Tizenkét fokig is felmelegszik csütörtökön Erdélyben. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
2026. február 09., 15:372026. február 09., 15:37
2026. február 09., 15:382026. február 09., 15:38
Hidegen indul a hét, de ahogy haladunk előre, fokozatos felmelegedés várható,
Aztán visszahűl az idő, jövő hétfőn már csak 3 fok körül alakul a nappali átlaghőmérséklet. A kéthetes időszak vége felé, február 19–22. között ismét enyhe felmelegedés várható, ekkor a maximumok átlaga újra 6 fok körül lesz.
Az éjszakai hőmérsékletek a hét első napjain jócskán visszaesnek,
majd február 14-ig enyhülés következik, átlagban 2 fok körüli értékekkel.
Ezután újabb lehűlés várható, jövő hét elején, február 17-én ismét mínusz 5 fok körüli minimumokkal. Aztán a kéthetes periódus végéig már nem lesz számottevő változás, az éjszakai átlaghőmérsékletek mínusz 2 fok körül alakulnak
Időszakosan csapadék is előfordulhat, jelen állás szerint legnagyobb mennyiségben most hétvégén.
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.
Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.
Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
Általános sztrájk kirobbantására készül a polgármesteri hivatalokban dolgozók szakszervezete a kormány által tervezett megszorítások miatt. Keddre kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetett az érdekvédelmi tömörülés.
Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
szóljon hozzá!