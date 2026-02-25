Az AUR kétfordulós választást vezetne be a polgármesterek és megyei tanácselnökök megválasztására

Fotó: Haáz Vince
A polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztását bevezető törvénytervezetet iktatott szerdán a parlamentben a Románok Egyesüléséért Szövetsége (AUR).
A 2015/115-ös törvényt módosító jogszabályjavaslat szerint a polgármestereket és a megyei tanácsok elnökeit kétfordulós, többségi rendszerben választják meg. Ha az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg a leadott érvényes szavazatok többségét, két héttel később második fordulót tartanak – olvasható az AUR közleményében, melyet az Agerpres szemlézett. A kezdeményezők indoklása szerint
Közleményében az AUR emlékeztett, hogy a kétfordulós rendszer nem újdonság a román politikában, mivel 2012-ig ezt alkalmazták a helyhatósági választásokon.
Az ellenzéki párt szerint a kétfordulós választási rendszerhez való visszatérés növelné a helyi önkormányzati vezetők reprezentativitását és legitimitását, egyenlőbb esélyeket biztosítana az új és kisebb pártok, valamint a független jelöltek számára, erősítené a politikai pluralizmust, és hozzájárulna a közösségi konszenzus kialakításához a helyi közpolitikák kérdésében.
A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.
A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.
Miközben a körülményekre és a fogadtatásra panaszkodtak, azt azért fontosnak tartották megjegyezni az AFC Hermannstadt egyik szurkolótáborának tagjai, hogy a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.
A mezőgazdasági minisztérium jogszabálymódosításra készül annak érdekében, hogy az EU-ból Romániába érkező fagyasztott sertéshúst ne lehessen friss húsként feltüntetve értékesíteni – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.
Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.
Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.
Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetén. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn és Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye tűzoltóságai nyílt napokra készülnek.
Slatina polgármestere a szerencsejátékok működését betiltó határozattervezetet készül benyújtani a városi tanács elé.
A szerdán elfogadott törvénytervezet szerint a szexuális agresszióért vagy kizsákmányolásért elítélt, és emiatt nyilvántartásba vett személyek nem dolgozhatnak iskolákban, kórházakban, idősotthonokban, szociális, testnevelési és sportközpontokban.
