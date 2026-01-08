Fotó: Pinti Attila
Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint havazás várható a következő napokban Székelyföld nagyrészén, ugyanakkor a szél is felélénkül, így
Az időjárás jelentősen lehűl az ország nagy részén: a nappali csúcshőmérsékletek általában mínusz 5 és mínusz 3 Celsius-fok között lesznek. Péntekre virradóra fagyos idő várható Erdélyben és elszórtan az ország többi részén is. A minimum-hőmérsékletek országosan általában mínusz 15 és mínusz 5 Celsius-fok között alakulnak.
Eszerint hóviharok várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökkenhet, és 50–85 km/ órás széllökések is lehetnek. A frissen lehullott hó vastagsága elérheti az 5–15 centimétert.
az 1700 méter feletti területeken ugyanis erős hóvihar várható, 85–120 km/órát meghaladó széllökésekkel, amely hótorlaszokat alakíthat ki, a látótávolság pedig 50 méter alá csökken.
Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.
Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.
Szánalommal nézem a politikusainkat, ahogy az egyik jókedvre buzdít, a másik a szilveszteri bakijait mutogatja vihorászva, a harmadik a hóréteg vastagságára büszke. Egyiktől sem hallom azt mondani, hogy „emberek, bocsánatot kérek az adóemelésekért”.
Tűz ütött ki szerda este egy lakóházban a szovátai Gyár utcában. Egy 21 éves férfi könnyebb égési sérüléseket szenvedett.
A székely zászló színeivel világították meg a madéfalvi veszedelem 262. évfordulója alkalmából a csíkszeredai Mikó-várat január 7-én este. Fotókon mutatjuk.
Szerdán két túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat több közúton az ország nyugati részében – közölte a román rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic).
A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán a Siculicidium-emlékműnél, a tragikus történelmi esemény 262. évfordulóján.
Vége a téli vakációnak, csütörtökön visszatérnek az iskolapadokba a gyerekek.
Közúti balesethez riasztották a szászrégeni tűzoltóság egységeit Beresztelkére. A 16-os országúton felborult egy személygépkocsi, amelyből három személyt kellett kiszabadítsanak a mentőegységek.
A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.
szóljon hozzá!