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Elsodort autók, elárasztott házak: 16 megye 29 településén okozott károkat a rossz idő

• Fotó: Katasztrófavédelmi főfelügyelőség

Fotó: Katasztrófavédelmi főfelügyelőség

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A vasárnapi heves viharok 16 megye 29 településén okoztak károkat, négy országútszakaszon is fennakadások voltak a közlekedésben, 88 gépkocsi pedig megrongálódott – közölte a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

Székelyhon

2026. július 19., 21:292026. július 19., 21:29

Az Agerpres által idézett tájékoztatás szerint Argeș, Brăila, Kovászna, Dâmbovița, Galac, Hargita, Hunyad, Iași, Ilfov, Máramaros, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea és Vâlcea megyében, valamint Bukarestben okoztak károkat a heves esőzések és a viharok. A katonai tűzoltók

24 lakóházból, 34 udvarból, 36 pincéből és alagsorból szivattyúzták ki a vizet, továbbá nyolc épület megrongálódott tetőszerkezetéről leszakadt elemeket, 123 kidőlt fát és öt villanyoszlopot távolítottak el.

A viharok következtében 88 jármű rongálódott meg.

A lakosság figyelmeztetésére 23 megyében és Bukarestben összesen 38 RO-ALERT-riasztást, a TVR CRAWL rendszeren keresztül pedig további kilenc figyelmeztetést adtak ki.

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Országos szinten több mint tízezer belügyi alkalmazott állt készenlétben több mint 6800 technikai eszközzel. A mentésben a megyei mentőszolgálatok mintegy 940 egysége és 530 hegyimentő is részt vett.

Prahova, Dâmbovița, Suceava és Vaslui megyében több országútszakaszon is akadozott a forgalom átmenetileg a hordalék és kidőlt fák miatt. Az Ilfov megyei Voluntari térségében fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, mert letört faágak szakadtak a felsővezetékre.

A legsúlyosabb károk a Prahova megyei Bușteni településen keletkeztek,

ahol az 1-es országúton kialakult villámárvíz 30 gépkocsit sodort el. A tűzoltók két embert mentettek ki egy járműből, további tízen saját erejükből jutottak biztonságba. Egy embert elsodort az ár, őt sérülésekkel szállították kórházba. A tűzoltók egy elárasztott házból is kimentettek egy lakót.

A beavatkozások Bukarestben és Prahova megyében továbbra is folytatódnak, a tűzoltók elöntött ingatlanokból szivattyúzzák ki a vizet és kidőlt fákat távolítanak el.

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