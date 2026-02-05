Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe

A CNIR szakemberei tartottak tájékoztatót az épülő autópályával kapcsolatban Parajdon
Fotó: Olti Angyalka
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
2026. február 05., 14:542026. február 05., 14:54
2026. február 05., 15:182026. február 05., 15:18
Több kérdés is felmerült a parajdiakban az A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítésével kapcsolatban, ezért a község vezetősége a közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) bevonásával szervezett tájékoztatót csütörtökön.
A CNIR képviselői a fórumon kifejtették,
Utána dokumentumokkal kell bizonyítaniuk, hogy valóban a tulajdonukban volt a kisajátított telek. Ha ezt jóváhagyja a vizsgálóbizottság (akár már aznap), akkor kilencven nap múlva meg fogják kapni az államilag meghatározott kártérítést. Erre már el van különítve az előirányzott összeg.
Nincsenek megelégedve a területtulajdonosok a kártérítés mértékével
Fotó: Olti Angyalka
A különböző rendeltetésű területek – erdő, kaszáló, legelő stb. – esetében a kompenzáció értéke változik: azt pedig már kiközölték a területtulajdonosoknak, hogy ki mekkora összeget kaphat.
Többen vannak viszont, akik még nem tudják igazolni a tulajdonjogot, például azért, mert nem volt lefolytatva az örökösödési eljárás. Mint kiderült, ez esetben sem maradnak pénz nélkül, hiszen azt a későbbiekben, a földek tulajdonjogának tisztázása után is igényelhetik.
Fotó: Olti Angyalka
Az eseményen sokan azt hangoztatták, hogy
Nekik joguk van fellebbezni a megítélt összeg ellen, és indokolt esetben kiegészítést kapnak.
Egy konkrét eset volt, hogy az egyik gazdának ketté fogja szelni az autópálya a telkét, így az teljesen használhatatlanná válik. Ez esetben az állam csak az autópálya nyomvonalán lévő földért ad kártérítést, ám ha bizonyítható, hogy a többi rész sem hasznosítható már (nem kérhető rá mezőgazdasági támogatás, építkezési engedély stb.), akkor megítélik a költségkiegészítést.
Az árakkal kapcsolatban annyit tudtunk meg példaként az egyik területtulajdonostól, hogy a Szováta és Parajd közötti mezős területek árjáért 450 lejt adnak.
Néhány embert az is érdekelt, hogy mi történik a folyamatban lévő fakitermelésekkel az autópálya nyomvonalán, amelyekre aktuális szerződések vannak. Ezeket felülírja az állami érdek, így a kisajátítás kiközlését követően le fogják állítani a munkálatokat.
Fotó: Olti Angyalka
Az erdőtulajdonosok a területükön lévő famennyiség után is kompenzációt kapnak, az erdők pedig az állami erdészethez kerülnek, amelyet értékesíteni fognak. Az önkormányzat erdei kivételt képeznek, hiszen az ott lévő fákat a községnek kell elárvereznie.
Az emberek amiatt is aggódnak, hogy az építkezés károkat okozhat a község ivóvízellátásában, de a CNIR munkatársai igyekeztek erre megnyugtató választ adni. Azt is közölték, hogy az autópálya alatt lesznek átjáróutak, így
A CNIR munkatársai arról is beszéltek, hogy márciusban elkezdődik a Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti 32,4 kilométeres autópályaszakasz kivitelezési terveinek elkészítése. A konkrét építkezés vélhetően jövő tavasszal startol.
Az emberekkel beszélgetve felmerült, hogy a tervek szerint Parajdról nem lehet majd közvetlenül felhajtani az autópályára, a legközelebbi ilyen lehetőségek Sóvárad és Szováta között, valamint Gyergyóalfalu közelében lesznek. Ezt pedig felháborítónak tartják.
Fotó: Olti Angyalka
Megkérdeztük az ügyben a CNIR egyik munkatársát is, aki váltig állította, hogy nem ez a helyzet, majd a terveket átnézve csalódottan nyugtázta, hogy mégis csak így van.
Az említett pályaszakaszból nagyjából 17 kilométer halad át Parajd közigazgatási területén, amelyen közel 147 hektárnyi erdős területe van az önkormányzatnak – tudtuk meg Nyágrus László polgármestertől, aki hozzátette, az említett telkekért nem kapnak kártérítést, de a famennyiséget értékesíthetik. Mint mondta, a területek kisajátításának ügyében több mint négyszáz tulajdonos érintett. Sajnos többen vannak, akik nem tudják igazolni a tulajdonjogukat.
Az elöljáró összességében rámutatott, szükség van az autópályára, de
A CNIR képviselői hangsúlyozták, az autópálya megépítésével megbízott cég utasítást kapott, hogy többnyire a környékről alkalmazzon embereket a kivitelezésre, így ez munkalehetőséget jelenthet a lakóknak. Erről bővebben a későbbiekben lehet érdeklődni a polgármesteri hivatalnál.
