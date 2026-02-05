Rovatok
Kell a parajdiak földje az autópályához, de felhajtót nem kapnak cserébe

A CNIR szakemberei tartottak tájékoztatót az épülő autópályával kapcsolatban Parajdon • Fotó: Olti Angyalka

A CNIR szakemberei tartottak tájékoztatót az épülő autópályával kapcsolatban Parajdon

Fotó: Olti Angyalka

Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 05., 14:542026. február 05., 14:54

2026. február 05., 15:182026. február 05., 15:18

Több kérdés is felmerült a parajdiakban az A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítésével kapcsolatban, ezért a község vezetősége a közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) bevonásával szervezett tájékoztatót csütörtökön.

Kártérítést adnak

A CNIR képviselői a fórumon kifejtették,

nagyjából két hét múlva kapják kézhez a földtulajdonosok a kisajátításról szóló döntést, ezt követően pedig már nem léphetnek be a területeikre.

Utána dokumentumokkal kell bizonyítaniuk, hogy valóban a tulajdonukban volt a kisajátított telek. Ha ezt jóváhagyja a vizsgálóbizottság (akár már aznap), akkor kilencven nap múlva meg fogják kapni az államilag meghatározott kártérítést. Erre már el van különítve az előirányzott összeg.

Fotó: Olti Angyalka

A különböző rendeltetésű területek – erdő, kaszáló, legelő stb. – esetében a kompenzáció értéke változik: azt pedig már kiközölték a területtulajdonosoknak, hogy ki mekkora összeget kaphat.

Többen vannak viszont, akik még nem tudják igazolni a tulajdonjogot, például azért, mert nem volt lefolytatva az örökösödési eljárás. Mint kiderült, ez esetben sem maradnak pénz nélkül, hiszen azt a későbbiekben, a földek tulajdonjogának tisztázása után is igényelhetik.

Fotó: Olti Angyalka

Az eseményen sokan azt hangoztatták, hogy

nincsenek megelégedve az államilag meghatározott kompenzáció értékével, sőt kifejezetten alacsonynak tartják.

Nekik joguk van fellebbezni a megítélt összeg ellen, és indokolt esetben kiegészítést kapnak.

Egy konkrét eset volt, hogy az egyik gazdának ketté fogja szelni az autópálya a telkét, így az teljesen használhatatlanná válik. Ez esetben az állam csak az autópálya nyomvonalán lévő földért ad kártérítést, ám ha bizonyítható, hogy a többi rész sem hasznosítható már (nem kérhető rá mezőgazdasági támogatás, építkezési engedély stb.), akkor megítélik a költségkiegészítést.

Az árakkal kapcsolatban annyit tudtunk meg példaként az egyik területtulajdonostól, hogy a Szováta és Parajd közötti mezős területek árjáért 450 lejt adnak.

Leállítják a fakitermeléseket

Néhány embert az is érdekelt, hogy mi történik a folyamatban lévő fakitermelésekkel az autópálya nyomvonalán, amelyekre aktuális szerződések vannak. Ezeket felülírja az állami érdek, így a kisajátítás kiközlését követően le fogják állítani a munkálatokat.

Fotó: Olti Angyalka

Az erdőtulajdonosok a területükön lévő famennyiség után is kompenzációt kapnak, az erdők pedig az állami erdészethez kerülnek, amelyet értékesíteni fognak. Az önkormányzat erdei kivételt képeznek, hiszen az ott lévő fákat a községnek kell elárvereznie.

Lesz-e víz, s hát átjáró?

Az emberek amiatt is aggódnak, hogy az építkezés károkat okozhat a község ivóvízellátásában, de a CNIR munkatársai igyekeztek erre megnyugtató választ adni. Azt is közölték, hogy az autópálya alatt lesznek átjáróutak, így

a mezőgazdasági területeket – ha kerülővel is – de meg lehet majd közelíteni.

A CNIR munkatársai arról is beszéltek, hogy márciusban elkezdődik a Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti 32,4 kilométeres autópályaszakasz kivitelezési terveinek elkészítése. A konkrét építkezés vélhetően jövő tavasszal startol.

Parajdon nem lesz feljáró a sztrádára

Az emberekkel beszélgetve felmerült, hogy a tervek szerint Parajdról nem lehet majd közvetlenül felhajtani az autópályára, a legközelebbi ilyen lehetőségek Sóvárad és Szováta között, valamint Gyergyóalfalu közelében lesznek. Ezt pedig felháborítónak tartják.

Fotó: Olti Angyalka

Megkérdeztük az ügyben a CNIR egyik munkatársát is, aki váltig állította, hogy nem ez a helyzet, majd a terveket átnézve csalódottan nyugtázta, hogy mégis csak így van.

Nem feltétlenül tesz jót Parajdnak

Az említett pályaszakaszból nagyjából 17 kilométer halad át Parajd közigazgatási területén, amelyen közel 147 hektárnyi erdős területe van az önkormányzatnak – tudtuk meg Nyágrus László polgármestertől, aki hozzátette, az említett telkekért nem kapnak kártérítést, de a famennyiséget értékesíthetik. Mint mondta, a területek kisajátításának ügyében több mint négyszáz tulajdonos érintett. Sajnos többen vannak, akik nem tudják igazolni a tulajdonjogukat.

Az elöljáró összességében rámutatott, szükség van az autópályára, de

egyelőre úgy tűnik, hogy Parajd több kárt fog szenvedni a beruházás során, mint amennyi haszna lesz belőle – különösen, ha hozzáadjuk ehhez a tavalyi bányakatasztrófát.

A CNIR képviselői hangsúlyozták, az autópálya megépítésével megbízott cég utasítást kapott, hogy többnyire a környékről alkalmazzon embereket a kivitelezésre, így ez munkalehetőséget jelenthet a lakóknak. Erről bővebben a későbbiekben lehet érdeklődni a polgármesteri hivatalnál.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Parajd Közlekedés
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. február 05., csütörtök

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit

Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
2026. február 05., csütörtök

Börtönbe kísértek a rendőrök egy korondi férfit
2026. február 05., csütörtök

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen

Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
2026. február 05., csütörtök

Vízszünet lesz több háztartásban is Székelyudvarhelyen
2026. február 04., szerda

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól

Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
2026. február 04., szerda

Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól
2026. február 04., szerda

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen

Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
2026. február 04., szerda

Ismét áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen
2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad

A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak

Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen

Utcára vonultak vasárnap délután a székelyudvarhelyiek, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a januártól életbe lépett adóemelések miatt. A Patkóban összegyűlt tömeghez a megmozdulás kezdeményezője mellett Szakács-Paál István polgármester is szólt.

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
