Már Csíkszentsimonban is igényelhető a személyi igazolvány

A személyi nyilvántartó iroda épülete • Fotó: Borbély Fanni

A személyi nyilvántartó iroda épülete

Fotó: Borbély Fanni

Bárki igényelhet személyi igazolványt Csíkszentsimonban is, szerdán megnyitották Csíkszék első olyan személyi nyilvántartó irodáját, amely vidéken működik. A helybeliek, de a környék településein lakók számára is könnyebb lesz az ügyintézés.

Kovács Attila

2026. február 25., 14:092026. február 25., 14:09

A szolgáltatást biztosító iroda a község központjában, egy főút melletti ingatlanban kapott helyet, ezt az önkormányzat korábban megvásárolta. A megnyitón Kozma István, a község polgármestere kitért az előzményekre is: az első lépéseket három éve tették meg az ügyben, azóta pedig az ingatlanvásárlás, engedélyeztetés, felszereltség biztosítása és a személyzet képzése mellett azzal is meg kellett barátkozni, hogy az új típusú, elektronikus személyi igazolványok bevezetésével az egész rendszer megváltozott.

Így, noha kezdetben arra készültek, hogy első körben a község lakóit szolgálják ki, most

az egységes előjegyzési rendszer bárki számára lehetőséget biztosít, hogy időpontot foglaljon Szentsimonban az igazolványcsere érdekében.

Ugyanakkor ide költözött a község anyakönyvi hivatala is, amely szintén megkezdte már működését.

Becze István, Kozma István és Korodi Attila • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Becze István, Kozma István és Korodi Attila

Fotó: Borbély Fanni

Jelen volt Korodi Attila csíkszeredai polgármester is, aki szerint az egyik legfontosabb közszolgálati elemet, amivel az emberek életük végéig szembesülnek, közelebb hozták az alcsíki emberekhez. Hozzátette, ők nem megszabadultak igénylőktől, hanem együtt tudtak új közszolgáltatást létrehozni az alcsíki kistérségben. Ezért

arra ösztönözte a felcsíki polgármestereket, hogy ott is valaki vállalja be ezt a folyamatot,

mert nem mindegy, hogy hová és milyen gyakorisággal kell eljutniuk az embereknek egy ilyen ügyintézés érdekében, és sokkal jobb, ha ez a lakóhelyükhöz minél közelebb van.

A főút mellett van az ingatlan • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A főút mellett van az ingatlan

Fotó: Borbély Fanni

Egy másik hasonló folyamat már elkezdődött,

Csíkszentgyörgyön is létrehozzák a lakossági nyilvántartó irodát.

Becze István, a Hargita megyei önkormányzati képviselő-testület csíki frakciójának vezetője kiemelte, fontos, hogy az ilyen közszolgáltatások vidéken is elérhetők legyenek. Ezért egyértelmű, hogy szükség volt az alcsíki községek együttműködésére, és Csíkszentsimonra, ahol a folyamatot végigvitték, ezt pedig továbbra is támogatni fogják – ígérte.

Ügyintézésre készen • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Ügyintézésre készen

Fotó: Borbély Fanni

A személyi nyilvántartó iroda hétköznap naponta 9 és 13 óra között 16 igénylőt tud fogadni, egy személy számára 15 perc az ügyintézés ideje. Ugyanitt az elkészült igazolványok is átvehetők néhány nappal később.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszentsimon
