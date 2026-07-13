Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A matematika bűvöletében: beszélgetés Hargita megye legjobb érettségizőjével

érettségiző, Hargita megye, Bodor Mátyás, matematika, siker, Márton Áron Főgimnázium

A Márton Áron Főgimnáziumban végzett Hargita megye legjobb érettségizője

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hargita megye legjobb érettségi eredményét érte el idén Bodor Mátyás, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium végzőse. A matematika iránti szenvedélyről, a siker áráról és a jövőbeli terveiről beszélgettünk vele.

Nagy Lilla

2026. július 13., 12:522026. július 13., 12:52

2026. július 13., 12:552026. július 13., 12:55

Az idei érettségi eredmények közzététele után sokan figyeltek fel Bodor Mátyás nevére. A csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium frissen végzett diákja Hargita megyében a legjobb eredményt érte el (9,97-es átlaggal), ő azonban saját teljesítményéről visszafogottan beszél. Szavai mögött ugyanakkor kirajzolódik egy tudatos, következetes munka története.

Egy régi szerelem: a matematika

Mátyás szerint pályájának meghatározó eleme már kisiskolás korában megjelent.

Idézet
Már kisiskolás koromban »eljegyeztem« magam a matematikával, és ez a szerelem azóta is rendületlenül tart

– fogalmazott. Úgy véli, a tantárgy rendszert és értelmet adott mindennapjainak, a versenyek, táborok és az önálló felkészülés pedig természetes részévé váltak az életének.

Középiskolás évei alatt is igyekezett megőrizni ezt a hozzáállást. Bár a versenyekre készülő diákok számára sokszor adott a lehetőség a hiányzásra, ő tudatosan ragaszkodott ahhoz, hogy jelen legyen az iskolai életben.

Hirdetés

Bevallása szerint a komolyság, a céltudatosság és a szervezettség jellemezte az elmúlt négy évet, miközben családja támogatását is fontos tényezőnek tartja.

Kisvárosból a nemzetközi mezőnybe

A kitűnő tanulókról számos sztereotípia él, Mátyás azonban egy másik fontos tévhitre hívta fel a figyelmet. Szerinte sokan úgy gondolják, hogy egy kisebb városból nehéz valódi nemzetközi eredményeket elérni. Tapasztalata ennek éppen az ellenkezője. Úgy látja, hogy a kezdeti nehézségek és az elszigeteltség érzése ellenére előbb-utóbb mindenki megtalálhatja azokat az embereket és közösségeket, amelyek segítik a fejlődésben és a továbblépésben.

Bodor Mátyás üzenete a következő generációknak: sok sikert és egy kis szerencsét! Galéria

Bodor Mátyás üzenete a következő generációknak: sok sikert és egy kis szerencsét!

Fotó: Bodor Mátyás archívuma

Arra a kérdésre, hogy a siker inkább tehetség, szorgalom vagy kitartás eredménye-e, határozott választ adott.

Idézet
Az igazi sikerhez szürke, gürcölős hétköznapokon keresztül lehet eljutni

– mondta. Hozzátette: bizonyos fokú tehetség minden területen szükséges, de önmagában kevés. A hosszú távú eredményekhez elengedhetetlen a kitartó munka.

Hogyan készült az érettségire?

Az érettségi kapcsán pragmatikus megközelítést választott. Először feltérképezte az elvárásokat, majd ezekhez igazította a felkészülését.

Úgy véli, a rendszer elsősorban a minimális követelmények teljesítését vizsgálja, ezért a legtöbb diák számára megfelelő munkával teljesíthető.

Mivel számára különösen fontos volt a magas pontszám elérése, inkább az esetleges formai hibáktól tartott.

A felkészülés során ugyanakkor igyekezett minden helyzetben megtalálni a tanulási lehetőséget. Ennek köszönhetően a magyar és román klasszikusok olvasását sem kötelező feladatként élte meg, hanem olyan alkalomként, amely később talán nem ismétlődik meg.

Kína után jöhet a pihenés

A friss érettségiző a jövőben külföldön szeretne továbbtanulni matematika szakon, hosszabb távon pedig tudományos, akadémiai pályában gondolkodik. A nyári pihenés azonban még várat magára. A következő napokban ugyanis a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára készül, amelynek 67. kiadását Kínában rendezik meg.

Üzenete a következő generációknak rövid, de lényegre törő:

Idézet
Sok sikert és egy kis szerencsét!
Csíkszék Csíkszereda Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ma reggeli jelentés: a férfi lábán ejtett sebeket a medve
Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
Megvetné a lábát a Szuperligában a két székelyföldi klub – kik lehetnek a legfőbb vetélytársaik?
Egyesek még a halála után is félnek Marosvásárhely díszpolgárától
Horváth Bence: már nem csak túlélni akarjuk a világbajnokságot
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Ma reggeli jelentés: a férfi lábán ejtett sebeket a medve
Székelyhon

Ma reggeli jelentés: a férfi lábán ejtett sebeket a medve
Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
Székelyhon

Ez a hétvége sem telt el medvék jelenléte nélkül
Megvetné a lábát a Szuperligában a két székelyföldi klub – kik lehetnek a legfőbb vetélytársaik?
Székely Sport

Megvetné a lábát a Szuperligában a két székelyföldi klub – kik lehetnek a legfőbb vetélytársaik?
Egyesek még a halála után is félnek Marosvásárhely díszpolgárától
Krónika

Egyesek még a halála után is félnek Marosvásárhely díszpolgárától
Horváth Bence: már nem csak túlélni akarjuk a világbajnokságot
Székely Sport

Horváth Bence: már nem csak túlélni akarjuk a világbajnokságot
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 13., hétfő

Áramszünet lesz két alcsíki településen

Áramszünetre kell számítani július 14-én, kedden Csíkszentsimonban és Csíkkozmáson – tájékoztatott az Electrica Harghita megyei kirendeltsége.

Áramszünet lesz két alcsíki településen
Áramszünet lesz két alcsíki településen
2026. július 13., hétfő

Áramszünet lesz két alcsíki településen
Hirdetés
2026. július 13., hétfő

Készül a csíkszentkirályi tanuszoda, de sok van még a befejezésig

Folytatódott idén a csíkszentkirályi tanuszoda építése, a szerkezetépítés után a tető kialakításán dolgoznak. Idén várhatóan szerkezetkész állapotban lesz az épület, a befejezés jövőre várható, amennyiben folyamatos lesz a finanszírozás.

Készül a csíkszentkirályi tanuszoda, de sok van még a befejezésig
Készül a csíkszentkirályi tanuszoda, de sok van még a befejezésig
2026. július 13., hétfő

Készül a csíkszentkirályi tanuszoda, de sok van még a befejezésig
2026. július 12., vasárnap

Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó

A kaláka megtartja, élteti és erősíti a közösségeket – vallják a X. Kaszáló Kaláka résztvevői. A háromnapos csíkszentkirályi eseménysorozat szombati programja hajnalban közös kaszálással indult Bakalján, mintegy ötven férfi csatlakozott.

Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó
Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó
2026. július 12., vasárnap

Amit a kasza levágott, a gereblye ne hagyja ott – videó
2026. július 11., szombat

Ilyet sem látni minden reggel: kaszáló kalákát tartottak Csíkszentkirályon – videó

Napkeltekor ismét benépesült a csíkszentkirályi Bakalja: népviseletbe öltözött férfiak vágtak neki a rétnek, hogy a térség egyik legszebb hagyományát, a kaszáló kalákát közösen elevenítsék fel.

Ilyet sem látni minden reggel: kaszáló kalákát tartottak Csíkszentkirályon – videó
Ilyet sem látni minden reggel: kaszáló kalákát tartottak Csíkszentkirályon – videó
2026. július 11., szombat

Ilyet sem látni minden reggel: kaszáló kalákát tartottak Csíkszentkirályon – videó
Hirdetés
2026. július 10., péntek

Nem csak felvonulás: először gurul végig Csíkszeredán a Critical Mass

Közösségépítés, mozgás, városi kerékpározás és egy kis nyári szabadságérzet. Július 11-én először szerveznek Critical Mass felvonulást Csíkszeredában, amely mögött lelkes civilek és egy közös ügy áll.

Nem csak felvonulás: először gurul végig Csíkszeredán a Critical Mass
Nem csak felvonulás: először gurul végig Csíkszeredán a Critical Mass
2026. július 10., péntek

Nem csak felvonulás: először gurul végig Csíkszeredán a Critical Mass
2026. július 10., péntek

Szekerekkel járnak a készülő bicikliúton az Olt-folyó mentén

Még el sem készült teljesen a kerékpárút az Olt-folyó mentén, máris lovas szekérrel vagy autóval közlekednek rajta egyesek. A bicikliutat több mint 45 kilométeren keresztül építik ki, a munkálatokkal a befejezéshez közelednek.

Szekerekkel járnak a készülő bicikliúton az Olt-folyó mentén
Szekerekkel járnak a készülő bicikliúton az Olt-folyó mentén
2026. július 10., péntek

Szekerekkel járnak a készülő bicikliúton az Olt-folyó mentén
2026. július 10., péntek

Íme az új irány: a Nagy Laji dombján terjeszkedhet Csíkszereda

Lehetőséget teremtettek lakóházak, tömbházak építésére Csíkszereda délkeleti övezetében, a Nagy Laji dombja 1-es terület övezeti rendezési terve (PUZ) alapján. Ugyanezen dokumentáció révén a kórházhoz vezető alternatív útvonalat is meghatározták.

Íme az új irány: a Nagy Laji dombján terjeszkedhet Csíkszereda
Íme az új irány: a Nagy Laji dombján terjeszkedhet Csíkszereda
2026. július 10., péntek

Íme az új irány: a Nagy Laji dombján terjeszkedhet Csíkszereda
Hirdetés
2026. július 10., péntek

Megvan a jóváhagyás, készülhet az új körforgalom Csíkszeredában

A közlekedésrendészet kedvezően véleményezte a körforgalom kialakításának tervét a csíkszeredai Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében, így ideiglenes jelleggel ezt létre lehet hozni. Tesztidőszakra készülnek.

Megvan a jóváhagyás, készülhet az új körforgalom Csíkszeredában
Megvan a jóváhagyás, készülhet az új körforgalom Csíkszeredában
2026. július 10., péntek

Megvan a jóváhagyás, készülhet az új körforgalom Csíkszeredában
2026. július 09., csütörtök

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában

Egy ember megsérült szerda este Csíkszeredában, a Hargita utcában, miután egy lovas szekér és egy autó összeütközött. A szekér hajtója alkoholt fogyasztott a baleset előtt.

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
2026. július 09., csütörtök

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
2026. július 09., csütörtök

Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével

Évtizedek óta visszatérő gondot okoz a nagyobb esőzések után felgyűlő víz Csíkszereda több pontján. A teljes esővíz-elvezető hálózatot nemrég átvevő Harvíz Rt. vízszolgáltató most átfogó felmérésbe kezd, hogy feltárja a rendszer hiányosságait.

Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével
Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével
2026. július 09., csütörtök

Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!