Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal

Fotó: képernyőmentés/Fii Informat România Facebook-oldal
A Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás miatt villámárvíz öntötte el Bușteni üdülővárost vasárnap délután, megbénítva az egész települést. A víz autókat és embereket sodort el, és elelárasztotta az 1-es országutat.
2026. július 19., 17:172026. július 19., 17:17
2026. július 19., 17:372026. július 19., 17:37
Sergiu Olteanu, az Omú-csúcson található meteorológiai állomás munkatársa a Digi24-nek elmondta, vasárnap délután rendkívül heves esőzések alakultak ki, amelyek a Bucsecs-hegység völgyeiben, különösen a Jepilor-völgyben erőteljes vízfolyásokat idéztek elő.
A lezúduló hatalmas mennyiségű csapadék következtében a Jepi-patak kilépett medréből,
A villámárvíz elérte a Prahova-völgyben fekvő Buștenit is. Mircea Corbu, a település korábbi polgármestere a News.ro hírügynökségnek elmondta, hogy legalább egy városrész – a felvonó környéke – teljesen el van zárva, nem lehet onnan eljutni a település központjába.
A Prahova Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Bușteni központi részén, az 1-es országút mentén több utcát is elöntött a víz, jelentős vízfelhalmozódások akadályozzák a közlekedést.
A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közlése szerint
Először egy járókelő sietett a segítségére, majd a szinajai SMURD-mentőegység látta el.
Daniel Nicodim, Prahova megye prefektusa elmondta, két járókelőt ragadt magával az ár, egyikük a felső végtagjain szenvedett sérüléseket. Mindkettőjüket kórházba szállították, nincsenek veszélyben.
A tűzoltók emellett több olyan személynek is segítséget nyújtanak, akik az elárasztott utak miatt gépkocsijukban rekedtek, ugyanakkor 22 elárasztott háztartásból szivattyúzák ki a vizet.
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Részlegesen leállt vasárnap délelőtt a Facebook, a közösségi oldal jelenleg csak a mobiltelefonos applikáción keresztül elérhető, asztali számítógépről és mobil böngészőből nem.
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