Inflációkövető árréskorlátozáson dolgozik a mezőgazdasági minisztérium

A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.

Tamás Attila 2026. február 25., 19:042026. február 25., 19:04

A tárcavezető elmondta, hogy a Versenytanács tanulmányai szerint az alapélelmiszerek jelenleg is hatályban lévő árréskorlátozása más termékkategóriák drágulásához vezetett. Hirdetés „Az infláció továbbra is magas Romániában, ez az új mechanizmus pedig hozzájárulhat az árak szabályozásához.

Mindannyian tisztességes árakat szeretnénk, és a fogyasztás növelése a cél. A fogyasztás csökkenése jelentős veszteségeket okoz az élelmiszeriparnak”

– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint. Az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását 2023 júliusában vezették be sürgősségi rendelettel, kezdetben 90 napra. Az intézkedést azóta több alkalommal meghosszabbították, jelenleg 2026. március 31-ig hatályos. Barbu már tavaly novemberben azt nyilatkozta az Agerpresnek, hogy az alapélelmiszerek árréskorlátozásának megszűnése, 2026. március 31. után a Román Nemzeti Bank devizapiaci beavatkozásaihoz hasonló,

automatikus árszabályozó mechanizmust javasolna, ha az infláció 5 százalék fölé emelkedik.