A legnagyobb székely öröksége ma is kötelez – Orbán Balázsra emlékeztek Székelyudvarhelyen

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 03., 19:182026. február 03., 19:18

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Tömeg gyűlt össze kedden Székelyudvarhely központjában, hogy a 197 évvel ezelőtt született Orbán Balázs, a legnagyobb székely emléke előtt tisztelegjenek. A felszólalók a jeles személyiség által ránk hagyott erkölcsi értékekre hívták fel a figyelmet.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 03., 19:18

Fülöp-Székely Botond

2026. február 03., 19:182026. február 03., 19:18

A Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred tiszteletadásával kezdődött az ünnepség, amelyen Orbán Balázsra emlékezett a székelyudvarhelyi közösség.

Három pillér

Orbán Balázs elvei, népünk iránti szeretete, tudásvágya és hagyománytisztelete vissza kellene csengjen a gondolkodásunkban, önazonosságunkban és közösségi tartásunkban – jelentette ki Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

Idézet
Ő volt az, aki hitte, és aszerint is élt, hogy egy közösség csak akkor maradhat meg, ha ismeri önmagát, múltját, saját értékeit, és hogyha ezekre az értékekre alapozva építkezik”

– fogalmazott.

„A polihisztor neve mindannyiunkat a szülőföld javát szolgáló gondolkodásra és cselekedetre kötelez. Ezzel tartozunk is neki, hiszen vagyonát és szellemi örökségét is ránk hagyta.” Az utóbbinak három pillérét emelte ki az elöljáró:

  • a saját értékink megismerésének szükségességét,

  • a szülőföld és nemzetünk iránti felelősség eszméjét,

  • és a szolgálat erkölcsét.

Utóbbi azt jelenti, hogy a tudás nem öncélú, a rang és a megbízatás pedig nem kiváltság, hanem kötelesség.

Pontosság, figyelmesség

Balogh Attila Márton, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja rámutatott, Orbán Balázs mindannyiunk számára mérték, mégpedig azé, hogy miként lehet leélni egy életet úgy, hogy annak súlya akkor is megmaradjon, amikor az egyén már nincs jelen. „Orbán Balázs generációkban mérte a következményeket. Úgy járta be ezt a vidéket, mint aki érteni akarja annak belső összefüggéseit, az emberek gondolkodását. Érteni akarta azt, ami érték és ami becsülendő. Megfigyelt, rendszerezett, lejegyzett és összekötött.

Idézet
Tudta, hogy egy közösség ereje a mindennapi működésében mutatkozik meg. Abban, hogy miként tartja meg az önazonosságát nyomás alatt és szorítás idején.

Figyelme kiterjedt az emberek szavára, a falvak rendjére, a táj törvényeire. Ez a figyelem adja munkájának máig tartó érvényét” – szögezte le.

„A legnagyobb székely életútja azt tanítja, hogy a hűség következetesség kérdése. Orbán Balázs pontosságra törekedett, hiszen csak abból születhet tartós tudás – erre a szemléletre van ma is szükség.”

Ezek elmondása után a konzul emlékeztetett, áprilisban választások lesznek Magyarországon, amikor beleszólhatunk abba, hogy milyen irányt vesz a közösségünk, milyen értékek kapnak teret a mindennapokban.

Orbán Balázs mindannyiunk számára mérték

A huszárok tiszteletadásával kezdődött az ünnepség

Szerette népét

Hazája oltalmazója, a nép felemelkedésének támogatója volt Orbán Balázs – nyomatékosította Simó Sándor, a Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkipásztora. Kijelentette, óriási gondok vannak a mai társadalomban a törvényekkel és azok hiányával. Jézus mindet a szeretetnek rendelt alá,

Orbán Balázs pedig szerette, segítette a népét élete során, törvényt alkotott és kritizálta azt, aki áthágta.

„A törvény betöltése ma is azt kell jelentse, hogy nem vesszük el az életteret a sérültektől, nem vonjuk vissza a kedvezményeket, nem lehetetlenítjük el a vállalkozásokat, hanem lehetőséget biztosítunk a fiataljainknak a munkára, a megélhetésre a családalapításra” – szögezte le.

Hangsúlyozta, Orbán Balázs példát mutatott a meg nem alkuvásról, a kiállásról, az igazság kimondásáról és a nép szeretetéről – ezt kellene mi is gyakoroljuk.

Az esemény Orbán Balázs szobrának megkoszorúzásával, illetve a székely himnusz eléneklésével zárult.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások

A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal

Aláírásgyűjtésbe kezdenek, petíciót visznek a kormányfőhöz, és egyedi segélyrendszerrel próbálják tompítani a fogyatékkal élők adóterheit Székelyudvarhelyen. Szakács-Paál István polgármester őszintén beszélt a térség gazdasági nehézségeiről.

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
2026. február 03., kedd

Szakács-Paál István: Székelyföldön nem jó az életszínvonal
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 03., kedd

Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad

A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak

Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
2026. február 02., hétfő

Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen

Utcára vonultak vasárnap délután a székelyudvarhelyiek, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a januártól életbe lépett adóemelések miatt. A Patkóban összegyűlt tömeghez a megmozdulás kezdeményezője mellett Szakács-Paál István polgármester is szólt.

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
2026. február 01., vasárnap

Így tiltakoztak az adóemelés ellen Székelyudvarhelyen
2026. február 01., vasárnap

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve

Az adóemelések ellen tiltakozva gyűltek össze az emberek vasárnap délután a székelyudvarhelyi Márton Áron téren – a részvevők civil kezdeményezésre, az Udvarhelyért Tesszük Civil Akciócsoport felhívására érkeztek a helyszínre, és kérdésekkel is készültek.

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
2026. február 01., vasárnap

Hetek óta forronganak az utcára vonuló emberek Székelyudvarhelyen – frissítve
2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg

Lassan a végéhez közeledik a patakfalvi iskola felújítása, ám a polgármester attól tart, hogy számos fejlesztést nem lehet majd elszámolni pályázati pénzből. Kellemetlen helyzetbe került a kivitelező is, hiszen több százezer lejjel tartoznak neki.

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
2026. január 31., szombat

Megújult a patakfalvi iskola, de az ígért támogatásnak csak töredéke érkezett meg
2026. január 30., péntek

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn

Zavarossá vált a vezetékes víz Homoródfürdőn a hóolvadás miatt, ezért átmenetileg nem felel meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak – tájékoztatja az érintetteket a szentegyházi polgármesteri hivatal.

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
2026. január 30., péntek

Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn
2026. január 29., csütörtök

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt

Tiltakozást szerveznek Székelyudvarhelyen is, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az adóemelések miatt. A tüntetést vasárnapra tervezik.

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
2026. január 29., csütörtök

Székelyudvarhelyen is utcára vonulnak az adóemelés miatt
2026. január 28., szerda

Idén is lesz disznótor Szentegyházán

Kilencedik alkalommal szerveznek disznótoros eseményt Szentegyházán, ahol a szakmaiság mellett a hangulat és a közösségi élmény is számít.

Idén is lesz disznótor Szentegyházán
Idén is lesz disznótor Szentegyházán
2026. január 28., szerda

Idén is lesz disznótor Szentegyházán
