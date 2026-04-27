Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lakóház égett le Szentegyházán

• Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

Székelyhon

2026. április 27., 20:392026. április 27., 20:39

2026. április 27., 20:442026. április 27., 20:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A helyi önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, ahol a körülbelül 60 négyzetméteres épület már teljes egészében lángokban állt érkezésükkor.

Lakhatatlanná vált az épület • Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

Lakhatatlanná vált az épület

Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

Mint azt Balázs Páltól, a Szentegyházi önkéntes tűzoltóság parancsnokától megtudtuk, egy régi faház gyulladt ki, valószínűleg a benne található fatüzelésű kályhától. Tulajdonosa, egy 70 év körüli férfi nem tartózkodott otthon a történtek idején, így

személyi sérülés nem történt.

Rámutatott ugyanakkor, hogy a kigyulladt épület szomszédságában egy másik lakóház és egy műhely is található, így félő volt, hogy a lángok átterjednek azokra.

A kigyulladt lakóház egy műhely közvetlen közelében volt • Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

A kigyulladt lakóház egy műhely közvetlen közelében volt

Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

A tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni, a kigyulladt ház azonban teljesen leégett.

Fennállt a veszélye, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre • Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

Fennállt a veszélye, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre

Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság

Hirdetés

Udvarhelyszék Tűzoltóság Szentegyháza Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen

Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen

Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

2026. április 27., hétfő

2026. április 25., szombat

Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon

Dolgoznak a székelymagyarosi kultúrotthon és a vele egybeépített régi iskola energiahatékonysági felújításán. A kivitelezést július 31-ig be kell fejezni, különben vissza kell fizetni a pályázaton nyert támogatást.

2026. április 25., szombat

Hirdetés
2026. április 23., csütörtök

Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen

Két helyszínen is útlezárásra kell számítani Székelyudvarhelyen péntektől, a közúti infrastruktúra fejlesztése miatt.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 22., szerda

Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen

Megnyitották a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Írói naplókat bemutató vándorkiállítását szerdán délután Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstrumf-villában.

2026. április 22., szerda

Hirdetés
2026. április 22., szerda

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok

Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

2026. április 22., szerda

2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!