Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada

Fotó: Tuchiluș Alex
Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.
A város szülöttje, Vargha Mihály főigazgató A Székely Nemzeti Múzeum 150 éve címmel tart vetített képes előadást Kézdivásárhelyen, az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. Az esemény házigazdája ez utóbbi vezetője, dr. Dimény Attila néprajzkutató, muzeológus.
A 19. század végének háromszéki nagyasszonya, az olaszteleki születésű Cserey Jánosné Zathureczky Emília (1823–1905) imecsfalvi kúriájában 1875-ben tette látogathatóvá magángyűjteményét. A család ékszereiből, okmányaiból, porcelán-, fa- és vastárgyaiból, valamint érem- és természettudományi gyűjteményéből rendezett tárlattal megszületett a múzeumi gondolat is, tehát erre az eseményre emlékezve a nagy múltú intézmény 150 éves fennállást ünnepli.
A Székely Nemzeti Múzeum első vendégkönyve
Fotó: Székely Nemzeti Múzeum
Működése során két világháború, valamint egy hosszú ideig tartó kommunista diktatúra kihívásaival kellett szembenéznie, azonban gyűjteményei ma is a magyar nyelvterület legrangosabb múzeumai közé emelik. A néprajzi, régészeti, történelmi, természettudományi gyűjteményei, valamint a könyvtári állomány kezdetben körülbelül tízezer műtárgyat foglaltak magukba, ez mára már több százezres nagyságrendűvé fejlődött.
