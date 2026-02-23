A hatóságok szerint már célozni akart a puskával a behatoló Donald Trump floridai otthonánál

A Palm Beach megyei seriffi hivatal járőrautója Donald Trump amerikai elnök mar-a-lagói rezidenciájának közelében, a floridai West Palm Beachben 2026. február 22-én, miután hajnalban egy puskával felfegyverzett férfi benzineskannával megpróbált behatolni az elnök birtokára
Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera
Az amerikai titkosszolgálat és a helyi rendőrség emberei lelőttek egy férfit, aki vasárnap hajnalban fegyverrel megpróbált behatolni Donald Trump elnök floridai rezidenciájának őrzött területére.
A védett személyek biztonságéért felelős titkosszolgálat közleménye szerint a mar-a-lagói rezidencia északi kapujánál történt az incidens, miután „illetéktelen belépést” észleltek. A közlemény szerint
Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje közölte, hogy a behatoló egy 21 éves férfi, az észak-karolinai illetőségű Austin Tucker Martin volt – írja az MTI.
A seriff sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a titkosszolgálat két ügynöke és egy rendőrjárőr intézkedett az ügyben. Feltartóztatták a behatolót, és felszólították, hogy tegye le a fegyvert és a kannát. Ric Bradshaw elmondása szerint a férfi nem szólalt meg, és
Az esetet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a titkosszolgálatok és a helyi rendőrhatóság is vizsgálja.
Szombat éjszaka sem Donald Trump, sem más védett személy nem tartózkodott Mar-a-Lago területén.
