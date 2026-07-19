Elsodort autók, elárasztott házak: 16 megye 29 településén okozott károkat a rossz idő

A vasárnapi heves viharok 16 megye 29 településén okoztak károkat, négy országútszakaszon is fennakadások voltak a közlekedésben, 88 gépkocsi pedig megrongálódott – közölte a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

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Az Agerpres által idézett tájékoztatás szerint Argeș, Brăila, Kovászna, Dâmbovița, Galac, Hargita , Hunyad, Iași, Ilfov, Máramaros, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea és Vâlcea megyében, valamint Bukarestben okoztak károkat a heves esőzések és a viharok. A katonai tűzoltók

24 lakóházból, 34 udvarból, 36 pincéből és alagsorból szivattyúzták ki a vizet, továbbá nyolc épület megrongálódott tetőszerkezetéről leszakadt elemeket, 123 kidőlt fát és öt villanyoszlopot távolítottak el.

A viharok következtében 88 jármű rongálódott meg.

A lakosság figyelmeztetésére 23 megyében és Bukarestben összesen 38 RO-ALERT-riasztást, a TVR CRAWL rendszeren keresztül pedig további kilenc figyelmeztetést adtak ki.

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Országos szinten több mint tízezer belügyi alkalmazott állt készenlétben több mint 6800 technikai eszközzel. A mentésben a megyei mentőszolgálatok mintegy 940 egysége és 530 hegyimentő is részt vett.

Prahova, Dâmbovița, Suceava és Vaslui megyében több országútszakaszon is akadozott a forgalom átmenetileg a hordalék és kidőlt fák miatt. Az Ilfov megyei Voluntari térségében fennakadások voltak a vasúti közlekedésben, mert letört faágak szakadtak a felsővezetékre.