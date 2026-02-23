A hatóságok szerint már célozni akart a puskával a behatoló Donald Trump floridai otthonánál

Az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség emberei lelőttek egy férfit, aki vasárnap hajnalban fegyverrel megpróbált behatolni Donald Trump elnök floridai rezidenciájának őrzött területére.

A védett személyek biztonságéért felelős titkosszolgálat közleménye szerint a mar-a-lagói rezidencia északi kapujánál történt az incidens, miután „illetéktelen belépést” észleltek. A közlemény szerint

a férfinál egy vadászpuska és egy benzines kanna volt.

Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje közölte, hogy a behatoló egy 21 éves férfi, az észak-karolinai illetőségű Austin Tucker Martin volt – írja az MTI.

A seriff sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a titkosszolgálat két ügynöke és egy rendőrjárőr intézkedett az ügyben. Feltartóztatták a behatolót, és felszólították, hogy tegye le a fegyvert és a kannát. Ric Bradshaw elmondása szerint a férfi nem szólalt meg, és