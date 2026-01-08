Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Székelyhon

2026. január 08., 10:562026. január 08., 10:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint havazás várható a következő napokban Székelyföld nagyrészén, ugyanakkor a szél is felélénkül, így

hófúvásokkal is számolni kell, melyek jelentősen csökkentik a látótávolságot.

Az időjárás jelentősen lehűl az ország nagy részén: a nappali csúcshőmérsékletek általában mínusz 5 és mínusz 3 Celsius-fok között lesznek. Péntekre virradóra fagyos idő várható Erdélyben és elszórtan az ország többi részén is. A minimum-hőmérsékletek országosan általában mínusz 15 és mínusz 5 Celsius-fok között alakulnak.

A székelyföldi megyékre sárga jelzésű riasztást adtak ki, amely január 8-án, a 10 és 23 óra között időszakra vonatkozik.

Eszerint hóviharok várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökkenhet, és 50–85 km/ órás széllökések is lehetnek. A frissen lehullott hó vastagsága elérheti az 5–15 centimétert.

Kovászna megye délkeleti részére narancssárga riasztás érvényes,

az 1700 méter feletti területeken ugyanis erős hóvihar várható, 85–120 km/órát meghaladó széllökésekkel, amely hótorlaszokat alakíthat ki, a látótávolság pedig 50 méter alá csökken.

Hirdetés

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Döntetlennel kezdte az évet az FK Csíkszereda
Orosz felségjelű tankerhajót fogtak el az amerikaiak, Moszkva tengeralattjárót küldött a védelmére
Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Székelyhon

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Székelyhon

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Döntetlennel kezdte az évet az FK Csíkszereda
Székely Sport

Döntetlennel kezdte az évet az FK Csíkszereda
Orosz felségjelű tankerhajót fogtak el az amerikaiak, Moszkva tengeralattjárót küldött a védelmére
Krónika

Orosz felségjelű tankerhajót fogtak el az amerikaiak, Moszkva tengeralattjárót küldött a védelmére
Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Brazil középpályás érkezett az FK Csíkszeredához
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést

Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
2026. január 08., csütörtök

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban

Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
2026. január 08., csütörtök

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?

Szánalommal nézem a politikusainkat, ahogy az egyik jókedvre buzdít, a másik a szilveszteri bakijait mutogatja vihorászva, a harmadik a hóréteg vastagságára büszke. Egyiktől sem hallom azt mondani, hogy „emberek, bocsánatot kérek az adóemelésekért”.

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
2026. január 08., csütörtök

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
2026. január 07., szerda

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben

Tűz ütött ki szerda este egy lakóházban a szovátai Gyár utcában. Egy 21 éves férfi könnyebb égési sérüléseket szenvedett.

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
2026. január 07., szerda

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre

A székely zászló színeivel világították meg a madéfalvi veszedelem 262. évfordulója alkalmából a csíkszeredai Mikó-várat január 7-én este. Fotókon mutatjuk.

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
2026. január 07., szerda

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
2026. január 07., szerda

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján

Szerdán két túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat több közúton az ország nyugati részében – közölte a román rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic).

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
2026. január 07., szerda

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
2026. január 07., szerda

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán a Siculicidium-emlékműnél, a tragikus történelmi esemény 262. évfordulóján.

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
2026. január 07., szerda

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás

Vége a téli vakációnak, csütörtökön visszatérnek az iskolapadokba a gyerekek.

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
2026. január 07., szerda

Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás
2026. január 07., szerda

Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban

Közúti balesethez riasztották a szászrégeni tűzoltóság egységeit Beresztelkére. A 16-os országúton felborult egy személygépkocsi, amelyből három személyt kellett kiszabadítsanak a mentőegységek.

Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban
Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban
2026. január 07., szerda

Súlyos közúti baleset Beresztelkén: három sérült személy rekedt egy felborult autóban
2026. január 07., szerda

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán Madéfalván, a tragikus történelmi esemény 262-ik évfordulóján. Mint elhangzott: a nagyhatalmi kegyetlenség akkori elrettentő példája a mai háborús eseményekben is tetten érhető.

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
2026. január 07., szerda

Nacsa Lőrinc Madéfalván: a mi erőnk a közösségünkben van
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!