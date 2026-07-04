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Ismét népviseletbe öltözött Csíksomlyó Közös ének, tánc, ima és gyerekzsivaj töltötte meg szombaton a csíksomlyói nyerget. Az Ezer Székely Leány Napján ezrek ünnepelték együtt a székely hagyományokat, miközben a jövő évi házigazdát is kijelölték. Nagy Lilla 2026. július 04., 18:512026. július 04., 18:51 2026. július 04., 19:022026. július 04., 19:02

Fotó: Pinti Attila

Közös ének, tánc, ima és gyerekzsivaj töltötte meg szombaton a csíksomlyói nyerget. Az Ezer Székely Leány Napján ezrek ünnepelték együtt a székely hagyományokat, miközben a jövő évi házigazdát is kijelölték.

Nagy Lilla 2026. július 04., 18:512026. július 04., 18:51 2026. július 04., 19:022026. július 04., 19:02

Apró kislány igazgatja a szoknyáját a fűben. A népviselet olyan pici rajta, hogy szinte egy játékbabára is ráillene, ő mégis magától értetődő természetességgel viseli, ebbe született bele. Néhány méterrel arrébb csángó asszonyok segítenek egymásnak megkötni a kendőt, majd összenéznek és elmosolyodnak. A mozdulatok régiek, a pillanat mégis eleven, ismerős. Hirdetés

Fotó: Pinti Attila

Ismét megtelt élettel Csíksomlyó az Ezer Székely Leány Napján. Már a reggeli órákban gyülekeztek a résztvevők Csíkszereda főterén, ahonnan népviseletbe öltözve vonultak a kegytemplomhoz. A tömegben minden korosztály képviseltette magát: volt, aki egyedül érkezett, mások barátokkal, családdal vagy egész közösségekkel vágtak neki a napnak, ki gyalog, ki lóháton, ki szekéren.

A rendezvény évtizedek óta a székely identitás egyik fontos ünnepe.

A népviselet, a népzene, a néptánc és a magyar nyelven elmondott ima ezen a napon nem egyszerű hagyományként jelenik meg, hanem közösségi élményként is. A szentmise, a közös éneklés és a táncok mind ezt erősítették.

Fotó: Pinti Attila

A nyeregben egymást váltották a hagyományőrző csoportok előadásai, a színpad körül pedig folyamatosan gyűltek az érdeklődők. Közben a gyerekek önfeledten játszották a népi játékokat, körbe-körbe forogtak a társaikkal, a kézműves sátraknál pedig kíváncsi kezek próbálták ki a régi mesterségeket. Sokan a fellépők miatt érkeztek, másokat a foglalkozások és a vásár vonzott ki, de akadtak olyanok is, akik egyszerűen

egy pokrócot terítettek le a fűre, és a családdal töltötték a napot.

Ez azt bizonyította, hogy az Ezer Székely Leány Napja egyszerre lehet fesztiváli hangulatú, találkozó és közösségi ünnep.

Fotó: Pinti Attila

A legfiatalabbak talán a leglátványosabban élték meg a rendezvényt. A kislányok büszkén viselték színes viseletüket, többen mosolyogva mondták, mennyire

szépnek érzik magukat benne.

A fiúk közül néhányan már a legényes lépéseivel próbálkoztak, nagy tapsot kapva a nézőktől. A délután során közös tánc hozta össze az embereket, majd elkészült a hagyományos közös fotó a népviseletbe öltözött résztvevőkkel.

Fotó: Pinti Attila

A jókedv szinte állandó vendég volt a Nyeregben. Ahogy a zenészek rázendítettek egy újabb dallamra, valaki tréfásan odakiáltotta:

Akinek most kedve nincs, annak egy csepp esze sincs.

A körülötte állók nevetve helyeseltek.

Fotó: Pinti Attila

A nap egyik jelképes mozzanata a házigazdai staféta átadása volt. A hagyományokhoz híven két esketőszéket adtak át a következő tiszteletbeli házigazdának, a jövő évi rendezvényre készülő Madéfalvának. Az ajándékot jókívánságok kísérték, miközben az idei házigazda, Szépvíz község búcsút vett ettől a szerepkörtől.

Fotó: Pinti Attila

Az esketőszékek átadása talán több is egyszerű ceremóniánál, hiszen a folytonosságot jelképezi. Azt az üzenetet hordozza, hogy a közösség által őrzött értékek nem érnek véget egy rendezvénnyel, hanem nemzedékről nemzedékre, faluról falura öröklődnek tovább. A csíksomlyói nyeregben szombaton ismét ezrek bizonyították, hogy ezek a hagyományok ma is élnek, és ha vigyázunk rá, még sokáig velünk lesznek.

Fotó: Pinti Attila

korábban írtuk A főtéri tánccal elkezdődött az Ezer Székely Leány Napja Népviseletbe öltözött csíkszékiek és helyiek töltötték meg szombat reggel a csíkszeredai Szabadság teret: elkezdődött az Ezer Székely Leány Napja.

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila