Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez

Balesetet szenvedett egy kerékpáros Sikaszó közelében, a 138-as megyei úton péntek délután.

A balesethez a Hargita Megyei Mentőszolgálatot riasztották, munkatárstuktól érdeklődve megtudtuk, a nő fejsérülést szenvedett és eszméletlen volt az orvosi csapat érkezésekor, őt mentőhelikopterrel szállították el.

Helyszíni információk szerint a forgalmat a mentés idejére lezárták.