Tíz év alatt tíz falunyival csökkent Háromszék lakossága

Kommandó a múlt században • Fotó: Korabeli képeslap

Kommandó a múlt században

Fotó: Korabeli képeslap

Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.

Kocsis Károly

2026. február 09., 14:012026. február 09., 14:01

1995-ben Kovászna megye lakossága 233 643 főt számlált lakhely szerint, 2025-ben 219 645 lelket,

a 14 ezres veszteség pedig majdnem 6 százalékos népességcsökkenést jelent 30 év alatt.

Ez éppen tizenötször annyi, mint ahány lakosa van jelenleg Kommandónak, tehát kis sarkítással azt is mondhatnánk, hogy

tizenöt falunyi embert veszítettünk el, azaz évente egy fél falut

– derül ki a Lőrinczi Ferenc, a Kovászna megyei statisztikai hivatal igazgatója által rendelkezésünkre bocsátott, de egyébként nyilvános adatokból.

Kommandó télen. Tíz év alatt évente egy ekkora falu lakosságával csökkent Háromszék népessége Galéria

Kommandó télen. Tíz év alatt évente egy ekkora falu lakosságával csökkent Háromszék népessége

Fotó: Kocsis Károly

Az ország teljes lakossága 23 033 618 főről 21 671 469 főre apadt ez idő alatt, ami nagyjából ugyanilyen arányú veszteségnek felel meg.

Ha azonban csak az utolsó tíz évet nézzük: Romániában 2015-ben 22 286 392 lakost tartottak nyilván lakhely szerint (2,76%-kal többet, mint tavaly), Háromszéken pedig 229 164 lakost (4,15%). Vagyis nálunk a csökkenés mértéke jóval meghaladja az országos átlagot, és ez az, ami igazán aggodalomra adhat okot.

2015 óta 9500 fővel, azaz tíz kisfalunyi emberrel lettünk kevesebben.

Ráadásul még azt sem mondhatjuk, hogy ez az alacsony születési, illetve magas elhalálozási számnak lenne betudható, hiszen Romániában 2015-ben –2,5 volt az ezer főre vetített természetesen szaporulat, vagyis a születettek és az elhunytak közti különbség (összesen –56 791 lélek), 2024-ben –4,1 (–88 428), a tíz év átlaga pedig –3,29-et tett ki.

Ezzel szemben Kovászna megyében 2015-ben 1,1 ezrelék (–243), tíz évvel később 3,3 ezrelék (–737), az átlag pedig –2,38 ezrelék. Háromszék népességének az országos átlaghoz képest nagyobb arányú fogyása tehát más okokra vezethető vissza, és félő, hogy

ezek között a boldogulás külföldön való keresése is megtalálható.

No nem a véglegesen elvándoroltakra gondolunk, hiszen 2024-ben 51 062 személy emigrált hivatalosan az országból, azaz 10 ezer emberből 23, Kovászna megyéből pedig 132, azaz 10 ezerből csak 6.

Kovászna megye első újszülöttje 2026-ban. Tavaly az év első felében 832-en jöttek világra Galéria

Kovászna megye első újszülöttje 2026-ban. Tavaly az év első felében 832-en jöttek világra

Fotó: Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház/Facebook

A megye a számok nyelvén

Maradjunk szűkebb pátriánk vizein. Míg 1990-ben 3445-en születtek (élve) Háromszéken, amiben részben szerepet játszott a Ceaușescu-rezsim abortuszszigora is (hiszen 1991-ben már csak 2705-en jöttek világra), 2023-ban 1787, 2024-ben 1671 élve születést jegyeztek. Ez a felét sem éri el a rendszerváltást követő első évben produkált számnak. Csak érdekességképpen szúrjuk be ide, hogy

1990-ben még plusz 1017 volt a természetes szaporulat, 2021-ben, a COVID-járvány tombolásakor pedig mínusz 1088.

2024 első hat hónapjában 758 gyerek jött világra Kovászna megyében, a legtöbb – 161 – januárban, a 2025-ös esztendő ugyanezen időszakában 832 (a legtöbb – 175 – ugyancsak januárban).

Mint ahogy az is régi igazság, hogy a telet jobban megsínyli az emberi szervezet. 2024 első félévében összesen 1243-an hunytak el, ami mínusz 485 lelket jelent – a legtöbben (230) januárban, a legkevesebben (175) áprilisban. 2025 első felében 1257-et tett ki az elhunytak száma (ami mínusz 425 lelket jelent) – a legtöbben (252) februárban, a legkevesebben (177) májusban szenderültek jobblétre.

Ami a házasságkötések számát illeti, 2024 közepéig 429 pár mondta ki a boldogító igent (a legtöbben júniusban: 98), 2025. június 30-ig pedig 386 (a legtöbben májusban: 92).

Azonban nem minden új pár vágott bele új lakásban a családalapításba: 2024 első felében 116 építkezési engedélyt bocsátottak ki, és 76 lakóház felhúzását nyilvánították befejezettnek, 2025-ben 145-öt, illetve 77-et. Ugyanakkor a tavalyelőtti év azonos időszakában 102 válást mondtak ki (januárban 3-at, márciusban és júniusban 34-34-et), tavaly 88-at (januárban 4-et, márciusban 34-et).

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Miből élnek a háromszékiek?

A nyugdíjasok száma 2024 első fele végén 44 641 főt tett ki, 2025-ben 44 196 főt, az átlagnyugdíj 2090, illetve 2650 lejt.

A bruttó átlagfizetések tekintetében már szeptemberi adataink is vannak.

2025 kilencedik hónapjában 7059 lej volt a megyében (2024 szeptemberében 6888 lej), a legjobban a szolgáltatási ágazatban kerestek (7612, illetve 7360 lejt).

A mező- és erdőgazdálkodásban majdnem ezer lejjel csökkent az átlagfizetés egy év alatt (6284 lejről 5245 lejre), az iparban és szolgáltatásban 6115 lejről nőtt 6671 lejre. Az országos bruttó átlagbér akkor 9078 lejt tett ki.

Az alkalmazottak száma 2024 szeptemberében 53 441 főre rúgott, 2025-ben 53 562 főre. A legtöbben (29 870-en, illetve 30 720-an) szolgáltatatásban dolgoztak, iparban és építkezésben 21 427-en, illetve 20 671-en, mező- és erdőgazdálkodásban 2144-en, illetve 2171-en.

A 2024 első felében havonta átlagosan 3274 munkanélkülit tartottak számon, 2025-ben 3907-et, de tavaly szeptemberben már az ötezret is megugrotta.

Bár számszerűleg jóval több férfi munkanélkülit jegyeztek (pl. tavaly júniusban 2172-t, szemben a 1617 nővel), a dolgozni képes férfiak körében a munkanélküliségi ráta 2024 első felében átlag 4%-os volt, nőknél 4,2%-os. 2025 szeptemberére aztán majdnem kiegyenlítődött az arány, abban a hónapban férfiaknál 6,4, a nőknél 6,5, a két nemnél összeségében 6,4%-ot regisztráltak.

Mivel romániai viszonylatban ez a szám akkor 3,2 százalékot tett ki, megállapíthatjuk, hogy ezen a téren sem állunk jobban az országos átlaghoz képest.

Háromszék
A rovat további cikkei

2026. február 09., hétfő

Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül

A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.

Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül
Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül
2026. február 09., hétfő

Nacsa Lőrinc: a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül
2026. február 09., hétfő

Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője

Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.

Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője
Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője
2026. február 09., hétfő

Megvan az ország legnagyobb pizzakedvelője
2026. február 09., hétfő

Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra

Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.

Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra
Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra
2026. február 09., hétfő

Ismét visszatér a fagy, de ezúttal csak egy napra
2026. február 09., hétfő

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya

Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
2026. február 09., hétfő

Tetemes a román külkereskedelmi mérleg hiánya
2026. február 09., hétfő

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok
2026. február 09., hétfő

A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok
2026. február 09., hétfő

Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek

Általános sztrájk kirobbantására készül a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a kormány által tervezett megszorítások miatt. Keddre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett az érdekvédelmi tömörülés.

Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek
Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek
2026. február 09., hétfő

Forrong a közszféra, a polgármesteri hivatalokban is sztrájkra készülnek
2026. február 08., vasárnap

Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot

Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.

Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot
Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot
2026. február 08., vasárnap

Ha még nem nézed, itt az ideje elkezdeni az új Trónok harca előzménysorozatot
2026. február 08., vasárnap

Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben
Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben
2026. február 08., vasárnap

Több mint 200 milliárd lej volt a magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő alapok vagyona decemberben
2026. február 08., vasárnap

Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben

Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben
Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben
2026. február 08., vasárnap

Hárman haltak meg egy Krassó-Szörény megyei balesetben
2026. február 08., vasárnap

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában

Románia meghívást kapott február 19-ére Washingtonba a Béketanács első ülésére, a részvételről azonban csak az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetések után dönt a román fél – közölte vasárnap a Facebook-oldalán államfő.

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában
Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában
2026. február 08., vasárnap

Egyeztetés után dönt Románia arról, hogy részt vesz-e Donald Trump Béketanácsában
