„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában

A terhelhetőségre vonatkozó kérdésekre választ adó szakértői vélemény elkészülte után folytatódhat az iskola felújítása
Fotó: Olti Angyalka
Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.
Tavaly kezdődtek el a tanintézet korszerűsítési munkálatai, miután a város 6 millió lejes finanszírozást kapott a beruházásra az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) program pénzalapjából. A hőszigetelést és az épület energetikai hatékonyságát növelő munkálatok – amelyek a tető cseréjére, új nyílászárók beépítésre, egy napelemes rendszer telepítésére, a belső elektromos hálózat cseréjére és új fűtésrendszer kiépítésére is kiterjedtek –
A székelyudvarhelyi városháza közlése szerint kicserélték a nyílászárókat, elkészült a külső szigetelés és befejezték a belső munkálatokat is, ám a korszerűsítés utolsó szakasza egy váratlan probléma miatt elakadt.
A tető vízszigetelési munkálatai közben felmerült egy műszaki probléma, arra más megoldást kellett találni, az viszont többletsúlyt eredményezne.
Fotó: Olti Angyalka
Ez csak úgy vállalható, ha előtte megbizonyosodnak róla, hogy a tetőzet megbírja a többletterhet, amelybe beletartoznak a korszerűsítés részét képező napelemek is, hiszen azokat is tetőre telepítik – közölte Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője.
A terhelhetőségre vonatkozó kérdésekre csak egy szakértői vélemény adhat megbízható választ, ez heteken belül elkészül – mielőbb meg kell kapja ezt a városháza, hogy kiderüljön, miként zárható le a korszerűsítés, mondta a szóvivő.
Tavaly nyáron még hathónaposra tervezték a kivitelezést, ám most már
Ám hogy mennyire, azt még nem lehet tudni. Megtörténhet, hogy gyorsan megoldható a probléma, de az is, hogy az őszi tanévkezdésre még nem térhetnek vissza a diákok a felújított iskolaépületbe – ez mind attól függ, hogy mit állapít meg a szakértői vizsgálat, tudtuk meg Zörgő Noémitől.
A tanintézet diákjait a korszerűsítés idejére különböző iskolákban helyezték el, legtöbbjüket – az általános iskola felső tagozatos osztályait – a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogadta be. Az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója azonban reméli, hogy az új tanévet már újra a megszokott helyen kezdhetik.
ezeket siettetni nem lehet, szó volt ugyan korábban január végi, február végi, március végi időpontokról, de most ismét van egy kis halasztás valami probléma miatt.
„Ha nyáron vissza tudunk költözni, az nekünk megfelelő és jó lesz, úgyhogy ebben reménykedünk” – fogalmazott Gábos Anna, a tanintézet vezetője. Kérdésünkre válaszolva elmondta, senkinek sem könnyű ez a helyzet, de a nehezén már túl vannak:
„Várjuk, nyilvánvalóan, hogy visszaköltözhessünk. Mindenki, szülők, diákok, pedagógusok, ebben a sorrendben. Reméljük, hogy jól lesz az épület – nagyon szép, csak nincs még kész” – fogalmazott.
Fotó: Olti Angyalka
Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.
Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban.
A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.
Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.
A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.
Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.
Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.
Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.
Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.
Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.
