A közlekedésrendészet kedvezően véleményezte a körforgalom kialakításának tervét a csíkszeredai Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében, így ideiglenes jelleggel ezt létre lehet hozni. Tesztidőszakra készülnek.

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Csíkszeredában tovább növekedhet a körforgalmak száma, erre most már a közlekedésrendészet illetékesei is rábólintottak. A kedvező véleményezést megkapta a városháza az érintett útkereszteződés forgalmi átalakítására – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.

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A Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződését, a csíkiak számára egyszerűbben az Óceán üzlet melletti útkereszteződést illetően már egy ideje felmerült a körforgalom létrehozásának ötlete, az erre vonatkozó konkrét elképzelésről márciusban tájékoztatott a városvezető.

korábban írtuk Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

Akkor a rendőrséghez fordultak a jóváhagyásért, ez időközben eredménnyel járt. Kérdésünkre Korodi Attila azt mondta, most a város úthálózatán a burkolati jelek festésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményét várják, hogy