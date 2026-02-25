Inflációkövető árréskorlátozáson dolgozik a mezőgazdasági minisztérium

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.
A tárcavezető elmondta, hogy a Versenytanács tanulmányai szerint az alapélelmiszerek jelenleg is hatályban lévő árréskorlátozása más termékkategóriák drágulásához vezetett.
„Az infláció továbbra is magas Romániában, ez az új mechanizmus pedig hozzájárulhat az árak szabályozásához.
– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.
Az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását 2023 júliusában vezették be sürgősségi rendelettel, kezdetben 90 napra. Az intézkedést azóta több alkalommal meghosszabbították, jelenleg 2026. március 31-ig hatályos.
Barbu már tavaly novemberben azt nyilatkozta az Agerpresnek, hogy az alapélelmiszerek árréskorlátozásának megszűnése, 2026. március 31. után a Román Nemzeti Bank devizapiaci beavatkozásaihoz hasonló,
Hangsúlyozta, hogy az intézkedést nem kormányrendeletbe, hanem törvénybe foglalná.
Az éves infláció Romániában januárban 9,62 százalékra mérséklődött a decemberi 9,69 százalékról. A szolgáltatások ára 11,59 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékeké 9,99 százalékkal, az élelmiszereké pedig 7,86 százalékkal emelkedett – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A Román Nemzeti Bank 3,9 százalékra emelte a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, míg 2027 végére 2,7 százalékos rátát valószínűsít – közölte a múlt héten Mugur Isărescu jegybanki kormányzó.
Tulcea megye északi részének lakói szerdán 18 óra 15 perc körül Ro-Alert riasztást kaptak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.
A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.
A polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztását bevezető törvénytervezetet iktatott szerdán a parlamentben a Románok Egyesüléséért Szövetsége (AUR).
Miközben a körülményekre és a fogadtatásra panaszkodtak, azt azért fontosnak tartották megjegyezni az AFC Hermannstadt egyik szurkolótáborának tagjai, hogy a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.
A mezőgazdasági minisztérium jogszabálymódosításra készül annak érdekében, hogy az EU-ból Romániába érkező fagyasztott sertéshúst ne lehessen friss húsként feltüntetve értékesíteni – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.
Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.
Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.
Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetén. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn és Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye tűzoltóságai nyílt napokra készülnek.
Slatina polgármestere a szerencsejátékok működését betiltó határozattervezetet készül benyújtani a városi tanács elé.
