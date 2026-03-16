„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában

A terhelhetőségre vonatkozó kérdésekre választ adó szakértői vélemény elkészülte után folytatódhat az iskola felújítása

Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.

Széchely István

2026. március 16., 10:082026. március 16., 10:08

Tavaly kezdődtek el a tanintézet korszerűsítési munkálatai, miután a város 6 millió lejes finanszírozást kapott a beruházásra az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) program pénzalapjából. A hőszigetelést és az épület energetikai hatékonyságát növelő munkálatok – amelyek a tető cseréjére, új nyílászárók beépítésre, egy napelemes rendszer telepítésére, a belső elektromos hálózat cseréjére és új fűtésrendszer kiépítésére is kiterjedtek –

jól haladtak az utóbbi időkig.

A székelyudvarhelyi városháza közlése szerint kicserélték a nyílászárókat, elkészült a külső szigetelés és befejezték a belső munkálatokat is, ám a korszerűsítés utolsó szakasza egy váratlan probléma miatt elakadt.
A tető vízszigetelési munkálatai közben felmerült egy műszaki probléma, arra más megoldást kellett találni, az viszont többletsúlyt eredményezne.

Ez csak úgy vállalható, ha előtte megbizonyosodnak róla, hogy a tetőzet megbírja a többletterhet, amelybe beletartoznak a korszerűsítés részét képező napelemek is, hiszen azokat is tetőre telepítik – közölte Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője.

A terhelhetőségre vonatkozó kérdésekre csak egy szakértői vélemény adhat megbízható választ, ez heteken belül elkészül – mielőbb meg kell kapja ezt a városháza, hogy kiderüljön, miként zárható le a korszerűsítés, mondta a szóvivő.
Tavaly nyáron még hathónaposra tervezték a kivitelezést, ám most már

biztos, hogy ez az időszak hosszabbra nyúlik.

Ám hogy mennyire, azt még nem lehet tudni. Megtörténhet, hogy gyorsan megoldható a probléma, de az is, hogy az őszi tanévkezdésre még nem térhetnek vissza a diákok a felújított iskolaépületbe – ez mind attól függ, hogy mit állapít meg a szakértői vizsgálat, tudtuk meg Zörgő Noémitől.

Nyári visszaköltözésben bíznak az iskolában

A tanintézet diákjait a korszerűsítés idejére különböző iskolákban helyezték el, legtöbbjüket – az általános iskola felső tagozatos osztályait – a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogadta be. Az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója azonban reméli, hogy az új tanévet már újra a megszokott helyen kezdhetik.

Vannak még munkálatok, amiket el kell végezzenek,

ezeket siettetni nem lehet, szó volt ugyan korábban január végi, február végi, március végi időpontokról, de most ismét van egy kis halasztás valami probléma miatt.

„Ha nyáron vissza tudunk költözni, az nekünk megfelelő és jó lesz, úgyhogy ebben reménykedünk” – fogalmazott Gábos Anna, a tanintézet vezetője. Kérdésünkre válaszolva elmondta, senkinek sem könnyű ez a helyzet, de a nehezén már túl vannak:

nehéz volt megszokni az új helyet, munkaprogramot, de mostanra sikerült, így már nem tűnődnek ezen.

„Várjuk, nyilvánvalóan, hogy visszaköltözhessünk. Mindenki, szülők, diákok, pedagógusok, ebben a sorrendben. Reméljük, hogy jól lesz az épület – nagyon szép, csak nincs még kész” – fogalmazott.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Feleki Miklós színművész, honvéd szobrát leplezték le Nagygalambfalván

Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban.

2026. március 15., vasárnap

Ünneplők Székelyudvarhelyen: a magyar történelem a szabadság története

A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.

2026. március 15., vasárnap

Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt

Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.

2026. március 14., szombat

Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását

A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.

2026. március 13., péntek

Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat

Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.

2026. március 13., péntek

Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen

Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.

2026. március 13., péntek

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök

Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.

2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.

2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant

Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.

