (a reklámmal) párhuzamosan nagyon szükséges lett volna a helyi attrakciók számának bővülése is, ami nem történt meg. Tényleg nagyon várjuk a kovásznai wellness-központ megépülését, az oltszemi kastély felújításának végét, a málnásfürdői balneológiai központ megnyitását, illetve a bodoki kilátó megépülését” – sorolta Deák Gyöngyvér.

Kovászna megye legnépszerűbb turisztikai célpontja folyamatosan

a bálványosi Grand Hotel, ahol évi 90 ezer látogatót regisztrálnak.

De a számokat nem mindig tekinti mérvadónak interjúalanyunk, mert például Kovásznán hiába tölt el sok éjszakát egy turista (átlag hetet, míg az országos átlag 2,5 éjszaka egy helyen), kevés pénzt hagy ott, kevesebbet költ, míg a bálványosi vendégek teljesen más kategóriát képviselnek, ők ittlétük alatt sok környékbeli látványossághoz ellátogatnak: a csernátoni tájmúzeumba, Kézdivásárhelyre, stb.

Digitális mentőöv: az integrált turisztikai kártya

Ahogy ez az év indult gazdaságilag, azt sejteti, a turizmus előtt sem áll ragyogó jövő, de ahogy a szakemberek mondják, itt csak előremenekülni lehet: a jó menedzsmenttel rendelkező turisztikai egységeknek esélyük van átjutni ezen a hullámvölgyön. „Ilyenkor megnő a szükségessége az összefogásnak, hogy a szállásadók és programszervezők összedolgozzanak” – magyarázza Deák Gyöngyvér.

A Visit Covasna Egyesület hamarosan piacra dob

egy online platformot, amely összeköti a szolgáltatókat.

A cél, hogy ha valaki például Sepsiszentgyörgyön száll meg, kedvezményeket kapjon a környékbeli múzeumokba vagy szabadidős központokba, ezzel is ösztönözve a hosszabb helyben maradást. A részleteken még dolgoznak és hamarosan a nyilvánosságot is tájékoztatják ezzel kapcsolatban, tudtuk meg a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület vezetőjétől.

Kovászna megye Háromszék Turizmus
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságoltak meg, mert nem adott elsőbbséget
Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Teljesítményükkel feltették Romániát a snowboard térképére a székelyföldi hódeszkások
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
A mezőny hátsó felében a székelyföldi snowboardosok a selejtezőt követően (videóval)
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságoltak meg, mert nem adott elsőbbséget
Székelyhon

Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságoltak meg, mert nem adott elsőbbséget
Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Székelyhon

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Teljesítményükkel feltették Romániát a snowboard térképére a székelyföldi hódeszkások
Székely Sport

Teljesítményükkel feltették Romániát a snowboard térképére a székelyföldi hódeszkások
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Krónika

Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
A mezőny hátsó felében a székelyföldi snowboardosok a selejtezőt követően (videóval)
Székely Sport

A mezőny hátsó felében a székelyföldi snowboardosok a selejtezőt követően (videóval)
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit

Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai

Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada

Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?

Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn

Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették

Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie

Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába

Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!