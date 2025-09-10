2025. szeptember 08., hétfő

A diák vagy a mesterséges intelligencia írja meg a házi feladatot?

A mesterséges intelligenciát már most is használják az iskolákban, de fontos lenne, hogy a tanárok és diákok is helyesen alkalmazzák azt a városi és vidéki oktatási intézményekben, egyetemeken egyaránt.