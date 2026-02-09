Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Hidegen indul a hét, de ahogy haladunk előre, fokozatos felmelegedés várható,

csütörtökön már a nappali hőmérsékletek átlaga eléri a 12 Celsius-fokot Erdélyben.

Aztán visszahűl az idő, jövő hétfőn már csak 3 fok körül alakul a nappali átlaghőmérséklet. A kéthetes időszak vége felé, február 19–22. között ismét enyhe felmelegedés várható, ekkor a maximumok átlaga újra 6 fok körül lesz.

Az éjszakai hőmérsékletek a hét első napjain jócskán visszaesnek,