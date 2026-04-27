Lakóház égett le Szentegyházán

Fotó: Szentegyházi önkéntes tűzoltóság
Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.
2026. április 27., 20:39
A helyi önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, ahol a körülbelül 60 négyzetméteres épület már teljes egészében lángokban állt érkezésükkor.
Lakhatatlanná vált az épület
Mint azt Balázs Páltól, a Szentegyházi önkéntes tűzoltóság parancsnokától megtudtuk, egy régi faház gyulladt ki, valószínűleg a benne található fatüzelésű kályhától. Tulajdonosa, egy 70 év körüli férfi nem tartózkodott otthon a történtek idején, így
Rámutatott ugyanakkor, hogy a kigyulladt épület szomszédságában egy másik lakóház és egy műhely is található, így félő volt, hogy a lángok átterjednek azokra.
A kigyulladt lakóház egy műhely közvetlen közelében volt
A tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni, a kigyulladt ház azonban teljesen leégett.
Fennállt a veszélye, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületekre
Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.
Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.
Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.
Dolgoznak a székelymagyarosi kultúrotthon és a vele egybeépített régi iskola energiahatékonysági felújításán. A kivitelezést július 31-ig be kell fejezni, különben vissza kell fizetni a pályázaton nyert támogatást.
Két helyszínen is útlezárásra kell számítani Székelyudvarhelyen péntektől, a közúti infrastruktúra fejlesztése miatt.
A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.
Megnyitották a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Írói naplókat bemutató vándorkiállítását szerdán délután Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstrumf-villában.
Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.
Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.
Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.
