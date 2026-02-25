Rovatok
Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.

Székelyhon

2026. február 25., 16:412026. február 25., 16:41

2026. február 25., 18:122026. február 25., 18:12

Ebben az időszakban a SMURD-egységeknek volt sok feladata, 41 bevetésen ugyanennyi bajba jutott személynek nyújtottak szakszerű elsősegélyt, közülük

egy személyt kritikus helyzetből mentettek meg.

A megyei tűzoltóság közleményében kiemeli, hogy többek között egy túlsúlyos személy kórházba szállításában nyújtottak segítséget Gyergyószentmiklóson.

Ezen kívül tűzmegelőzési biztosítást végeztek egy közúti balesetet követően Gyergyóújfaluban, valamint egy egészségügyi problémákkal küzdő, saját lakásában rekedt személy mentését is elvégezték Maroshévízen.

Az öt nap folyamán ugyanakkor 7 tüzet oltottak el,

ezek közül 4 lakóházaknál keletkezett, nem megfelelően hőszigetelt kémények miatt. Az események „csak” anyagi károkkal jártak.

Hargita megye Tűzoltóság
