Már Csíkszentsimonban is igényelhető a személyi igazolvány

Bárki igényelhet személyi igazolványt Csíkszentsimonban is, szerdán megnyitották Csíkszék első olyan személyi nyilvántartó irodáját, amely vidéken működik. A helybeliek, de a környék településein lakók számára is könnyebb lesz az ügyintézés.

A szolgáltatást biztosító iroda a község központjában, egy főút melletti ingatlanban kapott helyet, ezt az önkormányzat korábban megvásárolta. A megnyitón Kozma István, a község polgármestere kitért az előzményekre is: az első lépéseket három éve tették meg az ügyben, azóta pedig az ingatlanvásárlás, engedélyeztetés, felszereltség biztosítása és a személyzet képzése mellett azzal is meg kellett barátkozni, hogy az új típusú, elektronikus személyi igazolványok bevezetésével az egész rendszer megváltozott.

Így, noha kezdetben arra készültek, hogy első körben a község lakóit szolgálják ki, most