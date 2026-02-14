Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak

Az oltszemi kastély felújításának befejezését már nagyon várják a helyi turizmus illetékesei, hiszen a falképek restaurálása nagyon idő- és pénzigényes feladat

Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.

Bodor Tünde 2026. február 14., 08:55

Bár még jelenleg is dolgoznak a statisztikák egybevetésén és az egyértelmű kép kialakításán, az már most látszik, hogy 2024-hez képest a tavalyi visszaesés kétszámjegyű – árulta el érdeklődésünkre László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter (TDM) vezetője. Ez valószínűleg az állami szektorban éveken át osztogatott utazási utalványok körüli mizériának is köszönhető:

a 800 lejes összeg tavaly már nem sok mindenre volt elegendő,

ráadásul a felhasználóknak ugyanennyi önrésszel kellett hozzájárulni. Ugyanakkor sok szállásadó nem is fogadta el ezeket az utalványokat, mert nyűgöt jelentett számukra az adminisztráció – mindez egyszerre a belföldi turizmust leszálló ágra vitte. Az a réteg pedig, amelyik élt e kártyák nyújtotta lehetőséggel, ezután még jobban meggondolja, mire költ. Hirdetés Ami a Székelyföldet illeti, a parajdi bányakatasztrófa a Sóvidéknek keményen odasújtott, a főszezonban a turisták száma közel 10 százalékkal esett, és várható, hogy a vendégéjszakák tekintetében is szomorú képet fest a statisztika. Ezzel ellentétben

a külföldi utazások iránt megnőtt az érdeklődés, már őszre is vannak előfoglalások

– igaz, a többség a megszokottnál kissé olcsóbb utakat választja, mondta a TDM klaszter elnöke. „Valószínűleg marad ez a tendencia: sokan élnek a brassói repülőtér nyújtotta lehetőségekkel, és az egyre bővülő járatok is ezt a célt szolgálják, az új járatok bevezető árai sokakat elcsábítanak. A budapesti járat is nagyon népszerű, sok a foglalás, pedig már 200 euró körül alakul egy menettérti jegy, de még mindig olcsóbb, mint a vonatjegy" – emlékeztetett László Endre. Nagyon kellenének már új látványosságok Háromszéken Deák Gyöngyvér, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület ügyvezető igazgatója megerősítette a rossz híreket a belföldi vendégéjszakák és a turisták számának visszaeséséről, de mint mondta, már a nagy országos szakmai szervezetek is megkongatták a vészharangot a minisztériumnak. Mint jelezte, nagyon

nagy a beutazó turisták utáni haszon és a turisták által külföldön elköltött összegek közötti különbség.

Ez helyben, a megyében is igaz, még annak ellenére is, hogy egy nagyon hosszú influenszer-kampányt folytatott az egyesület, de a hosszú sem elég, folyamatos kell legyen, fejtette ki az egyesületi elnök. „Akármilyen esemény van, legyen az sport, kulturális vagy vallási, úgy dolgozunk, hogy annak kapcsán a Visit Covasna márkánk eljusson minél több társadalmi csoporthoz és réteghez. Mi általában egy évben megcélozunk egy vendégkört, de

az emberek szeretik a változatosságot: ha egyik évben ide jöttek, következő évben máshova mennek, nekünk pedig új célcsoporttal kell foglalkozni.

De tegyük hozzá, hogy ezzel (a reklámmal) párhuzamosan nagyon szükséges lett volna a helyi attrakciók számának bővülése is, ami nem történt meg. Tényleg nagyon várjuk a kovásznai wellness-központ megépülését, az oltszemi kastély felújításának végét, a málnásfürdői balneológiai központ megnyitását, illetve a bodoki kilátó megépülését” – sorolta Deák Gyöngyvér. Kovászna megye legnépszerűbb turisztikai célpontja folyamatosan

a bálványosi Grand Hotel, ahol évi 90 ezer látogatót regisztrálnak.

De a számokat nem mindig tekinti mérvadónak interjúalanyunk, mert például Kovásznán hiába tölt el sok éjszakát egy turista (átlag hetet, míg az országos átlag 2,5 éjszaka egy helyen), kevés pénzt hagy ott, kevesebbet költ, míg a bálványosi vendégek teljesen más kategóriát képviselnek, ők ittlétük alatt sok környékbeli látványossághoz ellátogatnak: a csernátoni tájmúzeumba, Kézdivásárhelyre, stb. Digitális mentőöv: az integrált turisztikai kártya Ahogy ez az év indult gazdaságilag, azt sejteti, a turizmus előtt sem áll ragyogó jövő, de ahogy a szakemberek mondják, itt csak előremenekülni lehet: a jó menedzsmenttel rendelkező turisztikai egységeknek esélyük van átjutni ezen a hullámvölgyön. „Ilyenkor megnő a szükségessége az összefogásnak, hogy a szállásadók és programszervezők összedolgozzanak” – magyarázza Deák Gyöngyvér. A Visit Covasna Egyesület hamarosan piacra dob

egy online platformot, amely összeköti a szolgáltatókat.