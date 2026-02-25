Rovatok
Az AUR kétfordulós választást vezetne be a polgármesterek és megyei tanácselnökök megválasztására

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztását bevezető törvénytervezetet iktatott szerdán a parlamentben a Románok Egyesüléséért Szövetsége (AUR).

Székelyhon

2026. február 25., 18:222026. február 25., 18:22

A 2015/115-ös törvényt módosító jogszabályjavaslat szerint a polgármestereket és a megyei tanácsok elnökeit kétfordulós, többségi rendszerben választják meg. Ha az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a leadott érvényes szavazatok többségét, két héttel később második fordulót tartanak – olvasható az AUR közleményében, melyet az Agerpres szemlézett. A kezdeményezők indoklása szerint

a jelenlegi választási rendszer megmutatta korlátait abban, hogy a megválasztott tisztségviselők mennyire képesek a helyi közösségek érdekeivel összhangban fejlesztéseket megvalósítani.

Közleményében az AUR emlékeztett, hogy a kétfordulós rendszer nem újdonság a román politikában, mivel 2012-ig ezt alkalmazták a helyhatósági választásokon.

Az ellenzéki párt szerint a kétfordulós választási rendszerhez való visszatérés növelné a helyi önkormányzati vezetők reprezentativitását és legitimitását, egyenlőbb esélyeket biztosítana az új és kisebb pártok, valamint a független jelöltek számára, erősítené a politikai pluralizmust, és hozzájárulna a közösségi konszenzus kialakításához a helyi közpolitikák kérdésében.

Belföld Politika
