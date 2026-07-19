Elsodort autók, elárasztott házak: 16 megye 29 településén okozott károkat a rossz idő

Fotó: Katasztrófavédelmi főfelügyelőség
A vasárnapi heves viharok 16 megye 29 településén okoztak károkat, négy országútszakaszon is fennakadások voltak a közlekedésben, 88 gépkocsi pedig megrongálódott – közölte a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).
Az Agerpres által idézett tájékoztatás szerint Argeș, Brăila, Kovászna, Dâmbovița, Galac, Hargita, Hunyad, Iași, Ilfov, Máramaros, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea és Vâlcea megyében, valamint Bukarestben okoztak károkat a heves esőzések és a viharok. A katonai tűzoltók
A viharok következtében 88 jármű rongálódott meg.
A lakosság figyelmeztetésére 23 megyében és Bukarestben összesen 38 RO-ALERT-riasztást, a TVR CRAWL rendszeren keresztül pedig további kilenc figyelmeztetést adtak ki.
Országos szinten több mint tízezer belügyi alkalmazott állt készenlétben több mint 6800 technikai eszközzel. A mentésben a megyei mentőszolgálatok mintegy 940 egysége és 530 hegyimentő is részt vett.
Prahova, Dâmbovița, Suceava és Vaslui megyében több országútszakaszon is akadozott a forgalom átmenetileg a hordalék és kidőlt fák miatt. Az Ilfov megyei Voluntari térségében fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, mert letört faágak szakadtak a felsővezetékre.
ahol az 1-es országúton kialakult villámárvíz 30 gépkocsit sodort el. A tűzoltók két embert mentettek ki egy járműből, további tízen saját erejükből jutottak biztonságba. Egy embert elsodort az ár, őt sérülésekkel szállították kórházba. A tűzoltók egy elárasztott házból is kimentettek egy lakót.
A beavatkozások Bukarestben és Prahova megyében továbbra is folytatódnak, a tűzoltók elöntött ingatlanokból szivattyúzzák ki a vizet és kidőlt fákat távolítanak el.
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