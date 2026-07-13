A matematika bűvöletében: beszélgetés Hargita megye legjobb érettségizőjével

A Márton Áron Főgimnáziumban végzett Hargita megye legjobb érettségizője
Fotó: Pinti Attila
Hargita megye legjobb érettségi eredményét érte el idén Bodor Mátyás, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium végzőse. A matematika iránti szenvedélyről, a siker áráról és a jövőbeli terveiről beszélgettünk vele.
2026. július 13., 12:522026. július 13., 12:52
2026. július 13., 12:552026. július 13., 12:55
Az idei érettségi eredmények közzététele után sokan figyeltek fel Bodor Mátyás nevére. A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium frissen végzett diákja Hargita megyében a legjobb eredményt érte el (9,97-es átlaggal), ő azonban saját teljesítményéről visszafogottan beszél. Szavai mögött ugyanakkor kirajzolódik egy tudatos, következetes munka története.
Mátyás szerint pályájának meghatározó eleme már kisiskolás korában megjelent.
– fogalmazott. Úgy véli, a tantárgy rendszert és értelmet adott mindennapjainak, a versenyek, táborok és az önálló felkészülés pedig természetes részévé váltak az életének.
Középiskolás évei alatt is igyekezett megőrizni ezt a hozzáállást. Bár a versenyekre készülő diákok számára sokszor adott a lehetőség a hiányzásra, ő tudatosan ragaszkodott ahhoz, hogy jelen legyen az iskolai életben.
Bevallása szerint a komolyság, a céltudatosság és a szervezettség jellemezte az elmúlt négy évet, miközben családja támogatását is fontos tényezőnek tartja.
A kitűnő tanulókról számos sztereotípia él, Mátyás azonban egy másik fontos tévhitre hívta fel a figyelmet. Szerinte sokan úgy gondolják, hogy egy kisebb városból nehéz valódi nemzetközi eredményeket elérni. Tapasztalata ennek éppen az ellenkezője. Úgy látja, hogy a kezdeti nehézségek és az elszigeteltség érzése ellenére előbb-utóbb mindenki megtalálhatja azokat az embereket és közösségeket, amelyek segítik a fejlődésben és a továbblépésben.
Bodor Mátyás üzenete a következő generációknak: sok sikert és egy kis szerencsét!
Fotó: Bodor Mátyás archívuma
Arra a kérdésre, hogy a siker inkább tehetség, szorgalom vagy kitartás eredménye-e, határozott választ adott.
– mondta. Hozzátette: bizonyos fokú tehetség minden területen szükséges, de önmagában kevés. A hosszú távú eredményekhez elengedhetetlen a kitartó munka.
Az érettségi kapcsán pragmatikus megközelítést választott. Először feltérképezte az elvárásokat, majd ezekhez igazította a felkészülését.
Mivel számára különösen fontos volt a magas pontszám elérése, inkább az esetleges formai hibáktól tartott.
A felkészülés során ugyanakkor igyekezett minden helyzetben megtalálni a tanulási lehetőséget. Ennek köszönhetően a magyar és román klasszikusok olvasását sem kötelező feladatként élte meg, hanem olyan alkalomként, amely később talán nem ismétlődik meg.
A friss érettségiző a jövőben külföldön szeretne továbbtanulni matematika szakon, hosszabb távon pedig tudományos, akadémiai pályában gondolkodik. A nyári pihenés azonban még várat magára. A következő napokban ugyanis a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára készül, amelynek 67. kiadását Kínában rendezik meg.
Üzenete a következő generációknak rövid, de lényegre törő:
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