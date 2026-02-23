Lakossági fórumot tartanak Csíkzsögödben

A lakossági fórum célja, hogy az adott területet érintő problémákról szó essék, a lakók feltehessék kérdéseiket, elmondják észrevételeiket és javaslataikat a városvezetésnek.

A beszélgetés február 24-én, kedden 18 órától kezdődik a csíkzsögödi plébánián – olvasható Korodi Attila közösségi oldalán.