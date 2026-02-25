A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
A tanügyi szakszervezetek a Cotroceni-palota előtt tüntetnek szerdán, mert fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozók nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentésére hozott politikai intézkedésekkel.
A tüntető pedagógusokhoz csatlakoztak a Romániai Diákszervezetek Országos Szövetségének (ANOSR) tagjai is – számolt be az Agerpres hírüngynökség.
A tüntetők hangosbeszélőkön keresztül közvetítik üzeneteiket és vuvuzelákat fújnak, plakátjaikon a következők olvashatók:
„A teljesítményt támogatják, nem szankcionálják”,
„Ne büntessük az érdemeket a szélhámosság leplezésére”,
„Minisztérium miniszter nélkül, oktatás költségvetés nélkül, elnök úr, hogy s mint?”.
A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség a hét elején jelentették be, hogy tüntetést akarnak szervezni. Az akcióval fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy
A szakszervezetek meglátásában ezek az intézkedések befolyásolják a bérezést, a munkakörülményeket, a tanári hivatás státuszát és méltóságát.
A Spiru Haret szövetség január 14–31. között végzett felmérése szerint
A közvélemény-kutatás eredményei szerint a válaszadók 70,5 százaléka úgy gondolta, hogy a Bolojan-kormány megszorító intézkedései nagyon negatív kihatással vannak tevékenységére, és 74,7 százalékuk készen áll sztrájkba lépni. Ugyanakkor 71,7 százalékuk kész részt venni a településeken szervezendő utcai tiltakozó akciókon.
Figyelembe véve, hogy a sztrájkolni kész alkalmazottak 53,6 százaléka az országos próbavizsgák bojkottálását javasolta, a szakszervezeti szövetség vezetősége országos szintű szavazást indított erről.
Amennyiben pedig a kormány nem fontolja meg a „tanügyellenes” intézkedéseit áprilisig,
– mutatott rá az érdekvédelmi tömb.
A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt több mint két évben több mint 8,9 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 647 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.
Csapadékos időre, az ország jelentős részén havazásra, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakcióvezetője, Petrișor Peiu szerdán egyszerű indítványt nyújtott be a szenátusban Demeter András művelődésügyi miniszter ellen.
A kormány kedd esti döntése értelmében az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben nem alkalmaznak bércsökkentést, a Sanitas szakszervezet azonban még nem állítja le a korábban bejelentett tiltakozások előkészítését.
Emelni kell a nyugdíjkorhatárt mindazoknál az alkalmazotti kategóriáknál, amelyek valamilyen formában korkedvezményben részesülnek – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan miniszterelnök a rendőrök bukaresti tüntetésére reagálva.
A kedd este elfogadott gazdaságélénkítési csomag nem csupán a 2026-os évre szól, hanem 2032-ig határozza meg az állami támogatási programokat, amelyekre összesen 5 milliárd eurót irányzott elő a kormány – jelentette be Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a fordítás világát, de nem minden helyzetben válthatja ki az emberi szakértelmet.
A közigazgatási csomag erősíti a decentralizációt, felgyorsítja a helyi fejlesztéseket, karcsúbb államot eredményez, és javítja a közszolgáltatások minőségét – jelentette be a kedd esti kormányülés után Cseke Attila.
A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.
szóljon hozzá!