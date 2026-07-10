Megvan a változtatáshoz szükséges jóváhagyás
Fotó: Borbély Fanni
A közlekedésrendészet kedvezően véleményezte a körforgalom kialakításának tervét a csíkszeredai Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében, így ideiglenes jelleggel ezt létre lehet hozni. Tesztidőszakra készülnek.
Csíkszeredában tovább növekedhet a körforgalmak száma, erre most már a közlekedésrendészet illetékesei is rábólintottak. A kedvező véleményezést megkapta a városháza az érintett útkereszteződés forgalmi átalakítására – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.
A Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződését, a csíkiak számára egyszerűbben az Óceán üzlet melletti útkereszteződést illetően már egy ideje felmerült a körforgalom létrehozásának ötlete, az erre vonatkozó konkrét elképzelésről márciusban tájékoztatott a városvezető.
Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.
Akkor a rendőrséghez fordultak a jóváhagyásért, ez időközben eredménnyel járt. Kérdésünkre Korodi Attila azt mondta, most a város úthálózatán a burkolati jelek festésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményét várják, hogy
Ugyanakkor egy nagyobb megrendelés is folyamatban van 300 új forgalmi tábla beszerzésére, mivel sok ilyen elhasználódott, rozsdás táblát készülnek kicserélni a város területén.
Körvonalazódik a változás az útkereszteződésben
Fotó: Borbély Fanni
Ennek részeként a körforgalom jelzéséhez szükséges táblákat is beszerzik, és felszerelik az útkereszteződésben. Ha ez megtörténik,
A polgármester kérdésünkre megerősítette, egyelőre tesztüzemmódban lesz az új körforgalom, ideiglenes jelleggel, hogy a változtatás utáni tapasztalatokat lehessen elemezni a végleges forma kialakítása előtt.
Fotó: Borbély Fanni
Épített elemek kialakítására csak a véglegesítéskor kerül sor. Ehhez várhatóan nem lesz szükség nagyobb beavatkozásra, az elvégzett számítások azt mutatják, hogy
A mindkét oldalán parkolóhelyekkel teletűzdelt Temesvári sugárút és a Szív utca jelentős gépjárműforgalmat bonyolít le minden nap, előbbi a városközpontnak a Nagyrét utcán át Csíktaplocával, Csíksomlyóval, a Brassói úttal és az észak-déli irányú elkerülőúttal történő összeköttetését is biztosítja. Mivel minden irányból közlekednek az autók, a kereszteződés főleg csúcsforgalom idején zsúfolt és az áthaladás nagy körültekintést igényel. Ezen könnyíthet a tervezett körforgalom.
Fotó: Borbély Fanni
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