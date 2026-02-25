A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben

A tanügyi szakszervezetek a Cotroceni-palota előtt tüntetnek szerdán, mert fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozók nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentésére hozott politikai intézkedésekkel.

A tüntető pedagógusokhoz csatlakoztak a Romániai Diákszervezetek Országos Szövetségének (ANOSR) tagjai is – számolt be az Agerpres hírüngynökség. A tüntetők hangosbeszélőkön keresztül közvetítik üzeneteiket és vuvuzelákat fújnak, plakátjaikon a következők olvashatók: „A teljesítményt támogatják, nem szankcionálják”,

„Ne büntessük az érdemeket a szélhámosság leplezésére”,

„Minisztérium miniszter nélkül, oktatás költségvetés nélkül, elnök úr, hogy s mint?”. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség a hét elején jelentették be, hogy tüntetést akarnak szervezni. Az akcióval fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy

az oktatási alkalmazottak nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentéséért hozott politikai intézkedésekkel

A szakszervezetek meglátásában ezek az intézkedések befolyásolják a bérezést, a munkakörülményeket, a tanári hivatás státuszát és méltóságát. Hirdetés A Spiru Haret szövetség január 14–31. között végzett felmérése szerint

a tanügyi alkalmazottak háromnegyede (74,7 százalék) készen áll részt venni egy általános sztrájkban,

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a válaszadók 70,5 százaléka úgy gondolta, hogy a Bolojan-kormány megszorító intézkedései nagyon negatív kihatással vannak tevékenységére, és 74,7 százalékuk készen áll sztrájkba lépni. Ugyanakkor 71,7 százalékuk kész részt venni a településeken szervezendő utcai tiltakozó akciókon. Figyelembe véve, hogy a sztrájkolni kész alkalmazottak 53,6 százaléka az országos próbavizsgák bojkottálását javasolta, a szakszervezeti szövetség vezetősége országos szintű szavazást indított erről. Amennyiben pedig a kormány nem fontolja meg a „tanügyellenes” intézkedéseit áprilisig,

a szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi május második felében