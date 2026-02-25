Rovatok
Mit változtat Csíkszeredában a hulladékgyűjtés új rendszere?  

Azonosíthatóvá kell tenni a hulladékmennyiséget • Fotó: Borbély Fanni

Azonosíthatóvá kell tenni a hulladékmennyiséget

Fotó: Borbély Fanni

Az önkormányzat és a szolgáltató egyeztetései alapján dől majd el, hogy milyen változások várhatók Csíkszeredában a hulladékgyűjtést és szállítást illetően, miután új céghez kerül a szolgáltatás. Leginkább a tömbházlakókat érintheti a változás.

Kovács Attila

2026. február 25., 07:562026. február 25., 07:56

Legkésőbb év végéig beindul a hulladékgyűjtés és szállítás egységes rendszere Hargita megyében, miután aláírták az erre vonatkozó szerződést. Csíkszeredában és több csíki községben ez azt is jelenti, hogy a hosszú ideje ezen a téren tevékenykedő Eco-Csík Kft. visszavonul, helyét pedig az AVE Románia, RDE Hargita és és RDE Huron cégek alkotta konzorcium veszi át.

Megannyi kérdés merült fel a szerződés aláírásakor tartott sajtótájékoztatón, mert az új szolgáltató komolyan gondolja az elszállított hulladék mennyisége alapján történő fizetést. Ezt a célt szolgálják a családi házak számára kiosztandó, chippel ellátott kukák is, amelyek

azonosításával egy időben a kiürítések számát is rögzítik – ez határozza meg a végösszeget.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A tömbházas lakóövezetekben erre nincs mód, viszont a jelenleg bárki által hozzáférhető gyűjtőhelyekről elszállított hulladékot térfogat alapján ugyanúgy mérni fogják, és eszerint számlázzák a díjat.

A sajtó kérdésére Incze Csongor megyemenedzser, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke akkor azt mondta, azonosíthatóvá kell tenni a hulladékmennyiséget, ezért

a lakóközösségek számára kijelölt kukákat zárt rendszerben, mágneskártyával nyitható ajtón belül kell elhelyezni, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzájuk.

Vagyis a guberálókon kívül, akik inkább elvinni szoktak a hulladékból, azok sem, akik illetéktelenül szemetet raknának le, mert az elszállított mennyiséget a lakóközösség fogja fizetni.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mivel Csíkszeredában nincsenek bekerített hulladékgyűjtő szigetek, és az intelligens kukákat is rendszeresen feltörik a guberálók, megkérdeztük Korodi Attila polgármestert is, hogy látja ezt a helyzetet. Az elöljáró szerint az elkövetkező időszakban szükségszerűen sorra kerülő egyeztetések során

az új szolgáltató és a városháza képviselőinek kell megállapodniuk a további lépésekről.

Hozzátette, Csíkszeredában van egy tisztességes és normális hulladékbegyűjtési rendszer, amelyen nagyot nem kell változtatni, de meg kell felelni a szabályoknak, amelyek a közbeszerzés alapján az újrahasznosítható hulladék válogatására vonatkoznak. Ő úgy látja, összességében az új rendszer bevezetése után nem Csíkszeredában lesz a probléma.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
