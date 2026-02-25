Hóolvadás után gödörleltár: nehéz helyzetben a székelyudvarhelyi utak

Fotó: Olti Angyalka
A kemény tél és a jelentős mennyiségű csúszásgátló anyag alaposan próbára tette Székelyudvarhely útjait. Míg a kövezett utcákban az esővíz vájt magának mély medreket, az aszfaltozott felületeken a fagy és az olvadás váltakozása okozott jelentős károkat.
Fotó: Olti Angyalka
Napi szinten panaszkodnak a székelyudvarhelyi lakók, hogy a hó elolvadásával sok gödör jelent meg a város utcáin. Legutóbb éppen a Szászok táborában lévő Bem József utca került terítékre, hiszen ott konkrétan
Más lehetőség nem is volt, hiszen ennek az utcának a felső szakaszán nincsen útmenti árok. Mi is azt tapasztaltuk, hogy jogosak a panaszok: elsősorban a kövezett utcákban van nagyobb gond, ugyanakkor több helyen az aszfaltréteg is megrongálódott.
A kövezett utak gödrösödtek ki a legjobban a városban
Fotó: Olti Angyalka
Kérdéseinkkel Dávid Endre alpolgármesterhez fordultunk. Tapasztalata szerint a korábbi évekhez képest jelentősebb az idei tél, a gondok pedig elsősorban a kövezett utcákat érintették.
– magyarázta.
Fotó: Olti Angyalka
Konkrétan a Bem József utcára kitérve elmondta, hogy ott szükséges lenne egy árok kialakítása, ám azt jelen körülmények között a polgármesteri hivatal törvényesen nem oldhatja meg, ugyanis az intézmény csak közterületeken avatkozhat be,
Ezeket hivatalosan át kellene adni az önkormányzatnak ahhoz, hogy munkálatokat végezhessenek. Az alpolgármester azt is megérti, hogy a lakók nem szívesen válnak meg ingyen a telkük egy részétől, főleg, hogy az átadáshoz szükséges telekkönyvi intézkedések díja is őket terheli, de más törvényes megoldás nincs a problémára. Azt is megjegyezte, hogy nemcsak a Szászok táborában, hanem a város más részein is vannak hasonló gondok,
Nem építhet sáncot a magánterületeken a polgármesteri hivatal
Fotó: Olti Angyalka
Összességében úgy látja, hogy a kövezett utak leaszfaltozása lenne a leghatékonyabb megoldás a sűrűn megjelenő kátyúk ellen, de a lehetőségeik korlátozottak ilyen téren. Jó hír azonban, hogy a csütörtöki tanácsülésen már több utca modernizálásáról is dönteni fognak. Ilyen például a Margaréta utca, amelyen jelenleg nincs aszfalt.
Még nincs elfogadva az önkormányzat idei büdzséje (akárcsak az országé), így komolyabb beavatkozásokat nem végezhetnek az utak karbantartása érdekében. Éppen ezért
Jelentősebb és valamivel időtállóbb munkálatokra a nyári karbantartások idején lehet számítani.
Fotó: Olti Angyalka
Mindemellett Dávid Endre arról is beszélt, hogy az aszfaltréteg is több helyen megrongálódott a városban, ezen esetekben igyekeznek hideg aszfalttal betömni a gödröket ideiglenes megoldásként. Erre már volt példa egyebek mellett a Rét és a Győzelem utcákban is.
– fogalmazott.
A lakókat arra kérte, hogy ne a közösségi médiában jelezzék panaszaikat, hiszen azokat nem minden esetben látják, inkább juttassák el észrevételeiket a polgármesteri hivatalhoz.
