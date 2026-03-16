„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában

Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.

Széchely István 2026. március 16., 10:082026. március 16., 10:08

Tavaly kezdődtek el a tanintézet korszerűsítési munkálatai, miután a város 6 millió lejes finanszírozást kapott a beruházásra az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) program pénzalapjából. A hőszigetelést és az épület energetikai hatékonyságát növelő munkálatok – amelyek a tető cseréjére, új nyílászárók beépítésre, egy napelemes rendszer telepítésére, a belső elektromos hálózat cseréjére és új fűtésrendszer kiépítésére is kiterjedtek –

jól haladtak az utóbbi időkig.

A székelyudvarhelyi városháza közlése szerint kicserélték a nyílászárókat, elkészült a külső szigetelés és befejezték a belső munkálatokat is, ám a korszerűsítés utolsó szakasza egy váratlan probléma miatt elakadt.

A tető vízszigetelési munkálatai közben felmerült egy műszaki probléma, arra más megoldást kellett találni, az viszont többletsúlyt eredményezne.

Ez csak úgy vállalható, ha előtte megbizonyosodnak róla, hogy a tetőzet megbírja a többletterhet, amelybe beletartoznak a korszerűsítés részét képező napelemek is, hiszen azokat is tetőre telepítik – közölte Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője. A terhelhetőségre vonatkozó kérdésekre csak egy szakértői vélemény adhat megbízható választ, ez heteken belül elkészül – mielőbb meg kell kapja ezt a városháza, hogy kiderüljön, miként zárható le a korszerűsítés, mondta a szóvivő.

Tavaly nyáron még hathónaposra tervezték a kivitelezést, ám most már

biztos, hogy ez az időszak hosszabbra nyúlik.

Ám hogy mennyire, azt még nem lehet tudni. Megtörténhet, hogy gyorsan megoldható a probléma, de az is, hogy az őszi tanévkezdésre még nem térhetnek vissza a diákok a felújított iskolaépületbe – ez mind attól függ, hogy mit állapít meg a szakértői vizsgálat, tudtuk meg Zörgő Noémitől. Nyári visszaköltözésben bíznak az iskolában A tanintézet diákjait a korszerűsítés idejére különböző iskolákban helyezték el, legtöbbjüket – az általános iskola felső tagozatos osztályait – a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium fogadta be. Az Orbán Balázs Általános Iskola igazgatója azonban reméli, hogy az új tanévet már újra a megszokott helyen kezdhetik.

Vannak még munkálatok, amiket el kell végezzenek,

ezeket siettetni nem lehet, szó volt ugyan korábban január végi, február végi, március végi időpontokról, de most ismét van egy kis halasztás valami probléma miatt. „Ha nyáron vissza tudunk költözni, az nekünk megfelelő és jó lesz, úgyhogy ebben reménykedünk" – fogalmazott Gábos Anna, a tanintézet vezetője. Kérdésünkre válaszolva elmondta, senkinek sem könnyű ez a helyzet, de a nehezén már túl vannak:

nehéz volt megszokni az új helyet, munkaprogramot, de mostanra sikerült, így már nem tűnődnek ezen.

„Várjuk, nyilvánvalóan, hogy visszaköltözhessünk. Mindenki, szülők, diákok, pedagógusok, ebben a sorrendben. Reméljük, hogy jól lesz az épület – nagyon szép, csak nincs még kész” – fogalmazott.