/ Háromszék
Általános sztrájkra készül a polgármesteri hivatalok szakszervezete

Általános sztrájkra készül a polgármesteri hivatalok szakszervezete

Általános sztrájkba lépne jövő szerdán a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a közigazgatást érintő megszorítási tervek miatt. Az érdekvédelmi tömörülés jelenleg is tiltakozik, de a gyakorlatban nem mindenhol szünetel az ügyfélfogadás.

Beteg gyermekek gyógyulását támogatják

Segítségre szoruló családok beteg gyermekeinek gyógykezeléséhez, ehhez fontos eszközök megvásárlásához nyújt anyagi segítséget egy, eddig főként Magyarországon tevékenykedő alapítvány, amely szeretné kiterjeszteni tevékenységét Erdélyre is.

Beteg gyermekek gyógyulását támogatják
Beteg gyermekek gyógyulását támogatják
2025. szeptember 10., szerda

Beteg gyermekek gyógyulását támogatják

2025. szeptember 09., kedd

Megbéníthatja a háromszéki községek működését a tervezett leépítés

Kovászna megyében több mint kétszáz közalkalmazott marad munka nélkül, ha életbe lép a kormány negyvenöt százalékos leépítési terve. A községvezetők attól tartanak, hogy a megszorítások csődbe taszítják az önkormányzatokat.

Megbéníthatja a háromszéki községek működését a tervezett leépítés
Megbéníthatja a háromszéki községek működését a tervezett leépítés
2025. szeptember 09., kedd

Megbéníthatja a háromszéki községek működését a tervezett leépítés

2025. szeptember 09., kedd

Már az egész Székelyföldre érvényes a ma délutáni viharriasztás

Az ország tizenöt megyéjét érintő elsőfokú (sárga jelzésű) viharriasztást adtak ki a meteorológusok kedden.

Már az egész Székelyföldre érvényes a ma délutáni viharriasztás
Már az egész Székelyföldre érvényes a ma délutáni viharriasztás
2025. szeptember 09., kedd

Már az egész Székelyföldre érvényes a ma délutáni viharriasztás

2025. szeptember 09., kedd

Nem állnak le a munkálatokkal: szinte minden utca aszfaltszőnyeget kap Vargyason

Jól haladnak az útfelújítással az erdővidéki községben: a település huszonöt utcájából szinte mindegyikben elkezdték már munkát. Vargyas legjelentősebb infrastrukturális beruházása a kormány megszorításai ellenére sem áll le.

Nem állnak le a munkálatokkal: szinte minden utca aszfaltszőnyeget kap Vargyason
Nem állnak le a munkálatokkal: szinte minden utca aszfaltszőnyeget kap Vargyason
2025. szeptember 09., kedd

Nem állnak le a munkálatokkal: szinte minden utca aszfaltszőnyeget kap Vargyason

2025. szeptember 09., kedd

Gyereknek lenni az elmúlt száz évben

A feladat nagyszülőkkel és szülőkkel beszélgetni, kipróbálni régi játékokat, ételeket, kézbe venni múltbéli tárgyakat, részt venni múzeumi foglalkozásokon. Ezek alapján már képet lehet alkotni arról, milyen volt gyereknek lenni az elmúlt száz évben.

Gyereknek lenni az elmúlt száz évben
Gyereknek lenni az elmúlt száz évben
2025. szeptember 09., kedd

Gyereknek lenni az elmúlt száz évben

2025. szeptember 08., hétfő

A diák vagy a mesterséges intelligencia írja meg a házi feladatot?

A mesterséges intelligenciát már most is használják az iskolákban, de fontos lenne, hogy a tanárok és diákok is helyesen alkalmazzák azt a városi és vidéki oktatási intézményekben, egyetemeken egyaránt.

A diák vagy a mesterséges intelligencia írja meg a házi feladatot?
A diák vagy a mesterséges intelligencia írja meg a házi feladatot?
2025. szeptember 08., hétfő

A diák vagy a mesterséges intelligencia írja meg a házi feladatot?

2025. szeptember 08., hétfő

„Ha Istennel együtt dolgoznak, a kudarc sem annyira nyomasztó" – ökumenikus tanévnyitó Sepsiszentgyörgyön

Mintegy 50 pedagógus vett részt hétfő délután Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus tanévnyitó istentiszteleten, amelyet idén az unitárius templomban tartottak.

„Ha Istennel együtt dolgoznak, a kudarc sem annyira nyomasztó” – ökumenikus tanévnyitó Sepsiszentgyörgyön
„Ha Istennel együtt dolgoznak, a kudarc sem annyira nyomasztó” – ökumenikus tanévnyitó Sepsiszentgyörgyön
2025. szeptember 08., hétfő

„Ha Istennel együtt dolgoznak, a kudarc sem annyira nyomasztó” – ökumenikus tanévnyitó Sepsiszentgyörgyön

2025. szeptember 08., hétfő

Kinyújtott nyárral fordulunk az őszbe – kéthetes előrejelzés

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre vonatkozó időjárás-előrejelzését, a szeptember 8–21. közötti időszakra.

Kinyújtott nyárral fordulunk az őszbe – kéthetes előrejelzés
Kinyújtott nyárral fordulunk az őszbe – kéthetes előrejelzés
2025. szeptember 08., hétfő

Kinyújtott nyárral fordulunk az őszbe – kéthetes előrejelzés

2025. szeptember 08., hétfő

2025-ben is jelen volt a Duma Duba Erdély legfinomabb fesztiválján

A Rádió GaGa Duma Dubája idén ismét ellátogatott a Taste of Transylvania gasztrofesztiválra. A műsorvezetők ezúttal is belekóstoltak az ételkülönlegességek világába, és újra bebizonyosodott, hogy a rendezvény valóban egyedülálló kulináris élményt kínál.

2025-ben is jelen volt a Duma Duba Erdély legfinomabb fesztiválján
2025-ben is jelen volt a Duma Duba Erdély legfinomabb fesztiválján
2025. szeptember 08., hétfő

2025-ben is jelen volt a Duma Duba Erdély legfinomabb fesztiválján

2025. szeptember 08., hétfő

Az eddig ismertnél száz évvel idősebb Kovásznán ünnepeltek

Ideális körülmények között, ragyogó napsütésben zajlottak le a hétvégén a kovásznai városnapok, amelyek sok és sokféle programot kínáltak.

Az eddig ismertnél száz évvel idősebb Kovásznán ünnepeltek
Az eddig ismertnél száz évvel idősebb Kovásznán ünnepeltek
2025. szeptember 08., hétfő

Az eddig ismertnél száz évvel idősebb Kovásznán ünnepeltek

Szemtől szemben a csapatkapitánnyal | Helyzetbe hozunk!
Szemtől szemben a csapatkapitánnyal | Helyzetbe hozunk!

Becze Tihamér, a Csíkszeredai Sportklub csapatkapitánya volt a vendége a videocast sorozatunk legújabb részének. Gyurka Csabával kendőzetlenül beszélgettek a jégkorongot övező kérdésekről, pletykákról, tervekről.

Szentendrére költözik a Taste of Transylvania Gasztrofesztivál tavaszi kiadása
Szentendrére költözik a Taste of Transylvania Gasztrofesztivál tavaszi kiadása
Több mint száz zenész, ezernél is több néptáncos Székelyudvarhelyen
Több mint száz zenész, ezernél is több néptáncos Székelyudvarhelyen
Banánhajó | Repeta
Banánhajó | Repeta
Tevét, lámát, sőt akár alpakát is simogathatunk Székelyföldön
Tevét, lámát, sőt akár alpakát is simogathatunk Székelyföldön
2025. szeptember 07., vasárnap

Karnyújtásnyira a háromszéki vadak és madarak – beszélgetés Timár Zoltán természetfotóssal

Türelemre és tiszteletre nevel, és ezt is kívánja meg tőlünk a természet – vallja a sepsiszentgyörgyi fiatal, aki számos állatot kapott már lencsevégre, igazi szenvedélye azonban madárfotózás.

Karnyújtásnyira a háromszéki vadak és madarak – beszélgetés Timár Zoltán természetfotóssal
Karnyújtásnyira a háromszéki vadak és madarak – beszélgetés Timár Zoltán természetfotóssal
2025. szeptember 07., vasárnap

Karnyújtásnyira a háromszéki vadak és madarak – beszélgetés Timár Zoltán természetfotóssal

2025. szeptember 07., vasárnap

Újabb trend a munkaerőpiacon: itt a csendes összeomlás

A „quiet quitting”, azaz a csendes kilépés, valamint a „quiet hiring”, vagyis a csendes munkaerő-felvétel után újabb „hallgatag” trend került a munkaerőpiaci szakértők célkeresztjébe: a „quiet cracking”.

Újabb trend a munkaerőpiacon: itt a csendes összeomlás
Újabb trend a munkaerőpiacon: itt a csendes összeomlás
2025. szeptember 07., vasárnap

Újabb trend a munkaerőpiacon: itt a csendes összeomlás

2025. szeptember 07., vasárnap

Septemberfest Torján puliszkával, főzőversennyel

Harmadik napja áll a bál a kézdiszéki Torján. Pénteken délelőtt kezdődtek és vasárnap este érnek véget a Septemberfestre keresztelt falunapok, benne „nemzetközi” főzővetélkedővel és az elmaradhatatlan óriás túrós puliszkával.

Septemberfest Torján puliszkával, főzőversennyel
Septemberfest Torján puliszkával, főzőversennyel
2025. szeptember 07., vasárnap

Septemberfest Torján puliszkával, főzőversennyel

2025. szeptember 07., vasárnap

Házhoz lehet rendelni a mesemondókat

Óvodák, iskolák, öregotthonok, egyházi közösségek rendelhetnek házhoz egy mesemondót, aki népmesét ad elő, foglalkozást szervez.

Házhoz lehet rendelni a mesemondókat
Házhoz lehet rendelni a mesemondókat
2025. szeptember 07., vasárnap

Házhoz lehet rendelni a mesemondókat

2025. szeptember 07., vasárnap

A színháznak ki kell mozdulnia a falak közül

Elrajtolt a kézdivásárhelyi Udvartér Színház harmadik évada. Erről, valamint az átszervezés tapasztalatairól az intézmény működéséhez keretet biztosító Vigadó Művelődési Központ igazgatóját, egyben a társulat vezetőjét, Lung László Zsoltot kérdeztük.

A színháznak ki kell mozdulnia a falak közül
A színháznak ki kell mozdulnia a falak közül
2025. szeptember 07., vasárnap

A színháznak ki kell mozdulnia a falak közül

2025. szeptember 07., vasárnap

Élményt adnak azoknak a gyerekeknek is, akik nem szerető családban nőnek fel

Egyre gyakrabban hallani gyerekzsivajt a dálnoki búvártónál: olyan fiataloknak szerveznek itt programokat, akik hátrányos helyzetük miatt másként nehezen kapnának rá esélyt. A jótékony kezdeményezést mi is segíthetjük.

Élményt adnak azoknak a gyerekeknek is, akik nem szerető családban nőnek fel
Élményt adnak azoknak a gyerekeknek is, akik nem szerető családban nőnek fel
2025. szeptember 07., vasárnap

Élményt adnak azoknak a gyerekeknek is, akik nem szerető családban nőnek fel

2025. szeptember 07., vasárnap

Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de még nem a miénk

Ha a teleken múlna, több melegkedvelő gyümölcsfajtával is lehetne már kísérletezni a térségben, ám a tapasztalt szakértő szerint a klímaváltozás olyan kiszámíthatatlan körülményekkel jár, hogy azok inkább beszűkítik a gyümölcstermesztők lehetőségeit.

Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de még nem a miénk
Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de még nem a miénk
2025. szeptember 07., vasárnap

Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de még nem a miénk

