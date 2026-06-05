Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez

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Fotó: Olti Angyalka
Balesetet szenvedett egy kerékpáros Sikaszó közelében, a 138-as megyei úton péntek délután.
2026. június 05., 14:552026. június 05., 14:55
2026. június 05., 15:112026. június 05., 15:11
A balesethez a Hargita Megyei Mentőszolgálatot riasztották, munkatárstuktól érdeklődve megtudtuk, a nő fejsérülést szenvedett és eszméletlen volt az orvosi csapat érkezésekor, őt mentőhelikopterrel szállították el.
Helyszíni információk szerint a forgalmat a mentés idejére lezárták.
A rendőrség közlése szerint a baleset a 138-as megyei úton történt Sikaszónál pénteken, nem sokkal 13 óra előtt. Az első információk szerint egy 45 éves, csíkszeredai nő kerékpárral haladt az úton, amikor elesett a kerékpárral. A sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától.
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