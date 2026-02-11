Rovatok
Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.

Kocsis Károly

2026. február 11., 11:09

2026. február 11., 11:402026. február 11., 11:40

A város szülöttje, Vargha Mihály főigazgató A Székely Nemzeti Múzeum 150 éve címmel tart vetített képes előadást Kézdivásárhelyen, az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. Az esemény házigazdája ez utóbbi vezetője, dr. Dimény Attila néprajzkutató, muzeológus.

A 19. század végének háromszéki nagyasszonya, az olaszteleki születésű Cserey Jánosné Zathureczky Emília (1823–1905) imecsfalvi kúriájában 1875-ben tette látogathatóvá magángyűjteményét. A család ékszereiből, okmányaiból, porcelán-, fa- és vastárgyaiból, valamint érem- és természettudományi gyűjteményéből rendezett tárlattal megszületett a múzeumi gondolat is, tehát erre az eseményre emlékezve a nagy múltú intézmény 150 éves fennállást ünnepli.

A Székely Nemzeti Múzeum első vendégkönyve Galéria

A Székely Nemzeti Múzeum első vendégkönyve

Fotó: Székely Nemzeti Múzeum

Működése során két világháború, valamint egy hosszú ideig tartó kommunista diktatúra kihívásaival kellett szembenéznie, azonban gyűjteményei ma is a magyar nyelvterület legrangosabb múzeumai közé emelik. A néprajzi, régészeti, történelmi, természettudományi gyűjteményei, valamint a könyvtári állomány kezdetben körülbelül tízezer műtárgyat foglaltak magukba, ez mára már több százezres nagyságrendűvé fejlődött.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely
