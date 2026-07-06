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Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Lezárták a tavaly augusztusban Csobotfalva közelében elhunyt pásztor ügyében indított nyomozást. Bár a hatóságok szerint a férfi halálát állattámadás okozta, a vizsgálat végül nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy milyen állat végzett vele.

Barabás Hajnal

2026. július 06., 12:212026. július 06., 12:21

Tavaly augusztus 21-én holtan találtak egy 65 éves pásztort a Somlyó-patak melletti esztenánál, Csobotfalva közelében. A férfi a Csíksomlyói Közbirtokosság szarvasmarhacsordáját őrizte, amikor bekövetkezett a tragédia. Az esetet követően a rendőrség első vizsgálata alapján felmerült, hogy egy bika öklelte fel, míg a munkaadó inkább medvetámadásra gyanakodott. A közösségi médiában is élénk vita bontakozott ki arról, hogy bika vagy medve okozhatta a pásztor halálát.

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Hatvanöt éves férfi holttestét találták meg Csobotfalva közelében augusztus 21-én délután. A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint bika támadhatta meg az áldozatot, aki ennek következtében életét vesztette.

Az ügy részleteiről közel egy évvel később a csíkszeredai ügyészségtől kértünk tájékoztatást. A válasz szerint a nyomozás során nem sikerült teljes bizonyossággal megállapítani, hogy pontosan milyen állat végzett a pásztorral.

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„Lezárult a tavaly augusztusi haláleset ügyében indított büntetőeljárás: az ügyészség megállapította, hogy az áldozat halálát állattámadás okozta. Bár a helyszíni szemle során több medvenyomot is rögzítettek, teljes bizonyossággal nem sikerült megállapítani, hogy pontosan milyen állat végzett az áldozattal” – állt a hivatalos válaszlevélben, amelyet Jere Amalia főügyész és Policiuc Andreea Teodora ügyész jegyzett.

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Nem bika, hanem medve ölte meg a pásztort munkaadói szerint

Nem bika öklelte fel, ahogy a hatóságok feltételezik, hanem medve ölte meg a pásztort múlt csütörtökön Csíkszereda közelében – állítják a Csíksomlyó Közbirtokosság vezetői. Közben a medvét kilőtték, mert megölt egy fiatal tehenet.

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Csíkszék
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