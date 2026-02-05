Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe

Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.

Több kérdés is felmerült a parajdiakban az A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítésével kapcsolatban, ezért a község vezetősége a közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) bevonásával szervezett tájékoztatót csütörtökön. Kártérítést adnak A CNIR képviselői a fórumon kifejtették,

nagyjából két hét múlva kapják kézhez a földtulajdonosok a kisajátításról szóló döntést, ezt követően pedig már nem léphetnek be a területeikre.

Utána dokumentumokkal kell bizonyítaniuk, hogy valóban a tulajdonukban volt a kisajátított telek. Ha ezt jóváhagyja a vizsgálóbizottság (akár már aznap), akkor kilencven nap múlva meg fogják kapni az államilag meghatározott kártérítést. Erre már el van különítve az előirányzott összeg.

Nincsenek megelégedve a területtulajdonosok a kártérítés mértékével Fotó: Olti Angyalka

A különböző rendeltetésű területek – erdő, kaszáló, legelő stb. – esetében a kompenzáció értéke változik: azt pedig már kiközölték a területtulajdonosoknak, hogy ki mekkora összeget kaphat. Többen vannak viszont, akik még nem tudják igazolni a tulajdonjogot, például azért, mert nem volt lefolytatva az örökösödési eljárás. Mint kiderült, ez esetben sem maradnak pénz nélkül, hiszen azt a későbbiekben, a földek tulajdonjogának tisztázása után is igényelhetik.

Az eseményen sokan azt hangoztatták, hogy

nincsenek megelégedve az államilag meghatározott kompenzáció értékével, sőt kifejezetten alacsonynak tartják.

Nekik joguk van fellebbezni a megítélt összeg ellen, és indokolt esetben kiegészítést kapnak.

Egy konkrét eset volt, hogy az egyik gazdának ketté fogja szelni az autópálya a telkét, így az teljesen használhatatlanná válik. Ez esetben az állam csak az autópálya nyomvonalán lévő földért ad kártérítést, ám ha bizonyítható, hogy a többi rész sem hasznosítható már (nem kérhető rá mezőgazdasági támogatás, építkezési engedély stb.), akkor megítélik a költségkiegészítést.

Az árakkal kapcsolatban annyit tudtunk meg példaként az egyik területtulajdonostól, hogy a Szováta és Parajd közötti mezős területek árjáért 450 lejt adnak. Leállítják a fakitermeléseket Néhány embert az is érdekelt, hogy mi történik a folyamatban lévő fakitermelésekkel az autópálya nyomvonalán, amelyekre aktuális szerződések vannak. Ezeket felülírja az állami érdek, így a kisajátítás kiközlését követően le fogják állítani a munkálatokat.

Az erdőtulajdonosok a területükön lévő famennyiség után is kompenzációt kapnak, az erdők pedig az állami erdészethez kerülnek, amelyet értékesíteni fognak. Az önkormányzat erdei kivételt képeznek, hiszen az ott lévő fákat a községnek kell elárvereznie. Lesz-e víz, s hát átjáró? Az emberek amiatt is aggódnak, hogy az építkezés károkat okozhat a község ivóvízellátásában, de a CNIR munkatársai igyekeztek erre megnyugtató választ adni. Azt is közölték, hogy az autópálya alatt lesznek átjáróutak, így

a mezőgazdasági területeket – ha kerülővel is – de meg lehet majd közelíteni.

A CNIR munkatársai arról is beszéltek, hogy márciusban elkezdődik a Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti 32,4 kilométeres autópályaszakasz kivitelezési terveinek elkészítése. A konkrét építkezés vélhetően jövő tavasszal startol. Parajdon nem lesz feljáró a sztrádára Az emberekkel beszélgetve felmerült, hogy a tervek szerint Parajdról nem lehet majd közvetlenül felhajtani az autópályára, a legközelebbi ilyen lehetőségek Sóvárad és Szováta között, valamint Gyergyóalfalu közelében lesznek. Ezt pedig felháborítónak tartják.

Megkérdeztük az ügyben a CNIR egyik munkatársát is, aki váltig állította, hogy nem ez a helyzet, majd a terveket átnézve csalódottan nyugtázta, hogy mégis csak így van. Nem feltétlenül tesz jót Parajdnak Az említett pályaszakaszból nagyjából 17 kilométer halad át Parajd közigazgatási területén, amelyen közel 147 hektárnyi erdős területe van az önkormányzatnak – tudtuk meg Nyágrus László polgármestertől, aki hozzátette, az említett telkekért nem kapnak kártérítést, de a famennyiséget értékesíthetik. Mint mondta, a területek kisajátításának ügyében több mint négyszáz tulajdonos érintett. Sajnos többen vannak, akik nem tudják igazolni a tulajdonjogukat. Hirdetés Az elöljáró összességében rámutatott, szükség van az autópályára, de

egyelőre úgy tűnik, hogy Parajd több kárt fog szenvedni a beruházás során, mint amennyi haszna lesz belőle – különösen, ha hozzáadjuk ehhez a tavalyi bányakatasztrófát.

A CNIR képviselői hangsúlyozták, az autópálya megépítésével megbízott cég utasítást kapott, hogy többnyire a környékről alkalmazzon embereket a kivitelezésre, így ez munkalehetőséget jelenthet a lakóknak. Erről bővebben a későbbiekben lehet érdeklődni a polgármesteri hivatalnál.

