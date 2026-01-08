Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Székelyhon 2026. január 08., 10:562026. január 08., 10:56

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint havazás várható a következő napokban Székelyföld nagyrészén, ugyanakkor a szél is felélénkül, így

hófúvásokkal is számolni kell, melyek jelentősen csökkentik a látótávolságot.

Az időjárás jelentősen lehűl az ország nagy részén: a nappali csúcshőmérsékletek általában mínusz 5 és mínusz 3 Celsius-fok között lesznek. Péntekre virradóra fagyos idő várható Erdélyben és elszórtan az ország többi részén is. A minimum-hőmérsékletek országosan általában mínusz 15 és mínusz 5 Celsius-fok között alakulnak.

A székelyföldi megyékre sárga jelzésű riasztást adtak ki, amely január 8-án, a 10 és 23 óra között időszakra vonatkozik.

Eszerint hóviharok várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökkenhet, és 50–85 km/ órás széllökések is lehetnek. A frissen lehullott hó vastagsága elérheti az 5–15 centimétert.

Kovászna megye délkeleti részére narancssárga riasztás érvényes,