A matematika bűvöletében: beszélgetés Hargita megye legjobb érettségizőjével

Hargita megye legjobb érettségi eredményét érte el idén Bodor Mátyás, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium végzőse. A matematika iránti szenvedélyről, a siker áráról és a jövőbeli terveiről beszélgettünk vele.

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Az idei érettségi eredmények közzététele után sokan figyeltek fel Bodor Mátyás nevére. A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium frissen végzett diákja Hargita megyében a legjobb eredményt érte el (9,97-es átlaggal), ő azonban saját teljesítményéről visszafogottan beszél. Szavai mögött ugyanakkor kirajzolódik egy tudatos, következetes munka története.

Már kisiskolás koromban »eljegyeztem« magam a matematikával, és ez a szerelem azóta is rendületlenül tart

– fogalmazott. Úgy véli, a tantárgy rendszert és értelmet adott mindennapjainak, a versenyek, táborok és az önálló felkészülés pedig természetes részévé váltak az életének.

Középiskolás évei alatt is igyekezett megőrizni ezt a hozzáállást. Bár a versenyekre készülő diákok számára sokszor adott a lehetőség a hiányzásra, ő tudatosan ragaszkodott ahhoz, hogy jelen legyen az iskolai életben.

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Bevallása szerint a komolyság, a céltudatosság és a szervezettség jellemezte az elmúlt négy évet, miközben családja támogatását is fontos tényezőnek tartja.

Kisvárosból a nemzetközi mezőnybe

A kitűnő tanulókról számos sztereotípia él, Mátyás azonban egy másik fontos tévhitre hívta fel a figyelmet. Szerinte sokan úgy gondolják, hogy egy kisebb városból nehéz valódi nemzetközi eredményeket elérni. Tapasztalata ennek éppen az ellenkezője. Úgy látja, hogy a kezdeti nehézségek és az elszigeteltség érzése ellenére előbb-utóbb mindenki megtalálhatja azokat az embereket és közösségeket, amelyek segítik a fejlődésben és a továbblépésben.