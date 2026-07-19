Villámárvíz öntötte el Bușteni-t, autókat sodort el az ár – videókkal

A Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás miatt villámárvíz öntötte el Bușteni üdülővárost vasárnap délután, megbénítva az egész települést. A víz autókat és embereket sodort el, és elelárasztotta az 1-es országutat.

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Sergiu Olteanu, az Omú-csúcson található meteorológiai állomás munkatársa a Digi24-nek elmondta, vasárnap délután rendkívül heves esőzések alakultak ki, amelyek a Bucsecs-hegység völgyeiben, különösen a Jepilor-völgyben erőteljes vízfolyásokat idéztek elő.

a víz pedig farönköket, köveket és hordalékot sodorva elárasztotta az 1-es országutat.

A villámárvíz elérte a Prahova-völgyben fekvő Buștenit is. Mircea Corbu, a település korábbi polgármestere a News.ro hírügynökségnek elmondta, hogy legalább egy városrész – a felvonó környéke – teljesen el van zárva, nem lehet onnan eljutni a település központjába.

A Prahova Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Bușteni központi részén, az 1-es országút mentén több utcát is elöntött a víz, jelentős vízfelhalmozódások akadályozzák a közlekedést.

A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közlése szerint