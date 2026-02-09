Tíz év alatt tíz falunyival csökkent Háromszék lakossága

Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.

Kocsis Károly

1995-ben Kovászna megye lakossága 233 643 főt számlált lakhely szerint, 2025-ben 219 645 lelket,

a 14 ezres veszteség pedig majdnem 6 százalékos népességcsökkenést jelent 30 év alatt.

Ez éppen tizenötször annyi, mint ahány lakosa van jelenleg Kommandónak, tehát kis sarkítással azt is mondhatnánk, hogy

tizenöt falunyi embert veszítettünk el, azaz évente egy fél falut

– derül ki a Lőrinczi Ferenc, a Kovászna megyei statisztikai hivatal igazgatója által rendelkezésünkre bocsátott, de egyébként nyilvános adatokból.

Kommandó télen.

Az ország teljes lakossága 23 033 618 főről 21 671 469 főre apadt ez idő alatt, ami nagyjából ugyanilyen arányú veszteségnek felel meg.

Ha azonban csak az utolsó tíz évet nézzük: Romániában 2015-ben 22 286 392 lakost tartottak nyilván lakhely szerint (2,76%-kal többet, mint tavaly), Háromszéken pedig 229 164 lakost (4,15%). Vagyis nálunk a csökkenés mértéke jóval meghaladja az országos átlagot, és ez az, ami igazán aggodalomra adhat okot.

2015 óta 9500 fővel, azaz tíz kisfalunyi emberrel lettünk kevesebben.

Ráadásul még azt sem mondhatjuk, hogy ez az alacsony születési, illetve magas elhalálozási számnak lenne betudható, hiszen Romániában 2015-ben –2,5 volt az ezer főre vetített természetesen szaporulat, vagyis a születettek és az elhunytak közti különbség (összesen –56 791 lélek), 2024-ben –4,1 (–88 428), a tíz év átlaga pedig –3,29-et tett ki. Hirdetés Ezzel szemben Kovászna megyében 2015-ben 1,1 ezrelék (–243), tíz évvel később 3,3 ezrelék (–737), az átlag pedig –2,38 ezrelék. Háromszék népességének az országos átlaghoz képest nagyobb arányú fogyása tehát más okokra vezethető vissza, és félő, hogy

ezek között a boldogulás külföldön való keresése is megtalálható.

No nem a véglegesen elvándoroltakra gondolunk, hiszen 2024-ben 51 062 személy emigrált hivatalosan az országból, azaz 10 ezer emberből 23, Kovászna megyéből pedig 132, azaz 10 ezerből csak 6.

Kovászna megye első újszülöttje 2026-ban. Tavaly az év első felében 832-en jöttek világra

A megye a számok nyelvén Maradjunk szűkebb pátriánk vizein. Míg 1990-ben 3445-en születtek (élve) Háromszéken, amiben részben szerepet játszott a Ceaușescu-rezsim abortuszszigora is (hiszen 1991-ben már csak 2705-en jöttek világra), 2023-ban 1787, 2024-ben 1671 élve születést jegyeztek. Ez a felét sem éri el a rendszerváltást követő első évben produkált számnak. Csak érdekességképpen szúrjuk be ide, hogy

1990-ben még plusz 1017 volt a természetes szaporulat, 2021-ben, a COVID-járvány tombolásakor pedig mínusz 1088.

2024 első hat hónapjában 758 gyerek jött világra Kovászna megyében, a legtöbb – 161 – januárban, a 2025-ös esztendő ugyanezen időszakában 832 (a legtöbb – 175 – ugyancsak januárban). Mint ahogy az is régi igazság, hogy a telet jobban megsínyli az emberi szervezet. 2024 első félévében összesen 1243-an hunytak el, ami mínusz 485 lelket jelent – a legtöbben (230) januárban, a legkevesebben (175) áprilisban. 2025 első felében 1257-et tett ki az elhunytak száma (ami mínusz 425 lelket jelent) – a legtöbben (252) februárban, a legkevesebben (177) májusban szenderültek jobblétre.

Ami a házasságkötések számát illeti, 2024 közepéig 429 pár mondta ki a boldogító igent (a legtöbben júniusban: 98), 2025. június 30-ig pedig 386 (a legtöbben májusban: 92).

Azonban nem minden új pár vágott bele új lakásban a családalapításba: 2024 első felében 116 építkezési engedélyt bocsátottak ki, és 76 lakóház felhúzását nyilvánították befejezettnek, 2025-ben 145-öt, illetve 77-et. Ugyanakkor a tavalyelőtti év azonos időszakában 102 válást mondtak ki (januárban 3-at, márciusban és júniusban 34-34-et), tavaly 88-at (januárban 4-et, márciusban 34-et).

Miből élnek a háromszékiek? A nyugdíjasok száma 2024 első fele végén 44 641 főt tett ki, 2025-ben 44 196 főt, az átlagnyugdíj 2090, illetve 2650 lejt. A bruttó átlagfizetések tekintetében már szeptemberi adataink is vannak.

2025 kilencedik hónapjában 7059 lej volt a megyében (2024 szeptemberében 6888 lej), a legjobban a szolgáltatási ágazatban kerestek (7612, illetve 7360 lejt).

A mező- és erdőgazdálkodásban majdnem ezer lejjel csökkent az átlagfizetés egy év alatt (6284 lejről 5245 lejre), az iparban és szolgáltatásban 6115 lejről nőtt 6671 lejre. Az országos bruttó átlagbér akkor 9078 lejt tett ki. Az alkalmazottak száma 2024 szeptemberében 53 441 főre rúgott, 2025-ben 53 562 főre. A legtöbben (29 870-en, illetve 30 720-an) szolgáltatatásban dolgoztak, iparban és építkezésben 21 427-en, illetve 20 671-en, mező- és erdőgazdálkodásban 2144-en, illetve 2171-en.

A 2024 első felében havonta átlagosan 3274 munkanélkülit tartottak számon, 2025-ben 3907-et, de tavaly szeptemberben már az ötezret is megugrotta.