Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megvan a jóváhagyás, készülhet az új körforgalom Csíkszeredában

Megvan a változtatáshoz szükséges jóváhagyás • Fotó: Borbély Fanni

Megvan a változtatáshoz szükséges jóváhagyás

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közlekedésrendészet kedvezően véleményezte a körforgalom kialakításának tervét a csíkszeredai Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében, így ideiglenes jelleggel ezt létre lehet hozni. Tesztidőszakra készülnek.

Kovács Attila

2026. július 10., 08:002026. július 10., 08:00

Csíkszeredában tovább növekedhet a körforgalmak száma, erre most már a közlekedésrendészet illetékesei is rábólintottak. A kedvező véleményezést megkapta a városháza az érintett útkereszteződés forgalmi átalakítására – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.

Hirdetés

A Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződését, a csíkiak számára egyszerűbben az Óceán üzlet melletti útkereszteződést illetően már egy ideje felmerült a körforgalom létrehozásának ötlete, az erre vonatkozó konkrét elképzelésről márciusban tájékoztatott a városvezető.

korábban írtuk

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában
Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

Akkor a rendőrséghez fordultak a jóváhagyásért, ez időközben eredménnyel járt. Kérdésünkre Korodi Attila azt mondta, most a város úthálózatán a burkolati jelek festésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményét várják, hogy

a megbízást elnyerő céggel az átalakításhoz szükséges útfestést is elvégeztessék.

Ugyanakkor egy nagyobb megrendelés is folyamatban van 300 új forgalmi tábla beszerzésére, mivel sok ilyen elhasználódott, rozsdás táblát készülnek kicserélni a város területén.

Körvonalazódik a változás az útkereszteződésben • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Körvonalazódik a változás az útkereszteződésben

Fotó: Borbély Fanni

Ennek részeként a körforgalom jelzéséhez szükséges táblákat is beszerzik, és felszerelik az útkereszteződésben. Ha ez megtörténik,

műanyag elemek felhasználásával alakítják ki a középszigetet.

A polgármester kérdésünkre megerősítette, egyelőre tesztüzemmódban lesz az új körforgalom, ideiglenes jelleggel, hogy a változtatás utáni tapasztalatokat lehessen elemezni a végleges forma kialakítása előtt.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Épített elemek kialakítására csak a véglegesítéskor kerül sor. Ehhez várhatóan nem lesz szükség nagyobb beavatkozásra, az elvégzett számítások azt mutatják, hogy

a rendelkezésre álló hely elégséges, esetleg egy-két parkolóhely felszámolása jöhet szóba.

A mindkét oldalán parkolóhelyekkel teletűzdelt Temesvári sugárút és a Szív utca jelentős gépjárműforgalmat bonyolít le minden nap, előbbi a városközpontnak a Nagyrét utcán át Csíktaplocával, Csíksomlyóval, a Brassói úttal és az észak-déli irányú elkerülőúttal történő összeköttetését is biztosítja. Mivel minden irányból közlekednek az autók, a kereszteződés főleg csúcsforgalom idején zsúfolt és az áthaladás nagy körültekintést igényel. Ezen könnyíthet a tervezett körforgalom.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka
Staffan Lundh: mindent megteszünk, hogy újra győztesek legyünk
Lélektani határ alá eshet hamarosan az erdélyi egyházkerület reformátusságának lélekszáma
Visszatér a focivébé, pályán az FTC és az U – csütörtökön a tévében
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Székelyhon

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka
Székelyhon

Vízbe fulladt Apold község polgármestere, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka
Staffan Lundh: mindent megteszünk, hogy újra győztesek legyünk
Székely Sport

Staffan Lundh: mindent megteszünk, hogy újra győztesek legyünk
Lélektani határ alá eshet hamarosan az erdélyi egyházkerület reformátusságának lélekszáma
Krónika

Lélektani határ alá eshet hamarosan az erdélyi egyházkerület reformátusságának lélekszáma
Visszatér a focivébé, pályán az FTC és az U – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Visszatér a focivébé, pályán az FTC és az U – csütörtökön a tévében
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 09., csütörtök

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában

Egy ember megsérült szerda este Csíkszeredában, a Hargita utcában, miután egy lovas szekér és egy autó összeütközött. A szekér hajtója alkoholt fogyasztott a baleset előtt.

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
2026. július 09., csütörtök

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével

Évtizedek óta visszatérő gondot okoz a nagyobb esőzések után felgyűlő víz Csíkszereda több pontján. A teljes esővíz-elvezető hálózatot nemrég átvevő Harvíz Rt. vízszolgáltató most átfogó felmérésbe kezd, hogy feltárja a rendszer hiányosságait.

Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével
Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével
2026. július 09., csütörtök

Évtizedes problémát orvosolnának Csíkszeredában az esővíz-elvezető rendszer korszerűsítésével
2026. július 08., szerda

Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok

Noha a tavaly országszerte beszerzett elektromos iskolabuszok elsősorban az árkülönbségek miatt eredményeztek vitákat, az eltelt egy év után a tapasztalatok azt bizonyítják, ezek a járművek beváltak, a települések vezetői elégedettek velük.

Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok
Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok
2026. július 08., szerda

Beváltak, jól működnek az elektromos iskolabuszok
2026. július 08., szerda

Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón

A XI. Székelyföldi Gyógynövény Napok idén kétnapos rendezvénnyel várja az érdeklődőket a csíksomlyói Mária-kertben a hétvégén. Az eseményen a gyógynövények, fűszernövények, helyi termékek és hagyományos székely ízek kerülnek a középpontba.

Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón
Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón
2026. július 08., szerda

Újra a gyógynövényeké lesz a főszerep Csíksomlyón
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál

A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége.

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
2026. július 08., szerda

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
2026. július 07., kedd

Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?

A tavaly átadott hargitafürdői épületet, amely a tűzoltószertár mellett orvosi rendelőnek, gyógyszertárnak, irodáknak, közvécének is helyet biztosítana, egyelőre csak részben használják, a rendelő és gyógyszertár nyitása nem egyszerű.

Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?
Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?
2026. július 07., kedd

Lesz-e gyógyszertár és orvosi rendelő Hargitafürdőn?
2026. július 07., kedd

Szoknyában gurulnak a női motorosok

Idén is megszervezik a Szoknyás Gurulás nevű motoros felvonulást Csíkszeredában július 18-án, szombaton.

Szoknyában gurulnak a női motorosok
Szoknyában gurulnak a női motorosok
2026. július 07., kedd

Szoknyában gurulnak a női motorosok
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban

Két korhadt és beteg fűzfát vágnak ki kedden a csíkszeredai központi parkban. A városvezetés szerint a beavatkozásra a közbiztonság érdekében van szükség.

Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban
Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban
2026. július 06., hétfő

Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban
2026. július 06., hétfő

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral

Lezárták a tavaly augusztusban Csobotfalva közelében elhunyt pásztor ügyében indított nyomozást. Bár a hatóságok szerint a férfi halálát állattámadás okozta, a vizsgálat végül nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy milyen állat végzett vele.

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
2026. július 06., hétfő

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
2026. július 06., hétfő

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot

Közel egy éve tart az öt felcsíki községet kiszolgáló gázhálózat beüzemeléséhez szükséges működési engedélyeztetési eljárás, amely várhatóan két hónapon belül befejeződik. Ha ez megtörténik, nem lesz akadálya a szolgáltatás elkezdésének.

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
2026. július 06., hétfő

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!