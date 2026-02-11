Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada

Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.

A város szülöttje, Vargha Mihály főigazgató A Székely Nemzeti Múzeum 150 éve címmel tart vetített képes előadást Kézdivásárhelyen, az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. Az esemény házigazdája ez utóbbi vezetője, dr. Dimény Attila néprajzkutató, muzeológus.

Hirdetés

A 19. század végének háromszéki nagyasszonya, az olaszteleki születésű Cserey Jánosné Zathureczky Emília (1823–1905) imecsfalvi kúriájában 1875-ben tette látogathatóvá magángyűjteményét. A család ékszereiből, okmányaiból, porcelán-, fa- és vastárgyaiból, valamint érem- és természettudományi gyűjteményéből rendezett tárlattal megszületett a múzeumi gondolat is, tehát erre az eseményre emlékezve a nagy múltú intézmény 150 éves fennállást ünnepli.