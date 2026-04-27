Lakóház égett le Szentegyházán

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

2026. április 27., 20:39

A helyi önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, ahol a körülbelül 60 négyzetméteres épület már teljes egészében lángokban állt érkezésükkor.

Lakhatatlanná vált az épület Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

Mint azt Balázs Páltól, a Szentegyházi önkéntes tűzoltóság parancsnokától megtudtuk, egy régi faház gyulladt ki, valószínűleg a benne található fatüzelésű kályhától. Tulajdonosa, egy 70 év körüli férfi nem tartózkodott otthon a történtek idején, így

személyi sérülés nem történt.

Rámutatott ugyanakkor, hogy a kigyulladt épület szomszédságában egy másik lakóház és egy műhely is található, így félő volt, hogy a lángok átterjednek azokra.

A kigyulladt lakóház egy műhely közvetlen közelében volt Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

A tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni, a kigyulladt ház azonban teljesen leégett.

Fennállt a veszélye, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság