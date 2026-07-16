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Egyértelmű és elgondolkodtató eredmény a Drakula Park-névszavazásról

Tavaly nyáron jelentették be a vidámpark létesítésének tervét Csíkszeredában. Archív • Fotó: Borbély Fanni

Tavaly nyáron jelentették be a vidámpark létesítésének tervét Csíkszeredában. Archív

Fotó: Borbély Fanni

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Lezárult a tervezett csíkszeredai vidámpark új nevére kiírt közönségszavazás. A Drakula Park toronymagasan végzett az élen, azonban a névválasztás még nem véglegesen eldöntött, figyelembe fogják venni, hogy a többi javaslatra összesítve többen szavaztak.

Barabás Hajnal

2026. július 16., 14:292026. július 16., 14:29

Egy hónappal ezelőtt, június 16-án indították el a szavazást a Csíkszereda zsögödi városrészére tervezett vidámpark nevének kiválasztására. Korábban ugyanis a Drakula Park megnevezés társadalmi vitát váltott ki a helyi közösségben.

A létesítmény honlapján három előre megadott elnevezés – Drakula Park Transylvania, Transylvania Adventure Park és The Land of Transylvania – közül lehetett választani, ugyanakkor saját névjavaslatokat is vártak az érdeklődőktől. A voksolás július 15-én zárult, és

több mint hatezren szavaztak a névötletekre.

A három legtöbb voksot kapó elnevezés:

  1. Drakula Park Transylvania – 1852 szavazat

  2. Székely kalandpark – 712 szavazat

  3. Transylvania Adventure Park – 629 szavazat

Az előre megadott nevek mellett számos más érdekes ötletet tettek közzé, amelyek egyik része inkább a helyi identitásra épült, a másik erős irányt a Drakula-márkához kapcsolódó elnevezések jelentették.

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Lénárd András befektető az eredményt értékelve a Székelyhonnak úgy fogalmazott, hogy az egyszerre egyértelmű és elgondolkodtató.

„Az előre megadott lehetőségek közül a Drakula Park fölényesen az első helyen végzett, tehát ez kapta messze a legtöbb szavazatot. Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy

Idézet
nagyon sokan éltek a saját névjavaslat beküldésének lehetőségével,

és ezekre összesítve többen szavaztak, mint a Drakula Park névre” – osztotta meg.

Hozzátette, ez két fontos üzenetet jelent, amit a közösségtől kaptak. „Az egyik, hogy a Drakula Park név önmagában is rendkívül erős és kiemelkedik az összes konkrét alternatíva közül. A másik pedig az, hogy sokan érzik úgy, hogy érdemes elgondolkodni más irányokon is” – mondta.

A beküldött javaslatok között ugyanis sok más kreatív, játékos név is szerepelt. „Ezért nem szeretnénk leegyszerűsíteni az eredményt. A szavazás nemcsak győztest hirdetett, hanem gondolatokat is adott. A következő időszakban minden visszajelzést átgondolunk, mert számunkra nemcsak az a fontos, hogy melyik név nyert, hanem az is, hogy mit üzennek a számok a közösség gondolkodásáról.

Idézet
A végső döntést ennek szellemében, felelősen fogjuk meghozni”

– hangsúlyozta Lénárd András.

Mint korábban beszámoltunk róla, tavaly jelentette be Lénárd András helyi vállalkozó, hogy Zsögödben, az Olt-folyó mellett, az egykori borvíztöltőde helyén építik meg a térség legnagyobb vidámparkját 56 millió euróból. Jelenleg készülnek a tervek, és gyártják a játékelemeket, illetve várják az építkezési engedély kibocsátását a csíkszeredai városházától.

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Csíkszék Magazin Csíkszereda
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