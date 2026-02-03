A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.
Fotó: Olti Angyalka
A Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred tiszteletadásával kezdődött az ünnepség, amelyen Orbán Balázsra emlékezett a székelyudvarhelyi közösség.
Orbán Balázs elvei, népünk iránti szeretete, tudásvágya és hagyománytisztelete vissza kellene csengjen a gondolkodásunkban, önazonosságunkban és közösségi tartásunkban – jelentette ki Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.
Fotó: Olti Angyalka
„A polihisztor neve mindannyiunkat a szülőföld javát szolgáló gondolkodásra és cselekedetre kötelez. Ezzel tartozunk is neki, hiszen vagyonát és szellemi örökségét is ránk hagyta.” Az utóbbinak három pillérét emelte ki az elöljáró:
a saját értékink megismerésének szükségességét,
a szülőföld és nemzetünk iránti felelősség eszméjét,
és a szolgálat erkölcsét.
Utóbbi azt jelenti, hogy a tudás nem öncélú, a rang és a megbízatás pedig nem kiváltság, hanem kötelesség.
Fotó: Olti Angyalka
Balogh Attila Márton, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja rámutatott, Orbán Balázs mindannyiunk számára mérték, mégpedig azé, hogy miként lehet leélni egy életet úgy, hogy annak súlya akkor is megmaradjon, amikor az egyén már nincs jelen. „Orbán Balázs generációkban mérte a következményeket. Úgy járta be ezt a vidéket, mint aki érteni akarja annak belső összefüggéseit, az emberek gondolkodását. Érteni akarta azt, ami érték és ami becsülendő. Megfigyelt, rendszerezett, lejegyzett és összekötött.
Figyelme kiterjedt az emberek szavára, a falvak rendjére, a táj törvényeire. Ez a figyelem adja munkájának máig tartó érvényét” – szögezte le.
Fotó: Olti Angyalka
„A legnagyobb székely életútja azt tanítja, hogy a hűség következetesség kérdése. Orbán Balázs pontosságra törekedett, hiszen csak abból születhet tartós tudás – erre a szemléletre van ma is szükség.”
Ezek elmondása után a konzul emlékeztetett, áprilisban választások lesznek Magyarországon, amikor beleszólhatunk abba, hogy milyen irányt vesz a közösségünk, milyen értékek kapnak teret a mindennapokban.
A huszárok tiszteletadásával kezdődött az ünnepség
Fotó: Olti Angyalka
Hazája oltalmazója, a nép felemelkedésének támogatója volt Orbán Balázs – nyomatékosította Simó Sándor, a Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkipásztora. Kijelentette, óriási gondok vannak a mai társadalomban a törvényekkel és azok hiányával. Jézus mindet a szeretetnek rendelt alá,
„A törvény betöltése ma is azt kell jelentse, hogy nem vesszük el az életteret a sérültektől, nem vonjuk vissza a kedvezményeket, nem lehetetlenítjük el a vállalkozásokat, hanem lehetőséget biztosítunk a fiataljainknak a munkára, a megélhetésre a családalapításra” – szögezte le.
Fotó: Olti Angyalka
Hangsúlyozta, Orbán Balázs példát mutatott a meg nem alkuvásról, a kiállásról, az igazság kimondásáról és a nép szeretetéről – ezt kellene mi is gyakoroljuk.
Az esemény Orbán Balázs szobrának megkoszorúzásával, illetve a székely himnusz eléneklésével zárult.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
