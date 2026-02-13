Nicușor Dan: George Simiont és népes delegációját senki nem fogadta az Egyesült Államokban

George Simiont és népes delegációját senki nem fogadta az Egyesült Államokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan államfő, aki szerint ez sokat elárul a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökének külföldi megítéléséről.

A belgiumi Alden Biesen kastélyban tartott informális EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján egyebek mellett megkérdezték az elnöktől, vannak-e információi azokról a vádakról, amelyek szerint George Simion lobbizott azért, hogy Romániát kizárják az amerikai vízummentességi programból.

Nicușor Dan azt válaszolta, nincsenek bővebb információi erről, de emlékeztetett, hogy az AUR elnöke megköszönte az Egyesült Államoknak, hogy kizárta Romániát a Visa Waiver programból.

„Ugyanazt a politikust és népes delegációját senki nem fogadta az Egyesült Államokban. Ez sokat elárul ezeknek az embereknek a külföldi megítéléséről” – idézi az államfőt az Agerpres hírügynökség.