Csütörtökön majd kérdezhetjük: ez még ugyanaz a hét?

Tizenkét fokig is felmelegszik csütörtökön Erdélyben. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Tizenkét fokig is felmelegszik csütörtökön Erdélyben. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Székelyhon

2026. február 09., 15:372026. február 09., 15:37

2026. február 09., 15:382026. február 09., 15:38

Hidegen indul a hét, de ahogy haladunk előre, fokozatos felmelegedés várható,

csütörtökön már a nappali hőmérsékletek átlaga eléri a 12 Celsius-fokot Erdélyben.

Aztán visszahűl az idő, jövő hétfőn már csak 3 fok körül alakul a nappali átlaghőmérséklet. A kéthetes időszak vége felé, február 19–22. között ismét enyhe felmelegedés várható, ekkor a maximumok átlaga újra 6 fok körül lesz.

Az éjszakai hőmérsékletek a hét első napjain jócskán visszaesnek,

keddre virradóan Erdély-szerte átlagban mínusz 6 Celsius-fokig hűl le a levegő hőmérséklete,

majd február 14-ig enyhülés következik, átlagban 2 fok körüli értékekkel.

Ezután újabb lehűlés várható, jövő hét elején, február 17-én ismét mínusz 5 fok körüli minimumokkal. Aztán a kéthetes periódus végéig már nem lesz számottevő változás, az éjszakai átlaghőmérsékletek mínusz 2 fok körül alakulnak

Időszakosan csapadék is előfordulhat, jelen állás szerint legnagyobb mennyiségben most hétvégén.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
