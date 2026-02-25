Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Inflációkövető árréskorlátozáson dolgozik a mezőgazdasági minisztérium

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.

Tamás Attila

2026. február 25., 19:042026. február 25., 19:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárcavezető elmondta, hogy a Versenytanács tanulmányai szerint az alapélelmiszerek jelenleg is hatályban lévő árréskorlátozása más termékkategóriák drágulásához vezetett.

Hirdetés

„Az infláció továbbra is magas Romániában, ez az új mechanizmus pedig hozzájárulhat az árak szabályozásához.

Idézet
Mindannyian tisztességes árakat szeretnénk, és a fogyasztás növelése a cél. A fogyasztás csökkenése jelentős veszteségeket okoz az élelmiszeriparnak”

– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.

Az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását 2023 júliusában vezették be sürgősségi rendelettel, kezdetben 90 napra. Az intézkedést azóta több alkalommal meghosszabbították, jelenleg 2026. március 31-ig hatályos.

Barbu már tavaly novemberben azt nyilatkozta az Agerpresnek, hogy az alapélelmiszerek árréskorlátozásának megszűnése, 2026. március 31. után a Román Nemzeti Bank devizapiaci beavatkozásaihoz hasonló,

automatikus árszabályozó mechanizmust javasolna, ha az infláció 5 százalék fölé emelkedik.

Hangsúlyozta, hogy az intézkedést nem kormányrendeletbe, hanem törvénybe foglalná.

Az éves infláció Romániában januárban 9,62 százalékra mérséklődött a decemberi 9,69 százalékról. A szolgáltatások ára 11,59 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékeké 9,99 százalékkal, az élelmiszereké pedig 7,86 százalékkal emelkedett – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A Román Nemzeti Bank 3,9 százalékra emelte a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, míg 2027 végére 2,7 százalékos rátát valószínűsít – közölte a múlt héten Mugur Isărescu jegybanki kormányzó.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 25., szerda

Drónmaradványok esetleges becsapódására figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Tulcea megye északi részének lakói szerdán 18 óra 15 perc körül Ro-Alert riasztást kaptak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

Drónmaradványok esetleges becsapódására figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Drónmaradványok esetleges becsapódására figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2026. február 25., szerda

Drónmaradványok esetleges becsapódására figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Már több mint 60 ezren kérik, hogy az elektromos cigarettát is tiltsák ki a zárt terekből

A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.

Már több mint 60 ezren kérik, hogy az elektromos cigarettát is tiltsák ki a zárt terekből
Már több mint 60 ezren kérik, hogy az elektromos cigarettát is tiltsák ki a zárt terekből
2026. február 25., szerda

Már több mint 60 ezren kérik, hogy az elektromos cigarettát is tiltsák ki a zárt terekből
2026. február 25., szerda

Az AUR kétfordulós választást vezetne be a polgármesterek és megyei tanácselnökök megválasztására

A polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztását bevezető törvénytervezetet iktatott szerdán a parlamentben a Románok Egyesüléséért Szövetsége (AUR).

Az AUR kétfordulós választást vezetne be a polgármesterek és megyei tanácselnökök megválasztására
Az AUR kétfordulós választást vezetne be a polgármesterek és megyei tanácselnökök megválasztására
2026. február 25., szerda

Az AUR kétfordulós választást vezetne be a polgármesterek és megyei tanácselnökök megválasztására
2026. február 25., szerda

Veszített a csapatuk, ezért elővették a Mongólia-kártyát a nagyszebeni drukkerek

Miközben a körülményekre és a fogadtatásra panaszkodtak, azt azért fontosnak tartották megjegyezni az AFC Hermannstadt egyik szurkolótáborának tagjai, hogy a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.

Veszített a csapatuk, ezért elővették a Mongólia-kártyát a nagyszebeni drukkerek
Veszített a csapatuk, ezért elővették a Mongólia-kártyát a nagyszebeni drukkerek
2026. február 25., szerda

Veszített a csapatuk, ezért elővették a Mongólia-kártyát a nagyszebeni drukkerek
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter

A mezőgazdasági minisztérium jogszabálymódosításra készül annak érdekében, hogy az EU-ból Romániába érkező fagyasztott sertéshúst ne lehessen friss húsként feltüntetve értékesíteni – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter
Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter
2026. február 25., szerda

Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter
2026. február 25., szerda

Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet

A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.

Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet
Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet
2026. február 25., szerda

Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet
2026. február 25., szerda

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban

Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
2026. február 25., szerda

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból

Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
2026. február 25., szerda

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
2026. február 25., szerda

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében

Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetén. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn és Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye tűzoltóságai nyílt napokra készülnek.

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében
A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében
2026. február 25., szerda

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében
2026. február 25., szerda

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban

Slatina polgármestere a szerencsejátékok működését betiltó határozattervezetet készül benyújtani a városi tanács elé.

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
2026. február 25., szerda

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!