Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás

Csapadékos időre, az ország jelentős részén havazásra, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Csütörtök reggelig időszakos csapadék várható elsősorban az ország északi, középső, keleti és délkeleti részén. A hegyekben és Máramarosban havazni fog,

Erdélyben és Moldvában ugyancsak a havazás lesz a meghatározó,

Dobrudzsában és Munténiában az esti órákban vegyes halmazállapotú csapadék várható, majd ott is átvált havazásba. Elszórtan ónos eső lehet, ami jegesedéshez vezet.

A Déli-Kárpátokban és a Kárpátkanyarban a csapadék mennyisége helyenként eléri a 10–15 litert négyzetméterenként, és