Lassan a végéhez közeledik a patakfalvi iskola felújítása, ám a polgármester attól tart, hogy számos fejlesztést nem lehet majd elszámolni pályázati pénzből. Kellemetlen helyzetbe került a kivitelező is, hiszen több százezer lejjel tartoznak neki.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 31., 19:182026. január 31., 19:18

Másfél millió lejes támogatást ítéltek meg a környezetvédelmi minisztériumnál pályázó felsőboldogfalvi önkormányzatnak a patakfalvi iskola hőenergetikai felújítására, ahol összevont tagozaton tanítják az elemi osztályos diákokat, illetve az óvodások is helyet kaptak az épületben. Hőszigetelték, fűtésrendszert alakítottak ki Zsombori Levente, a község polgármestere a Székelyhonnak elmondta, szerencsésen indult a projekt, hiszen a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező 1,2 millió lejért elvállalta az építkezést, önrészként pedig (az akkori egyezség szerint) mintegy 120 ezer lejt kellett előteremtsenek. Az építkezés nagyjából másfél éve kezdődött el:

egyebek mellett hőszigetelték az épületet, kicserélték az ajtókat és az ablakokat, hőszivattyús fűtésrendszert alakítottak ki,

ugyanakkor az udvart is rendezték. Mindemellett voltak gerendák, amelyeket cserélni kellett a tetőzetben. Az udvaron hamarosan napelemeket fognak elhelyezni, hogy még energiahatékonyabb legyen a létesítmény. Kellett, de nem lehet elszámolni A pályázatból nem lehetett finanszírozni a fürdőszoba kialakítását, anélkül viszont nem kap működési engedélyt a létesítmény, így ezt önrészként kellett bevállalni – magyarázta a polgármester. Hasonló volt a helyzet ugyanakkor a füstérzékelőkkel ellátott tűzvédelmi rendszer felszerelésével is. Utóbbinak része volt egy öt köbméteres tartály, amelyet ugyancsak meg kellett vásárolni, hiszen a szakemberek szerint nem megfelelő a közeli tűzcsap a rendszer kiszolgálására.

Fotó: Olti Angyalka

A tanintézmény udvara meglehetősen sáros az esősebb időszakokban, így a polgármester fontosnak tartotta, hogy egy járdát is építsenek a gyerekeknek a kaputól a bejáratig. Ezeken kívül különösnek tartja Zsombori,

hogy bár a fáskazánt és a fűtésrendszer más elemeit el lehet számolni a támogatásból, de a kazánház építését nem.

„Nem rakhattuk ki a kazánt az udvarra, így evidens volt, hogy kazánház is kell” – fogalmazott értetlenkedve.

Fotó: Olti Angyalka

A probléma az, hogy az eredetileg 120 ezer lejben leegyeztetett önrész a felsorolt munkálatok miatt 400-500 ezer lejre is megnőhet, ennyi pénzt pedig már nem tud finanszírozni az önkormányzat.

Ha viszont ezek egy része elszámolható lenne, akkor bőven kifizethetnék azt a leszerződött támogatásból.

Az elöljáró elmondása szerint már csak apróbb munkálatok maradtak hátra a beruházásból, így bíznak benne, hogy húsvét után – vagy legkésőbb a következő tanévtől – már visszaköltözhetnek az épületbe a diákok és az óvodások, akik jelenleg Telekfalván tanulnak. Összességében egyébként nagyon meg van elégedve a kivitelező munkájával. Pénz nélkül maradtak Zsombori Leventétől azt is megtudtuk, hogy a beígért összegből eddig csak 370 ezer lejt utalt át a környezetvédelmi minisztérium, így

jelentős tartozás halmozódott fel a vállalkozó irányába.

Hamar meg is értettük, hogy ez mennyire kellemetlen, hiszen megkereste lapunkat a vállalkozó nem sokkal azután, hogy a terepen jártunk. Hirdetés Barabás Zoltánt, a Lord Com Impex Kft. tulajdonosát különösen elkeseríti és felháborítja, hogy a politikai ígéretek ellenére a kormány még nem utalta el az önkormányzatnak pályázaton elnyert pénz többi részét, így azt nem fizethetik ki nekik. Mint mondta,

az övéhez hasonló kisebb cégeknek nagy problémát jelentenek a több százezer lejes kifizetetlen számlák,

hiszen emiatt embereket kell elbocsájtaniuk, ugyanakkor hitelekhez kell folyamodjanak a működésük érdekében. „Már ott tartunk, hogy

a beszállítóink nem adnak építkezési anyagokat, ha meghallják, hogy állami finanszírozású projekten dolgozunk, hiszen attól tartanak, hogy nem kapják meg a pénzüket

– magyarázta a cégtulajdonos.

Az épület felújítva, a kormány viszont nem fizet Fotó: Olti Angyalka