A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

A Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred tiszteletadásával kezdődött az ünnepség, amelyen Orbán Balázsra emlékezett a székelyudvarhelyi közösség. Három pillér Orbán Balázs elvei, népünk iránti szeretete, tudásvágya és hagyománytisztelete vissza kellene csengjen a gondolkodásunkban, önazonosságunkban és közösségi tartásunkban – jelentette ki Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

Ő volt az, aki hitte, és aszerint is élt, hogy egy közösség csak akkor maradhat meg, ha ismeri önmagát, múltját, saját értékeit, és hogyha ezekre az értékekre alapozva építkezik”

– fogalmazott. Hirdetés

„A polihisztor neve mindannyiunkat a szülőföld javát szolgáló gondolkodásra és cselekedetre kötelez. Ezzel tartozunk is neki, hiszen vagyonát és szellemi örökségét is ránk hagyta.” Az utóbbinak három pillérét emelte ki az elöljáró: a saját értékink megismerésének szükségességét,

a szülőföld és nemzetünk iránti felelősség eszméjét,

és a szolgálat erkölcsét. Utóbbi azt jelenti, hogy a tudás nem öncélú, a rang és a megbízatás pedig nem kiváltság, hanem kötelesség.

Pontosság, figyelmesség Balogh Attila Márton, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja rámutatott, Orbán Balázs mindannyiunk számára mérték, mégpedig azé, hogy miként lehet leélni egy életet úgy, hogy annak súlya akkor is megmaradjon, amikor az egyén már nincs jelen. „Orbán Balázs generációkban mérte a következményeket. Úgy járta be ezt a vidéket, mint aki érteni akarja annak belső összefüggéseit, az emberek gondolkodását. Érteni akarta azt, ami érték és ami becsülendő. Megfigyelt, rendszerezett, lejegyzett és összekötött.

Tudta, hogy egy közösség ereje a mindennapi működésében mutatkozik meg. Abban, hogy miként tartja meg az önazonosságát nyomás alatt és szorítás idején.

Figyelme kiterjedt az emberek szavára, a falvak rendjére, a táj törvényeire. Ez a figyelem adja munkájának máig tartó érvényét” – szögezte le.

„A legnagyobb székely életútja azt tanítja, hogy a hűség következetesség kérdése. Orbán Balázs pontosságra törekedett, hiszen csak abból születhet tartós tudás – erre a szemléletre van ma is szükség.” Ezek elmondása után a konzul emlékeztetett, áprilisban választások lesznek Magyarországon, amikor beleszólhatunk abba, hogy milyen irányt vesz a közösségünk, milyen értékek kapnak teret a mindennapokban.

A huszárok tiszteletadásával kezdődött az ünnepség Fotó: Olti Angyalka

Szerette népét Hazája oltalmazója, a nép felemelkedésének támogatója volt Orbán Balázs – nyomatékosította Simó Sándor, a Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkipásztora. Kijelentette, óriási gondok vannak a mai társadalomban a törvényekkel és azok hiányával. Jézus mindet a szeretetnek rendelt alá,

Orbán Balázs pedig szerette, segítette a népét élete során, törvényt alkotott és kritizálta azt, aki áthágta.

„A törvény betöltése ma is azt kell jelentse, hogy nem vesszük el az életteret a sérültektől, nem vonjuk vissza a kedvezményeket, nem lehetetlenítjük el a vállalkozásokat, hanem lehetőséget biztosítunk a fiataljainknak a munkára, a megélhetésre a családalapításra” – szögezte le.

Hangsúlyozta, Orbán Balázs példát mutatott a meg nem alkuvásról, a kiállásról, az igazság kimondásáról és a nép szeretetéről – ezt kellene mi is gyakoroljuk. Az esemény Orbán Balázs szobrának megkoszorúzásával, illetve a székely himnusz eléneklésével zárult.

